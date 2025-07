„Respectul nu poate fi unidirecțional” Hakan Calhanoglu, reacție fermă după criticile lui Lautaro Martinez: „Un lider adevărat nu e cel care dă vina pe ceilalți”

Hakan Calhanoglu (31 de ani) a reacționat după declarațiile făcute de căpitanul Lautaro Martinez.

Atacantul a adus mai multe critici după eșecul cu Fluminense, 0-2, de la Mondialul Cluburilor, susținând că unii dintre colegii săi nu au fost suficient de implicați.

Lautaro Martinez a lansat mai multe acuzații după eliminarea din optimile FIFA Club World Cup, iar președintele Marotta susține că acestea au fost îndreptate către Calhanoglu, în prezent accidentat.

Hakan Calhanoglu: „Un lider adevărat nu e cel care dă vina pe ceilalți”

Jucătorul turc din formația lui Cristi Chivu a transmis că declarațiile lui Martinez sunt lipsite de respect.

Calhanoglu ar putea părăsi Inter, în urma unei înțelegeri de reziliere a contractului, fiind ofertat de la Galatasaray.

„După accidentarea pe care am suferit-o în finala Ligii Campionilor am decis să merg oricum în Statele Unite. Să fiu acolo, chiar și fără să intru pe teren, a fost important pentru mine. Am vrut să fiu aproape de grup, să-i susțin.

Din păcate, am suferit o altă accidentare într-o altă zonă. Diagnosticul a fost clar: o ruptură musculară. De aceea nu am putut juca. Nimic mai mult.

Ieri am pierdut. Și m-a durut. Am trăit o tristețe, nu doar ca fotbalist, ci ca cineva căruia îi pasă cu adevărat de această echipă.

În ciuda accidentării, imediat după fluierul final, i-am sunat pe câțiva dintre coechipierii mei să-i încurajez. Pentru că atunci când îți pasă, asta faci. Dar ceea ce m-a afectat cel mai mult au fost cuvintele care au urmat. Cuvinte dure. Cuvinte care dezbină, nu unesc.

De-a lungul carierei mele, nu am găsit niciodată scuze. Mi-am asumat întotdeauna responsabilitatea. Și în momentele dificile am încercat întotdeauna să fiu un punct de referință. Nu cu vorbe, ci cu fapte. Respect toate opiniile, chiar și pe cele ale unui coleg, chiar și pe cele ale președintelui. Dar respectul nu poate fi unidirecțional.

Nu am trădat niciodată acest tricou. Nu am spus niciodată că nu sunt fericit la Inter. În trecut, am primit oferte, chiar și foarte importante, dar am ales să rămân. Pentru că știu ce reprezintă acest tricou. Și cred că alegerile mele vorbesc de la sine.

Am învățat că adevăratul lider este cel care este alături de coechipierii săi, nu cel care caută pe cineva pe care să dea vina, pentru că ăsta e cel mai ușor lucru. Iubesc acest sport. Iubesc acest club. Și iubesc aceste culori, pentru care am dat totul în fiecare zi”, a spus Calhanoglu, potrivit marca.com.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport