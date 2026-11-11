Imaginea șocantă din noua casă a Rapidului FOTO. Doar două trofee în vitrină. Unde a dispărut palmaresul! Furat de la Pro Rapid?

„Avem vitrină, acum să o umplem”. Dan Șucu a spus-o la inaugurarea noii clădiri din baza nouă în care se mută prima echipă a Rapidului. Vorbea despre trofeele pe care le așteaptă de la echipa de azi.

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La câțiva pași de locul unde s-au dat declarațiile, în recepție, vitrina spune și povestea trofeelor câștigate deja.

Din atâtea finale și trofee câștigate, în fotografii se disting două piese. Supercupa din 2002 și cristalul care amintește de campionatul câștigat în 1967.

Supercupa ocupă centrul vitrinei. E mare, impunătoare, cu o plăcuță pe soclu. Lângă ea, aproape ascuns, stă cristalul mic mov-vișiniu din 1967. După acel titlu fiecare jucător al Rapidului ar fi primit câte un asemenea exemplar, gravat cu anul și numele său.

Mai sus e fotografia campionilor din 1999. Pe alte rafturi sunt albume, cărți și o imagine de la Rapid - Anderlecht, Rapid - PSG și alte meciuri tari jucate de giuleșteni.

Din cele 13 Cupe ale României câștigate de giuleșteni, în vitrina din recepție nu se vede niciuna.

Trofeele dispărute de la Pro Rapid

Toate acele trofee păstrate la Pro Rapid au dispărut după falimentul vechii societăți în 2016. Unul dintre ele a revenit la club.

În 2021, Rapid ar fi recuperat exemplarul Cupei României din 1998, păstrat ani la rând de un fost angajat, dar nici acela n-a fost expus aici.

În noua bază, fotografia echipei care a luat titlul în 1999 are locul ei, chiar deasupra Supercupei din 2002. Cupa acelui campionat lipsește din cadru.

Șucu a spus totuși vrea trofee noi. În vitrină ar fi totuși loc și pentru cele vechi, dacă Rapid le mai găsește.

Ce a câștigat Rapidul în istorie:

3 titluri de campioană a României : 1967, 1999 și 2003. Clubul include în istoricul său și titlul din competiția de război din 1942

: 1967, 1999 și 2003. Clubul include în istoricul său și titlul din competiția de război din 1942 13 Cupe ale României : 1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1972, 1975, 1998, 2002, 2006 și 2007

: 1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1972, 1975, 1998, 2002, 2006 și 2007 4 Supercupe ale României : 1999, 2002, 2003 și 2007

: 1999, 2002, 2003 și 2007 1 Cupă a Ligii : 1994

: 1994 2 Cupe Balcanice; 1964 și 1966, potrivit istoricului publicat de club în prezentarea trofeului din 1967

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