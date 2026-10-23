Meciul Rapidului, devansat Motivul pentru care duelul cu Csikszereda începe mai devreme

- LPF a decis ca partida dintre Rapid și Csikszereda să înceapă cu 30 de minute mai devreme decât ora programată inițial.
Meciul care se va disputa în Giulești vineri, 30 octombrie, ar fi trebuit să înceapă la ora 21:00. Rapid a anunțat însă pe rețelele de socializare că fluierul de start a fost devansat.
Rapid - Csikszereda se joacă de la 20:30
„Ne vedem mai devreme în Giulești.
Fluierul de start al partidei din etapa a XIV-a, cu FK Csíkszereda, a fost devansat.
Vineri, 30 octombrie, ne întâlnim în Giulești de la 20:30, pentru o nouă luptă alături de băieții noștri!
Vrem un stadion plin și un Giulești care să vibreze la fiecare cântec și la fiecare încurajare din inimă”, a anunțat Rapid pe rețelele de socializare.
Decizia LPF a venit la doar câteva zile, după ce GOLAZO.ro a anunțat că Liga Profesionistă de Fotbal și deținătorii drepturilor TV au ajuns la un acord pentru a programa meciurile mai devreme.
„Încercăm chiar ca partidele să înceapă cel mai târziu la ora 20:00”, a transmis pentru GOLAZO.ro deținătorul de drepturi.
Măsura vine și în urma nemulțumirilor fanilor și a cluburilor, dar și ca urmare a faptului că în acest weekend se va trece la ora de iarnă.
În noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie, ora 04:00 va deveni ora 03:00.
Pe lângă duelul Rapid - Csikszereda, LPF a decis ca partidele FC Voluntari - Farul și U Cluj - FCSB să se joace și ele cu 30 de minute mai devreme.
FOTO. Rapid - Csikszereda 4-1, ultimul meci jucat între cele două echipe
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Programul complet al etapei #14 din Liga 1
Vineri, 30 octombrie
- Ora 20.30 FC Rapid - Csikszereda
Sâmbătă, 31 octombrie
- Ora 16.00 Corvinul Hunedoara - FC Argeș
- Ora 19.00 Petrolul Ploiești - CFR Cluj
Duminică, 1 noiembrie
- Ora 15.00 Oțelul Galați - Sepsi Sf. Gheorghe
- Ora 17.30 Universitatea Craiova - FC Botoșani
- Ora 20.30 Dinamo - UTA Arad
Luni, 2 noiembrie
- Ora 17.30 FC Voluntari - Farul Constanța
- Ora 20.30 Universitatea Cluj - FCSB
Clasamentul în Superliga
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo
|12
|29
|2
|Rapid
|12
|27
|3
|U Craiova
|12
|26
|4
|Petrolul
|12
|20
|5
|U Cluj
|12
|19
|6
|FCSB
|12
|18
|7
|Farul
|12
|17
|8
|Corvinul
|12
|16
|9
|CFR Cluj
|12
|16
|10
|UTA Arad
|12
|15
|11
|FC Botoșani
|12
|14
|12
|Sepsi
|12
|14
|13
|FC Argeș
|12
|12
|14
|Oțelul Galați
|12
|11
|15
|FC Voluntari
|12
|8
|16
|Csikszereda
|12
|2