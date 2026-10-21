A pierdut procesul  Decizie definitivă pentru  fostul portar al lui Dinamo: 3 ani de închisoare cu suspendare și daune de 30.000 de euro
Răzvan Began a făcut parte din lotul lui Dinamo în sezonul 2023-2024 (foto: FC Dinamo)
Liga 2

A pierdut procesul Decizie definitivă pentru fostul portar al lui Dinamo: 3 ani de închisoare cu suspendare și daune de 30.000 de euro

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 15:54
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 15:54
  • Răzvan Began (30 de ani), fost portar la Sepsi și Dinamo, a pierdut definitiv procesul în care a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru vătămare corporală.
  • Curtea de Apel București a menținut și obligația de a-i plăti victimei 30.000 de euro daune morale, pentru agresiunea petrecută în octombrie 2019, în Centrul Vechi al Capitalei.
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Prin decizia din 13 octombrie 2026, instanța a respins apelul fotbalistului și a menținut sentința Judecătoriei Sectorului 3 din 29 ianuarie 2026. Began, în prezent portar în Liga 2, la SC Popești Leordeni, va avea un termen de supraveghere de 3 ani.

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Răzvan Began a pierdut apelul. Decizie definitivă: 3 ani de închisoare cu suspendare și daune de 30.000 de euro

În apel, Răzvan Began a cerut, în primul rând, achitarea, invocând legitima apărare. În subsidiar, a solicitat recunoașterea circumstanței atenuante a provocării și reducerea cu 1/3 a pedepsei de 3 ani. Pe latura civilă, a cerut diminuarea daunelor morale.

În versiunea prezentată de Began, conflictul a pornit de la o discuție cu o femeie. El a susținut că un alt bărbat i-ar fi reproșat comportamentul și i-ar fi cerut să plece, iar apoi victima l-ar fi abordat agresiv.

Cum s-a apărat Began: a susținut că a fost provocat și lovit în zona toracelui

Fotbalistul a afirmat că bărbatul l-ar fi înjurat, scuipat și amenințat cu acte de violență. Potrivit declarației sale, între cei doi au urmat îmbrânceli, iar victima l-ar fi lovit în zona toracelui, dezechilibrându-l și făcându-l să cadă într-un genunchi.

Began a recunoscut că i-a aplicat victimei un singur pumn în zona feței, impact în urma căruia aceasta s-a prăbușit instantaneu la sol.

Portarul a invocat tulburarea emoțională provocată de jigniri

Portarul a susținut însă că a reacționat pe fondul tensiunii și al adrenalinei din acel moment.

Avocatul său a cerut, în principal, achitarea pentru exces neimputabil de legitimă apărare, susținând că fotbalistul a depășit limitele apărării în circumstanțele incidentului.

În subsidiar, a solicitat reținerea circumstanței atenuante a provocării, invocând o puternică tulburare emoțională provocată de comportamentul victimei, pe care l-a considerat o atingere gravă adusă demnității umane.

Began le-a spus polițiștilor că o femeie cunoscută în club îi promisese că îl va însoți acasă

Potrivit declarației consemnate în procesul-verbal întocmit de polițiști după incident, Răzvan Began cunoscuse în club o femeie care îi promisese că la plecare îl va însoți spre casă.

Acesta a susținut că, la ieșirea din club, un bărbat i-a spus că femeia este prietena lui. În timp ce discutau, un alt bărbat a început să-l înjure pe fotbalist. Began a recunoscut că, enervat, l-a lovit cu pumnul în umăr, apoi încă o dată în față, după ce victima se ridicase.

Când au ajuns polițiștii, bărbatul era inconștient, cu răni la cap și la față, și a fost transportat la Spitalul Universitar de un echipaj SMURD.

De ce a respins Curtea de Apel legitima apărare

Judecătorii au concluzionat însă că probele nu demonstrează existența unui atac material și imediat din partea victimei, condiție necesară pentru a putea fi invocată legitima apărare.

În motivare, Curtea de Apel a arătat că declarațiile martorilor indică faptul că situația conflictuală inițială se aplanase, iar Began se îndepărtase de grupul din care făcea parte victima.

Fotbalistul a susținut că bărbatul a continuat să-l jignească, însă instanța a considerat că injuriile, în absența unui atac fizic imediat, nu justificau lovitura și nu constituiau legitimă apărare.

Concluzia instanței: Began a revenit și l-a lovit pe bărbat

Instanța a reținut că Răzvan Began s-a întors la locul incidentului după ce se îndepărtase de grup și l-a lovit pe bărbat când nu mai exista un atac actual sau iminent.

Curtea a respins și cererea de recunoaștere a provocării. Pentru aplicarea acestei circumstanțe atenuante, nu sunt suficiente jignirile: trebuie dovedit că fapta a fost comisă sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoții provocate de victimă. Judecătorii au considerat că această condiție nu era îndeplinită.

Began a contestat și credibilitatea unui martor și a reclamat că anumite persoane nu au fost audiate. Curtea a apreciat însă că aceste argumente nu infirmă declarațiile și celelalte probe administrate în dosar.

Lovitura i-a pus victimei viața în pericol

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2019, în jurul orei 04:00, pe strada Blănari, în zona clubului El Comandante din Centrul Vechi al Bucureștiului. În aceea perioadă, Răzvan Began avea 23 de ani și abia fusese legitimat la Daco-Getica, echipă din Liga 2.

2023-2024
e sezonul în care a fost sub contract cu Dinamo. Nu a bifat niciun meci oficial pentru „câini”

Potrivit faptelor reținute în dosar, după escaladarea conflictului, Began l-a lovit pe bărbat cu pumnul în zona feței. Victima a căzut și s-a lovit cu capul de asfalt.

Raportul de expertiză medico-legală a consemnat leziuni traumatice care au necesitat 65–70 de zile de îngrijiri medicale și au pus viața victimei în primejdie.

De ce au rămas pedeapsa și daunele morale neschimbate

Began a solicitat și reducerea pedepsei de 3 ani de închisoare, însă Curtea de Apel a respins cererea.

Instanța a menținut sancțiunea primei instanțe, apreciind că aceasta se situează aproape de minimul special de 2 ani prevăzut de lege, în condițiile în care limitele analizate în cauză erau de la 2 la 7 ani.

Judecătorii au ținut cont și gravitatea faptei, comisă în public, precum și de consecințele acesteia asupra victimei.

Instanța a păstrat și daunele morale de 30.000 de euro. Victima a reclamat dureri intense, tulburări de somn și migrene recurente, precum și efecte asupra vieții profesionale și sociale. Decizia Curții de Apel București, pronunțată pe 13 octombrie 2026, este definitivă.

Began a câștigat trofee cu Sepsi

Răzvan Began a jucat la Sepsi OSK în perioada 2021–2023, pentru care a bifat 11 meciuri și a primit 13 goluri. Cu echipa din Sfântu Gheorghe a câștigat două ediții ale Cupei României și Supercupa României din 2022.

Ulterior, a ajuns la Dinamo, unde nu a apucat să debuteze, iar în carieră a mai evoluat pentru mai multe formații din România.

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