Dosarul Ianis Stoica  FIFA a dezvăluit detalii din litigiul de 1,15 milioane de euro dintre Hermannstadt și Estrela Amadora
Ianis Stoica (foto: IMAGO/montaj)
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Dosarul Ianis Stoica FIFA a dezvăluit detalii din litigiul de 1,15 milioane de euro dintre Hermannstadt și Estrela Amadora

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 06:45
  • FIFA a făcut publice primele detalii din litigiul de 1,15 milioane de euro dintre Hermannstadt și Estrela Amadora, izbucnit în urma transferului lui Ianis Stoica (23 de ani).
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Camera pentru Statutul Jucătorului din cadrul FIFA a publicat motivarea sentinței în litigiul dintre AFC Hermannstadt și Estrela Amadora, deschis după neplata primei tranșe din transferul lui Ianis Stoica, scadentă în august 2025.

FIFA a stabilit cât trebuie să plătească Estrela lui Hermannstadt pentru prima tranșă din transferul lui Stoica

Potrivit motivării FIFA, cele două cluburi au semnat contractul de transfer pe 24 iulie 2025. Valoarea totală convenită a fost de 1.150.000 de euro net, cu plata împărțită în trei tranșe:

  • 300.000 de euro, cu scadența la 30 august 2025;
  • 500.000 de euro, cu scadența la 30 ianuarie 2026;
  • 350.000 de euro, cu scadența la 30 iulie 2026.

Deși Hermannstadt a solicitat plata a 300.000 de euro, FIFA a stabilit că suma datorată de Estrela Amadora este de 285.000 de euro, la care se adaugă dobânda anuală de 5% până la achitarea integrală.

Potrivit FIFA, contractul prevedea că suma de 300.000 de euro includea contribuția de solidaritate de 5%, un mecanism prin care o parte din suma transferului este distribuită cluburilor la care jucătorul a fost legitimat între 12 și 23 de ani.

Hermannstadt a intrat în faliment în timp ce se judeca la FIFA pentru banii de la Estrela

Hermannstadt a sesizat FIFA pe 6 noiembrie 2025, după ce Estrela Amadora nu a achitat prima tranșă, scadentă la 30 august 2025, și nu a dat curs notificărilor de plată trimise de clubul sibian.

Între timp, AFC Hermannstadt a intrat în faliment, după ce administratorul judiciar a reclamat imposibilitatea achitării datoriilor curente.

În cererea depusă în august 2026, acesta invocase și neîncasarea celor 1,15 milioane de euro aferente transferului lui Ianis Stoica și menționa că gruparea portugheză își anunțase intrarea în insolvență.

Recent, Estrela Amadora a fost preluată de un consorțiu din care fac parte foștii mari fotbaliști Thomas Müller și Mats Hummels.

Cu toate astea, din 24 septembrie 2026, clubul portughez figurează pe lista FIFA a formațiilor cu interdicție la transferuri pentru trei perioade de mercato.

Masa credală AFC Hermannstadt: 5,6 milioane de euro

Potrivit procesului-verbal al Adunării Creditorilor din 25 septembrie 2026, tabelul definitiv actualizat al AFC Hermannstadt cuprinde creanțe totale de 28,4 milioane de lei (aproximativ 5,6 milioane de euro).

Printre creditori se numără foștii acționari ai clubului și firmele acestora: Claudiu Bucur Rotar, alături de Naturdiro SRL și Naturstore SRL, respectiv Ștefan Mihai Băcilă, alături de Terra Building SRL și Asterra Con SRL.

Cea mai mare creanță este cea a AJFP Sibiu, de 6,17 milioane de lei (aproximativ 1,22 milioane de euro), reprezentând 21,74% din totalul creanțelor înscrise în tabel.

CreditorCreanță (lei)Echivalent (euro)Pondere
Terra Building SRL1.250.000247.0004,4%
Asterra Con SRL1.900.000376.0006,69%
Băcilă Ștefan Mihai3.854.195763.00013,57%
Naturdiro SRL741.130147.0002,61%
Naturstore SRL2.330.000461.0008,2%
Rotar Claudiu Bucur5.079.0451.005.00017,88%
AJFP Sibiu6.176.6871.222.00021,74%
Total creanțe28.406.265,545.624.000100%

Creanța de 14,21 milioane de lei (aproximativ 2,8 milioane de euro) solicitată de Primăria Sibiu nu figurează în tabel.

Cererea municipalității a fost respinsă de administratorul judiciar, iar decizia este contestată în prezent la Tribunalul Sibiu.

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