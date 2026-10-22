Decizia luată de FRF  Lista membrilor Comisiei Tehnice pentru sezonul 2026/27
Mihai Stoichiță
Superliga

Decizia luată de FRF Lista membrilor Comisiei Tehnice pentru sezonul 2026/27

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 11:51
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 11:51
  • Federația Română de Fotbal (FRF) a stabilit care sunt membrii Comisiei Tehnice pentru sezonul 2026/2027.
  • Comisia este condusă în continuare de Mihai Stoichiță (72 de ani), directorul tehnic al FRF.
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Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei României, este inclus în lista membrilor Comisiei Tehnice a FRF. Alături de acesta se află și Miodrag Belodedici, fostul mare internațional român.

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Lista membrilor Comisiei Tehnice a FRF pentru sezonul 2026/2027

Comisia Tehnică a FRF va fi condusă în continuare de Mihai Stoichiță, care ocupă funcție de președinte. Există doi vicepreședinți: Aurel Țicleanu și Lucian Burchel (directorul Școlii Federale de Antrenori a FRF).

În total, comisia este alcătuită din 20 de membri, dintre care 17 au drept de vot, plus un secretar.

Pe listă se mai regăsesc și Ionel Augustin, fost selecționer al României U19 și legendă a lui Dinamo, Rodion Cămătaru, Marius Niculae, directorul sportiv al României U21, și Lucian Sânmărtean, fost jucător la FCSB și FC Vaslui.

Lista completă a membrilor Comisiei Tehnice pentru sezonul 2026/2027:

  • Mihai Stoichiță - președinte (drept de vot)
  • Aurel Țicleanu - vicepreședinte (drept de vot)
  • Lucian Burghel - vicepreședinte (drept de vot)
  • Gheorghe Hagi - membru (drept de vot)
  • Ionel Augustin - membru (drept de vot)
  • Miodrag Belodedici - membru (drept de vot)
  • Rodion Cămătaru - membru (drept de vot)
  • Dumitru Dumitriu - membru (drept de vot)
  • Mihai Ianovschi - membru (drept de vot)
  • Dumitru Moraru - membru (drept de vot)
  • Marius Niculae - membru (drept de vot)
  • Marcel Răducanu - membru (drept de vot)
  • Ion Marin - membru (drept de vot)
  • Lucian Sânmărtean - membru (drept de vot)
  • Jakab Zoltan - membru (drept de vot)
  • Ilie Alexe - membru (drept de vot)
  • Massimo Pedrazzini - membru (drept de vot)
  • Andrei Vochin - membru (fără drept de vot)
  • Felix Grigore - membru (fără drept de vot)
  • Vlad Munteanu - membru (fără drept de vot)
  • Răzvan Rotaru - secretar comisie tehnică

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