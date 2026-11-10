Șters din istorie Clubul a reacționat imediat după ce a fost condamnat la închisoare pentru viol

Actorul și comediantul Russell Brand (51 de ani) a fost condamnat la închisoare pentru viol și agresiuni sexuale.

West Ham, echipa de suflet a lui Brand, care se lăuda pe site cu suporterul vedetă, s-a dezis de el imediat după condamnare.

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Clubul londonez a făcut curățenie pe pagina oficială, unde celebrul suporter era menționat cu mândrie. Printre pasajele dispărute este și cel din relatarea finalei de Conference League câștigate de „ciocănari” cu Fiorentina în 2023, scor 2-1, în care actorul era prezentat drept un fan cu faimă internațională.

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West Ham l-a șters pe Russell Brand de pe site după condamnare

„Comediantul și actorul Russell Brand, un fan al Hammers recunoscut la nivel global, și-a documentat vizionarea meciului live”, scria pe site-ul clubului, potrivit Express, după ce Brand a intrat live pe rețelele de socializare în timpul partidei. Toate mențiunile despre Brand au dispărut însă, inclusiv aceasta.

Comediantul a fost condamnat luni de Southwark Crown Court la 10 ani și 6 luni de închisoare, pentru un caz de viol și trei cazuri de agresiune sexuală.

Brand este unul dintre cei mai celebri fani ai lui West Ham, fiind prezent la foarte multe partide ale londonezilor, unde beneficia de tratament VIP din partea clubului.

Era răsfățat la loje și primea acces în zone în care puțini suporteri ajung. A apărut de multe ori la interviurile de după meciuri cu antrenorii Sam Allardyce sau Slaven Bilic, pe care i-a și sărutat în fața camerelor.

Condamnat pentru viol și agresiuni sexuale

Pentru viol, Brand a primit 9 ani de închisoare, iar pentru cele trei agresiuni sexuale 9 luni, 18 luni și respectiv 8 luni.

Cele trei pedepse pentru agresiuni se execută concomitent, astfel că adaugă în total 18 luni, consecutiv, la cei 9 ani din dosarul de viol.

Va trebui să stea după gratii două treimi din sentință, apoi va putea fi eliberat condiționat, însă o nouă problemă cu legea îl poate readuce imediat la închisoare.

Împotriva lui Brand ar mai fi apărut alte două femei care îl acuză de viol, conform Daily Mail.

Judecătorul, către Brand: „Devenisei un prădător sexual”

Înainte să pronunțe sentința, judecătorul Bennathan i s-a adresat direct lui Brand:

„Acum aproximativ 20 de ani, Russell Brand, deveneai celebru, erai inteligent, iar în ochii multora erai amuzant și carismatic. Devenisei și un prădător sexual.

Statutul tău te-a protejat până în 2023, când jurnaliștii au adunat și publicat acuzațiile, difuzate ca documentar la Channel 4 și în articole din ziarele Times.

Acele declarații publice că ești un infractor sexual au încurajat mai multe femei să iasă în față și să-și spună poveștile despre faptele tale de acum mulți ani. Acum trebuie să te condamn pentru infracțiunile pe care le-ai comis împotriva a patru femei între 2004 și 2009.

În final, înainte de a pronunța sentința, mă opresc să aduc un omagiu determinării și curajului tuturor femeilor ale căror mărturii le-am relatat.

Nu îți măresc pedeapsa din această cauză, dar toate acele femei au trebuit să fie confruntate și să li se spună că au mințit, că au distorsionat adevărul și/sau că au fost de acord cu cerințele tale sexuale: toate acestea s-au făcut din cauza ta, la indicațiile tale”.

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