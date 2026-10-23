Meciul Rapidului, devansat Motivul pentru care duelul cu Csikszereda începe mai devreme

LPF a decis ca partida dintre Rapid și Csikszereda să înceapă cu 30 de minute mai devreme decât ora programată inițial.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Meciul care se va disputa în Giulești vineri, 30 octombrie, ar fi trebuit să înceapă la ora 21:00. Rapid a anunțat însă pe rețelele de socializare că fluierul de start a fost devansat.

Rapid - Csikszereda se joacă de la 20:30

„Ne vedem mai devreme în Giulești.

Fluierul de start al partidei din etapa a XIV-a, cu FK Csíkszereda, a fost devansat.

Vineri, 30 octombrie, ne întâlnim în Giulești de la 20:30, pentru o nouă luptă alături de băieții noștri!

Vrem un stadion plin și un Giulești care să vibreze la fiecare cântec și la fiecare încurajare din inimă”, a anunțat Rapid pe rețelele de socializare.

Decizia LPF a venit la doar câteva zile, după ce GOLAZO.ro a anunțat că Liga Profesionistă de Fotbal și deținătorii drepturilor TV au ajuns la un acord pentru a programa meciurile mai devreme.

„Încercăm chiar ca partidele să înceapă cel mai târziu la ora 20:00”, a transmis pentru GOLAZO.ro deținătorul de drepturi.

Măsura vine și în urma nemulțumirilor fanilor și a cluburilor, dar și ca urmare a faptului că în acest weekend se va trece la ora de iarnă.

În noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie, ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Pe lângă duelul Rapid - Csikszereda, LPF a decis ca partidele FC Voluntari - Farul și U Cluj - FCSB să se joace și ele cu 30 de minute mai devreme.

FOTO. Rapid - Csikszereda 4-1, ultimul meci jucat între cele două echipe

Programul complet al etapei #14 din Liga 1

Vineri, 30 octombrie

Ora 20.30 FC Rapid - Csikszereda

Sâmbătă, 31 octombrie

Ora 16.00 Corvinul Hunedoara - FC Argeș

Ora 19.00 Petrolul Ploiești - CFR Cluj

Duminică, 1 noiembrie

Ora 15.00 Oțelul Galați - Sepsi Sf. Gheorghe

Ora 17.30 Universitatea Craiova - FC Botoșani

Ora 20.30 Dinamo - UTA Arad

Luni, 2 noiembrie

Ora 17.30 FC Voluntari - Farul Constanța

Ora 20.30 Universitatea Cluj - FCSB

Clasamentul în Superliga

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Dinamo 12 29 2 Rapid 12 27 3 U Craiova 12 26 4 Petrolul 12 20 5 U Cluj 12 19 6 FCSB 12 18 7 Farul 12 17 8 Corvinul 12 16 9 CFR Cluj 12 16 10 UTA Arad 12 15 11 FC Botoșani 12 14 12 Sepsi 12 14 13 FC Argeș 12 12 14 Oțelul Galați 12 11 15 FC Voluntari 12 8 16 Csikszereda 12 2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport