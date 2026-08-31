Florin Tănase a încheiat a doua sa aventură la FCSB. Fostul căpitan al roș-albaștrilor a plecat spre Cipru, acolo unde urmează să efectueze vizita medicală și să semneze cu Omonia Nicosia.

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La plecarea din România, Tănase a vorbit despre noua provocare, dar mai ales despre despărțirea de FCSB. A evitat să intre în detalii, promițând însă că va vorbi în viitorul apropiat despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile.

Florin Tănase: „FCSB e în sufletul meu”

„Merg la o echipă importantă, cu istorie mare în țara lor. E o echipă care joacă în cupele europene. Sunt fericit! Despre cele întâmplate în ultimele zile nu prea aș vrea să vorbesc acum. O voi face în viitorul apropiat cu siguranță. Trebuie să merg acolo să fac vizita medicală.

Sunt entuziasmat, altfel nu plecam. Știți prea bine că Steaua (n.red. - FCSB) e în sufletul meu. Nu regret că nu am mers în China. Nu am de ce! A fost alegerea mea. Am preferat să rămân acasă. Acum e ceva diferit pentru că am șansa să joc în Europa League”, a spus Florin Tănase înainte de a se urca în avion.

Noua echipă a lui Tănase va avea meciuri tari în Europa League, cu Benfica, Juventus, Celtic, Rennes, Beșiktaș, Celta Vigo, Nijmegen și Celje.

Florin Tănase: „În ultimul timp s-au întâmplat anumite lucruri”

Tănase a insistat că nu pleacă pentru că FCSB nu l-ar mai fi dorit, dar a lăsat de înțeles că în ultima perioadă au existat situații care l-au determinat să ia această decizie.

„Nu e vorba că n-am mai fost dorit! În ultimul timp s-au întâmplat anumite lucruri și aceasta a fost decizia. Nu plec cu inima strânsă. Plec cu inima deschisă și sunt nerăbdător să ajung acolo”.

Fostul căpitan al roș-albaștrilor a negat și existența unui conflict cu antrenorul Baciu, despre care spune că a fost construit „artificial”.

„Nu a fost niciun conflict cu Marius Baciu. Așa-zisul conflict a fost creat artificial. Eu am spus după meciul cu Auda că nu am jucat nimic și nu meritam să ne calificăm. De unde până unde conflict? Asta e o altă problemă, pentru că nimeni din club nu a clarificat situația”.

Săgeți spre Mihai Stoica? „Liniște trebuie să faci la tenis de câmp”

Cea mai interesantă parte a discursului lui Tănase a venit însă imediat după. Fotbalistul a avut un mesaj care poate fi interpretat drept o înțepătură la adresa lui Mihai Stoica, fără să-i rostească însă numele:

„Liniște? Liniște trebuie să faci la tenis de câmp, nu la fotbal. Nu la tenis de picior, cum le place unora”.

Tănase a ales astfel să nu detalieze acum episoadele care au precedat despărțirea, însă a anunțat deja că va reveni asupra lor în perioada următoare.

„Au fost multe plecări de la echipă. E greu. Dar sper să se redreseze echipa”, a mai spus Tănase.

Mesaj pentru fanii FCSB: „Să fie alături de echipă”

În ciuda modului în care s-a produs despărțirea, Tănase spune că pleacă împlinit după perioada petrecută în tricoul roș-albastru și a avut un mesaj special pentru suporteri.

„A fost visul meu să joc la Steaua (n.red. - FCSB). Sunt fericit că am făcut-o de atât de multe ori, să ajut echipa de multe ori. A fost un vis devenit realitate pe care orice mic fotbalist îl are. Mă simt împlinit. Va rămâne în sufletul meu.

Cu suporterii sunt în relații bune. Le mulțumesc pentru această perioadă. Vreau să le spun să fie alături de echipă, pentru că jucătorii au nevoie”.

329 de meciuri a jucat Florin Tănase în cele opt sezoane petrecute la FCSB. A înscris 106 goluri și a oferit 56 de pase decisive

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