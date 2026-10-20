Singurul care-i rezistă lui Chivu Renașterea lui Gattuso cu Lazio: "Nu sunt luat de pe stradă"
Rino Gattuso, după Juventus - Lazio 0-3. Foto: Imago
Campionate

Singurul care-i rezistă lui Chivu Renașterea lui Gattuso cu Lazio: "Nu sunt luat de pe stradă"

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 14:54
alt-text Actualizat: 20.10.2026, ora 14:54
  • Lazio se agață de Inter în acest start de sezon în Serie A, tot cu 19 puncte în primele 7 etape. 
  • Surpriza e Gennaro Gattuso, 48 de ani, văzut drept o dezamăgire ca antrenor până acum. 
  • Rino a găsit o situație complicată la biancocelesti, dar a reușit să schimbe traiectoria.
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Lazio este marea surpriză în primele luni de Serie A 2026-2027.

După șapte etape, echipa lui Gennaro Gattuso e singura care rezistă campioanei Inter.

Semnul bun care aduce rău Chivu, în fața unei situații imprevizibile. Ce n-au reușit 3 mari antrenori la Inter când erau in poziția sa
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Același traseu până acum: 6 victorii, un egal, zero înfrângeri. Doar golaverajul face diferența: +12 nerazzurrii, +10 biancocelestii.

Ultimul meci a arătat că lazialii pot atinge cel mai înalt nivel. 3-0 cu Juventus la Torino.

Gattuso, 13 ani fără succes ca antrenor. Ultima experiență: dezastrul cu Italia

Și mai surprinzător e Gattuso. Fost mare jucător, campion mondial cu squadra azzurra în 2006, a dezamăgit pe bancă.

Antrenează de 13 ani, însă a cucerit un singur trofeu, Cupa Italiei în 2020 cu Napoli. Nimic altceva. Și nu a rezistat nicăieri doi ani.

Gattuso are contract până în 2028 cu Lazio. Foto: Imago Gattuso are contract până în 2028 cu Lazio. Foto: Imago
Gattuso are contract până în 2028 cu Lazio. Foto: Imago

A pregătit nouă formații de club și naționala Italiei înainte de a semna cu Lazio, s-a testat în campionate din șase țări. Fără succes.

Iar cele nouă luni ca selecționer s-au încheiat cu altă dramă a Peninsulei: Italia a fost învinsă de Bosnia, la penaltyuri, în finala barajului, ratând al treilea Mondial consecutiv!

Gattuso își revine unde puțini se așteptau: cu Lazio

Mai mult. Lazio nu era deloc într-un moment bun. Trecuse vremea locului 2 al lui Maurizio Sarri, în 2023. În ultimii trei ani fusese pe 7 (de două ori) și pe 9, sezonul trecut.

Și mai mult. Lotul nu are nume importante, mercato e restricționat (trebuie să iasă pe plus; a vândut de 43 de milioane, a cumpărat de 22) și galeria nu-i e alături din cauza conflictului cu patronul Claudio Lotito, lucruri subliniate de presa italiană.

Isaksen a înscris la 3-0 cu Juventus, deși era înconjurat de adversari. Danezul a punctat în ultimele două etape. Foto: Imago Isaksen a înscris la 3-0 cu Juventus, deși era înconjurat de adversari. Danezul a punctat în ultimele două etape. Foto: Imago
Isaksen a înscris la 3-0 cu Juventus, deși era înconjurat de adversari. Danezul a punctat în ultimele două etape. Foto: Imago

Dar Gattuso a renăscut când părea mai puțin probabil, formând o echipă care joacă așa cum juca el. Agresiv, fără multe floricele. Direct pe poartă. Ce contează la fel de mult, are o apărare solidă.

El l-a resuscitat pe Davide Frattesi (27 de ani), care nu-și găsea locul la Interul lui Chivu. Mijlocașul e cheia lui Rino.

4 meciuri
are Lazio fără gol primit în primele șapte etape de Serie A

Gattuso: „Unii vor să arate că am eșuat oriunde am fost”

L’Equipe a amintit câteva declarații bune făcute de tehnician în ultimele săptămâni.

Prima: „Nu sunt un antrenor luat de pe stradă”. A doua: „Refuzasem Lazio de trei ori. Am spus da în acest an pentru că se chinuia și eu veneam după o experiență care mă costase scump, care mă rănise. Naționala a fost o lovitură teribilă”.

A treia: „Unii vor să arate că am eșuat oriunde am fost. Am ratat calificarea în Liga Campionilor la un punct cu Milan și Napoli. Trebuie să te uiți la procentele victoriilor. La Hajduk Split, am pierdut titlul în ultima zi cu o echipă tânără, care nu mai câștigase campionatul de douăzeci de ani”.

Victoria lui Lazio cu Juventus: 3-0

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