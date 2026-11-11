Jucătorul galez de darts Gerwyn Price (41 de ani), campion mondial în 2021 și numărul 4 în ierarhia lumii, a stârnit un val puternic de reacții negative după ce a distribuit pe rețelele sociale o postare în care sugera că nu ar exista probe împotriva actorului Russell Brand (51 de ani).

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Mesajul a venit în contextul în care Brand a fost condamnat la zece ani și jumătate de închisoare pentru viol și agresiune sexuală.

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Gerwyn Price pare să-i ia apărarea lui Russell Brand: „Zero dovezi!”

Postarea distribuită de Price pe Facebook compara sentința primită de Brand cu cea a lui Hamoud Al Soaimi, un tânăr de 21 de ani condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare și 180 de ore de muncă în folosul comunității pentru agresiuni sexuale.

Sub fotografia lui Brand, imaginea redistribuită de sportiv includea textul: „Trei capete de acuzare de «agresiune sexuală» și unul de «viol» asupra unei fane care a luat parte la un menage à trois cu el cu trei zile înainte. Zero dovezi. 17-22 de ani mai târziu”.

Postarea distribuită de Gerwyn Price (Foto: captură Facebook)

În fața valului de reacții din comentarii, sportivul a încercat să își explice gestul: „Nu spun că cineva este nevinovat, ci doar evidențiez sistemul de justiție pe două niveluri cu care trebuie să ne confruntăm”.

Internauții au criticat însă rapid postarea, acuzând faptul că aceasta omite detalii legale esențiale, scrie Daily Mail.

Aceștia au atras atenția că respectivul grafic ignoră faptul că Al Soaimi avea doar 15 ani în momentul comiterii faptelor, vârstă la care legislația britanică aplică reguli de condamnare diferite față de adulți, criticând totodată sugestia că Brand nu ar fi vinovat.

Nu este prima dată când Price abordează public cazul lui Brand. În 2023, în momentul difuzării investigației televiziunii Channel 4 care a scos la iveală acuzațiile, Price a distribuit o fotografie cu ecranul televizorului, adăugând comentariul: „vorbești deschis despre anumite subiecte, iar acum asta”.

Condamnat pentru viol și agresiuni sexuale

Pentru viol, Brand a primit 9 ani de închisoare, iar pentru cele trei agresiuni sexuale 9 luni, 18 luni și respectiv 8 luni.

Cele trei pedepse pentru agresiuni se execută concomitent, astfel că adaugă în total 18 luni, consecutiv, la cei 9 ani din dosarul de viol.

Va trebui să stea după gratii două treimi din sentință, apoi va putea fi eliberat condiționat, însă o nouă problemă cu legea îl poate readuce imediat la închisoare.

Împotriva lui Brand ar mai fi apărut alte două femei care îl acuză de viol, conform sursei citate.

Judecătorul, către Brand: „Devenisei un prădător sexual”

Înainte să pronunțe sentința, judecătorul Bennathan i s-a adresat direct lui Brand:

„Acum aproximativ 20 de ani, Russell Brand, deveneai celebru, erai inteligent, iar în ochii multora erai amuzant și carismatic. Devenisei și un prădător sexual.

Statutul tău te-a protejat până în 2023, când jurnaliștii au adunat și publicat acuzațiile, difuzate ca documentar la Channel 4 și în articole din ziarele Times.

Acele declarații publice că ești un infractor sexual au încurajat mai multe femei să iasă în față și să-și spună poveștile despre faptele tale de acum mulți ani. Acum trebuie să te condamn pentru infracțiunile pe care le-ai comis împotriva a patru femei între 2004 și 2009.

În final, înainte de a pronunța sentința, mă opresc să aduc un omagiu determinării și curajului tuturor femeilor ale căror mărturii le-am relatat.

Nu îți măresc pedeapsa din această cauză, dar toate acele femei au trebuit să fie confruntate și să li se spună că au mințit, că au distorsionat adevărul și/sau că au fost de acord cu cerințele tale sexuale: toate acestea s-au făcut din cauza ta, la indicațiile tale”.

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