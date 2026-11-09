„Dacă se supără, îmi pare rău”   Edi Iordănescu, despre situația lui Ianis Hagi: „Trebuia să facă asta”

Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, a comentat situația lui Ianis Hagi (28 de ani), care este contestat la națională din cauza evoluțiilor mult sub așteptări.

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Hagi Jr. a fost aspru criticat după prestațiile sale din prima acțiune a naționalei din Liga Națiunilor, multe persoane din fotbal susținând că acesta nu trebuia să fie convocat.

Selecționerul Gică Hagi l-a convocat din nou pe Ianis pentru partidele cu Polonia și Bosnia din această lună.

Edi Iordănescu, analiză dură asupra lui Ianis Hagi: „Consider că el subperformează”

Ianis Hagi evoluează pentru Alanyaspor, în Turcia, dar nu are cifre care să-l convingă pe Edi Iordănescu că merită să fie convocat.

Fostul selecționer consideră că alegerile lui Ianis Hagi de a se transfera la unele cluburi i-au afectat în mod negativ cariera.

„Ianis este un jucător cu care am lucrat, l-am descoperit, l-am cunoscut și care, cel puțin în mandatul meu, a avut eficiență, a ajutat echipa națională, a fost un jucător extrem de util și de important grupului.

Consider că Ianis subperformează, este sub nivelul la care poate. Din păcate, n-a avut traiectoria pe care eu consider că putea să o aibă. Dacă se supără pe mine, îmi pare rău, dar mă știe foarte bine că sunt un om sincer, dar, în același timp, sunt un antrenor care a crezut și crede în el.

Cred că au fost niște decizii pe care el le-a luat, mai ales după accidentarea aia, care l-a ținut departe de teren... foarte neinspirate. Alegerile pe care le-a făcut el raportat la cluburi nu au fost cele care să îi fie de folos.

Trebuia să aleagă un proiect unde să-și poată recâștiga forma fizică, încrederea, să aibă continuitate, să fie înțeles că venea după un an de zile de pauză. Să i se dea minute”, a declarat Edi Iordănescu, conform gsp.ro.

Dacă implicăm și anul acela în care a fost accidentat și ce a urmat după, deja sunt ani buni de când el nu a mai reușit să aibă continuitate deloc. Asta îl face să-și piardă încrederea, energia bună, reperele. Edi Iordănescu, fost selecționer al României

Atât Adrian Mutu, cât și Pavel Badea, președintele CS Universitatea Craiova, sunt de părere că Alexandru Cicâldău, mijlocașul oltenilor, merită să fie titular la echipa națională a României în locul lui Ianis Hagi.

Edi Iordănescu: „Cred că este un tratament total exagerat în ceea ce-l privește”

În ciuda criticilor pe care le primește, Edi Iordănescu susține în continuare că Ianis Hagi este un jucător important al naționalei.

„E într-un moment dificil și, la fel, cred că un pic mai multă înțelepciune în gestionarea acestei situații a lui la echipa națională putea să fie de folos și pentru Ianis, și pentru echipa națională. Cred că este un tratament total exagerat în ceea ce-l privește, în sens negativ.

Ar trebui să ne uităm și la lucrurile bune pe care el le-a livrat la echipa națională. El este un copil foarte bine educat, cu un suflet curat și un copil care iubește fotbalul și care a dat pentru el tot ce a putut.

Pentru mine, Ianis a fost unul dintre liderii echipei naționale, dar e adevărat că au fost 6-7 piloni pe care eu i-am considerat catalizatori, jucători care să mă ajute pe mine și pe stafful tehnic să accelerăm acest progres de unitate, de spirit, de muncă, de procesul de muncă pe care l-am avut. Au fost jucători pe care eu am încercat să-i responsabilizez foarte bine. El a fost unul dintre acești jucători.

Mai departe, pe mâna cui stă banderola, numai Gică poate să decidă. Numai Gică poate să știe ce argumente are la baza deciziilor lui.

Dar este un lucru care apasă cu atât mai mult într-un moment în care tu nu traversezi o formă sportivă foarte bună, n-ai continuitate și realizări la nivelul clubului. Efectele presiunii se văd în teren”, a mai spus Iordănescu.

57 de selecții are Ianis Hagi pentru naționala României. A marcat 8 goluri și a oferit 8 pase decisive

Lotul ales de Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

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