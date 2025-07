„Vrea să mă distrugă” Roland Niczuly, răspuns furibund prin intermediul GOLAZO.ro, în scandalul cu Laszlo Dioszegi: „Circ, aberații! E un mincinos!”

Roland Niczuly (29 de ani) a răspuns acuzațiilor aduse de Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, într-o declarație oferită în exclusivitate pentru GOLAZO.ro.

După retrogradarea în Liga 2, Sepsi a vrut să renunțe la mai mulți jucători, printre care și Roland Niczuly.

Dioszegi l-a acuzat pe portarul în vârstă de 29 de ani că nu vrea să-și rezilieze contractul valabil până în 2027 pe cale amiabilă și ar fi cerut în schimb 200.000 de euro.

Roland Niczuly: „E o mare aberație ce spune Dioszegi”

Contactat de GOLAZO.ro, Roland Niczuly a dezmințit afirmațiile făcute de Laszlo Dioszegi.

Mai mult decât atât, Niczuly a afirmat că Dioszegi nu dorește să se vadă cu el pentru a sta la masa negocierilor.

„E o mare aberație ce spune Dioszegi, cum că cer 200.000 să plec. Nu vrea să se vadă cu mine. Pe 30 trebuia sa negociem.

Pe 30 a zis că nu vrea să mă vadă. Când am coborât cu liftul de la club, se ascundea de mine. În 2 ani mai am de primit 256.000, le-am zis că vreau 130.000 în 2-3 tranșe și plec. Acum semnez! Minte cu nerușinare că vreau 200.000.

A vrut să scoată un țap ispășitor. Un singur jucător nu poate retrograda! Niciodată acest patron nu mi-a luat apărarea. Patronul nu asistă la negocieri când vrea să se despartă de un jucător. Vrea să mă umilească?

Nu vreau să se mai bazeze pe mine! Vreau să ne înțelegem să ne despărțim! Face circ în presă? OK! Când am câștigat cupe nu a zis «Mamă! Ce portar bun am!» Doar la rău e problema Niczuly”, a declarat Roland Niczuly pentru GOLAZO.ro.

Roland Niczuly: „Toți au vrut să cadă pe mine”

Portarul acuzat că a băgat-o pe Sepsi în B, în urma gafei făcute în meciul cu Unirea Slobozia, și-a continuat discursul furibund.

Niczuly a dezvăluit că nu a mai fost lăsat să se antreneze la baza covăsnenilor după eroarea din meciul cu ialomițenii.

„Când a retrogradat Sepsi, am avut ședință cu conducerea. Pe toți ne-au întrebat dacă vrem să rămânem. Le-am zis că da. Au zis că în alte condiții, am zis să mă anunțe și vorbim. M-am antrenat de unul singur, am fost obligat să nu mă mai lase în bază. Toți au vrut să cadă pe mine.

Ca să înțeleagă lumea! Toți credeau că-s protejatul lui Dioszegi. Uitați! Am jucat pe valoarea mea mereu! Că am avut un sezon mai slab, recunosc.

Eu aici n-am jucat pe prietenii! Se vede acum cu ochiul liber dacă am fost protejatul lui Dioszegi. Nu mai accept să fiu umilit! Am fost atacat și nu m-a apărat nimeni din club. Toată lumea și-a făcut o impresie ca Niczuly e mercenar.

Domnul Dioszegi e un mincinos referitor la mine! Mă face nesimțit, dar tot ce spune minte. Să-și asume retrogradarea, nu să o arunce în cârca unui jucător.

Hadnagy mi-a zis că nu poate să își dea acordul la reziliere, că trebuie să discute cu patronul. Ceea ce-i normal.

Noi am vorbit vorbe! Attila Hadnagy e corect! A fost fotbalist, știe cum sunt lucrurile. Nu poți renunța la toți banii!

Vrea să mă distrugă? Să mă scoată din fotbalul românesc? Să mă umilească? Că-s cel mai rău om din lume? Îmi distruge cariera pentru ce? Că a retrogradat echipa? Nu are cum să mă trimită la echipa a 2 a. Am contract de profesionist, acolo e semi-pro. La liga a 3-a”, a concluzionat Niczuly

