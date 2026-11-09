Gigi Becali s-a decis!  Cine va fi responsabil cu transferurile la FCSB: „Îl știu de mic copil” + Cum se va implica Rădoi +74 foto
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Gigi Becali s-a decis! Cine va fi responsabil cu transferurile la FCSB: „Îl știu de mic copil” + Cum se va implica Rădoi

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 15:59
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 15:59
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit numele persoanei care se va ocupa cu transferurile la gruparea roș-albastră.
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Gigi Becali a anunțat schimbări masive în lotul formației lui Laurențiu Reghecampf, după eșecul cu Corvinul (0-1). S-a plâns și de cei responsabili cu transferurile la echipă.

Ulterior, Mihai Stoica a declarat că „ar fi o foarte mare eliberare” să nu se mai ocupe de aducerea jucătorilor.

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Bogdan Costicea, noul responsabil cu transferurile la FCSB. Anunțul lui Becali

Gigi Becali a confirmat că Bogdan Costicea se va ocupa de acum de aducerea noilor jucători la FCSB. Scouterul a mai lucrat pentru roș-albaștri și în perioada 2016-2021.

„Pe Bogdan Costicea îl știu de mic copil. Doar că a făcut el niște tâmpenii, ba că pleacă la CFR, că e mare specialist. Ba că pleacă la Craiova, ba la Voluntari. L-am lăsat să se dea cu capul de pereți, dar mai vorbeam cu el.

I-am dat odată 20.000 de euro și mi-a dat înapoi doar 2.000. Am zis lasă, că ăștia sunt copiii mei, i-am crescut pe toți. Mă tot suna că se duce prin Congo, prin Uganda după jucători. Eu râdeam când îmi spunea.

Dar în urmă cu 3 luni, când am văzut că ăștia ai mei, MM [Stoica] și Cernat, nu se uită, am zis: «Decât să mănânce mentosana, hai să-l aduc pe ăsta, poate o fi bun. Dacă nu e bun, hai, la revedere și cu tine!».

Costicea mi-a zis că a văzut 300 de jucători și a selectat 19. Din ăia 19, Cernat și ceilalți ziceau că nu e niciunul bun. Am vorbit și cu Reghe să se uite.

Am vorbit și cu Mirel [Rădoi] să se uite și el. Mi-a zis că se poate uita și el de acasă, doar să mă ajute pe mine”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

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Cine este Bogdan Costicea

Bogdan Costicea a fost scouter șef al Academiei FCSB în perioada 2016-2021. A mai lucrat și pentru CFR Cluj, între 2021 și 2022.

Ulterior, Costicea a fost scouter la FC Voluntari timp de un an, iar din septembrie 2023 nu a mai semnat niciun angajament cu vreun club.

Gigi Becali l-a adus acum la FCSB pe Costicea, patronul clubului fiind nemulțumit de transferurile efectuate de Mihai Stoica.

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