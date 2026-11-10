Pintilii revine la FCSB! Va colabora din nou cu Laurențiu Reghecampf. Ce post va ocupa +74 foto
Mihai Pintilii
Superliga

Pintilii revine la FCSB! Va colabora din nou cu Laurențiu Reghecampf. Ce post va ocupa

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 21:48
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 21:51
  • Mihai Pintilii (42 de ani) se întoarce la FCSB. Fostul jucător este așteptat la antrenamentul de miercuri dimineață.
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Pintilii a fost antrenor secund la FCSB în perioada februarie 2020 - martie 2026. În ultimii trei ani a lucrat sub comanda lui Elias Charalambous și a ales să plece odată cu tehnicianul cipriot, urmându-l la Levadiakos.

Aventura sa în Grecia a fost însă de scurtă durată. Acesta a invocat probleme personale și a decis să revină în țară.

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Mihai Pintilii revine la FCSB

După ce FCSB a terminat turul sezonului regulat pe locul 8, cu 21 de puncte, Gigi Becali a anunțat mai multe schimbări în staff-ul tehnic.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, Mihai Pintilii va fi secundul lui Laurențiu Reghecampf, alături de Costin Curelea, fostul selecționer al României U21. Fostul mijlocaș este așteptat miercuri dimineață la antrenament. Despre acest subiect a scris si gsp.ro.

Mihai Pintilii și Laurențiu Reghecampf au o relație strânsă încă din perioada în care fostul mijlocaș era jucător activ.

Cei doi au lucrat împreună la FCSB între 2012 și 2014, perioadă în care Pintilii era unul dintre oamenii de bază ai echipei.

Gigi Becali: „L-am luat astăzi și pe Curelea”

Costin Curelea, fostul selecționer al naționalei U21, i se va alătura lui Reghecampf în staff-ul tehnic, anunțul fiind făcut, marți, chiar de către patronul Gigi Becali.

„L-am luat astăzi și pe Curelea. Va fi antrenor secund! Ionuț Stancu nu vine, Ianovschi (n.r. - Mihai Ianovschi) rămăsese să vorbească Mirel cu el. O să văd. Acum, mâine, să văd ce a vorbit”, a transmis Becali, potrivit sport.ro.

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Următorul meci pentru FCSB are loc duminică, 22 noiembrie, de la 20:30, cu FCSB Argeș.

Până atunci, echipa se deplasează la Târgoviște, pentru un amical contra Chindiei, duminică, de la ora 12:00.

VIDEO. Golul de senzație marcat de Fabry în FCSB - Corvinul 0-1

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