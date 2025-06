Hakan Calhanoglu (31 de ani) s-ar putea despărți de Inter Milano în această vară.

Jucătorul turc ar reprezenta o pierdere uriașă pentru Cristi Chivu (44 de ani), care nu s-a putut baza pe serviciile sale nici la Mondialul Cluburilor, din cauza unei accidentări.

Calhanoglu ia în calcul o plecare de la Inter în următoarele zile, după 4 sezoane petrecute în tricoul „nerazzurrilor”.

Hakan Calhanoglu ar putea pleca de la Inter Milano

Cristi Chivu ar putea avea probleme serioase de lot, după ce unul dintre oamenii de bază, Hakan Calhanoglu, și-a exprimat dorința de a pleca de la Inter Milano.

Deși mai are contract până în 2027, jucătorul turc ar vrea să se întoarcă acasă, în Turcia, iar presa de acolo informează că se află în negocieri cu Galatasaray.

„Am venit la Inter liber de contract în 2021, când am plecat de la AC Milan. Am făcut tot ce am putut timp de patru ani, dar acum vreau să-mi continui cariera la Galata și mi-aș dori ca clubul să-mi arate recunoașterea cuvenită, permițându-mi să mă întorc acasă”, ar fi transmis Calhanoglu, potrivit tuttomercatoweb.com.

În același timp, „nerazzurrii” nu vor să renunțe atât de ușor și îi pun turcului un preț de 35 de milioane de euro.

Calhanoglu a cucerit titlul cu Inter în Serie A în 2024, sezon în care a fost numit și jucătorul anului în Serie A.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport