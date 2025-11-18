România - San Marino 7-1. Victorie categorică în ultimul meci din preliminariile CM 2026.

Chiar dacă au terminat pe locul 3 în preliminarii, „tricolorii” vor merge la baraj grație parcursului bun din Nations League.

Tragerea la sorți a meciurilor de baraj va avea loc joi, de la ora 14:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Meciul de la Ploiești a început cu o surpriză din partea oaspeților, care au deschis scorul încă din minutul 2, prin Giacopetti, după o eroare în defensiva noastră.

România - San Marino 7-1 . „Tricolorii” s-au distrat cu San Marino, dar încheie preliminariile pe locul 3

România a ripostat imediat, iar după 11 minute a reușit să restabilească egalitatea, la o centrare a lui Bîrligea, în urma căreia veteranul Rossi a trimis mingea în propria poartă.

Ocaziile au continuat să curgă la poarta lui Colombo, iar „tricolorii” au intrat cu avantaj de două goluri la pauză, după reușitele lui Baiaram și Dennis Man.

În partea secundă, România a continuat asaltul la poarta celor din San Marino, iar centrarea lui Bancu din minutul 57 a dus la un autogol similar al oaspeților, de această dată din partea lui Valentini.

În minutul 75, Ianis Hagi își trecea și el numele pe lista marcatorilor, la 12 minute după ce a fost introdus pe teren. Acesta a trimis din prima din interiorul careului, după o minge așezată perfect de Baiaram.

După alte câteva minute, Rațiu înscria din câțiva metri, după o respingere greșită a portarului, la centrarea lui Bancu din lateral, iar Louis Munteanu a fost cel care a închis tabela, în minutul 86, din lovitură de la 11 metri.

La capătul unui meci în care România nu a avut nimic de pierdut sau de câștigat, „tricolorii” se pregătesc acum pentru barajul din martie, pentru care își va afla joi adversarul.

Cum arată urnele de la baraj

România va intra la baraj în ultima urnă, alături de celelalte echipe calificate prin intermediul Nations League. Va evolua în deplasare în semifinale, pe terenul unei formații din urna 1.

Urna 1: ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA;

ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA; Urna 2: POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA;

POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA; Urna 3: IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO;

IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO; Urna 4: ROMÂNIA, SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, IRLANDA DE NORD.

Cum poate arăta traseul spre CM 2026:

Ruta infernală: Italia (semifinale), Polonia (finală);

Italia (semifinale), Polonia (finală); Ruta mai accesibilă: Ucraina (semifinale), Kosovo (finală).

Cum se desfășoară barajul

În play-off merg 16 echipe, cele 12 echipe de pe locul 2 din preliminarii, plus cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Nations League, care au ratat primele două locuri în calificări.

Vor împărțite în 4 urne valorice, primele 3 după clasamentul FIFA, ultima cu echipele din Liga Națiunilor și se vor forma 4 mini-turnee cu semifinale și o finală. Toate meciurile vor fi într-o singură manșă.

Semifinalele vor fi găzduite de echipele din urnele 1 și 2, care se vor încrucișa cu cele din 4, respectiv 3. Gazdele finalelor vor fi alese prin tragere la sorți. Cele 4 câștigătoare ale mini-turneelor merg la Mondial.

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina 1-1 ROMÂNIA – San Marino 7-1

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Punctaj 1. AUSTRIA 19 2. Bosnia 17 3. România 13 4. Cipru 8 5. San Marino 0 * Austria se califică la CM 2026, Bosnia și România merg la baraj * Austria se califică la CM 2026, Bosnia și România merg la baraj

România - San Marino 7-1

Au marcat: Rossi (13, autogol), Baiaram (29), Man (43), Valentini (57), Hagi (75), Rațiu (82), Munteanu (86 pen.) / Giacopetti (2)

Final de meci.

Min. 86 - Gol România! Louis Munteanu duce scorul la 7-1 din lovitură de la 11 metri.

Min. 82 - Gol România! Rațiu înscrie din câțiva metri, după ce Colombo a respins în față centrarea lui Bancu de pe partea stângă.

Min. 75 - Gol România! Ianis Hagi înscrie din mijlocul careului, cu un șut din prima, după o pasă foarte bună venită din partea stângă, de la Baiaram.

Min. 74 - Iese Man, intră Petrila.

Min. 63 - Ies Bîrligea și Tănase, intră Munteanu și Hagi.

Min. 57 - Gol România! Bancu trimite în fața porții, iar o deviere nefericită a lui Valentini duce la al doilea autogol al oaspeților.

Min. 55 - Ocazie imensă pentru Man! Bîrligea l-a lansat pe dreapta pe Olaru, mijlocașul de la FCSB a întors cu călcâiul pentru atacantul lui PSV, însă șutul său cu latul, pe jos, a fost blocat de la Colombo.

Min. 46 - Începe repriza a doua. Ies Dragomir și Screciu, intră Olaru și Răzvan Marin.

Pauză la Ploiești.

Min. 43 - Gol România! Dennis Man majorează avantajul, cu un șut din 8 metri, la colțul lung, imparabil pentru Colombo.

Min. 37 - Ocazie mare pentru România. Colombo intervine incredibil la o lovitură de la cap a lui Dragomir, din plonjon, din aproximativ 7 metri.

Min. 29 - Gol România! Baiaram aduce echipa în avantaj, după o pasă a lui Tănase, care i-a creat culoar spre poarta lui Colombo. Atacantul a finalizat simplu, pe lângă portar, la colțul lung.

Min. 27 - Baiaram ratează o șansă imensă. Atacantul a dat pe lângă minge, cu poarta goală, după o pasă perfectă a lui Daniel Bîrligea, venită din partea dreaptă.

Min. 25 - Ocazie mare pentru România! Dennis Man trimite în plasa laterală, la capătul unei construcții bune a „tricolorilor”.

Min. 13 - Gol România! „Tricolorii” restabilesc egalitatea, după ce Rossi a trimis în propria poartă, în urma unei centrări a lui Bîrligea, în fața porții.

Scenografia pregătită de suporterii români:

Min. 4 - Ocazie mare pentru România! Rațiu trimite de la 20 de metri, în forță, portarul respinge, Bîrligea trimite și el din câțiva metri, însă Colombo intervine incredibil.

Min. 2 - Gol San Marino! Oaspeții deschid scorul după o neatenție în apărarea noastră. Giacopetti a trimis în poartă, din 6 metri, pe lângă Târnovanu.

Atmosfera creată de suporterii naționalei:

Min. 1 - A început partida.

Imnul național, interpretat de Cezar Ouatu:

Imnul României, cântat pe „Ilie Oană”:

Echipele de start:

ROMÂNIA: Târnovanu - Rațiu, V. Ghiță, Eissat, Bancu - Fl. Tănase, Screciu, Vl. Dragomir - D. Man, Bîrligea, Baiaram

Târnovanu - Rațiu, V. Ghiță, Eissat, Bancu - Fl. Tănase, Screciu, Vl. Dragomir - D. Man, Bîrligea, Baiaram Rezerve: I. Radu, Aioani, Racovițan, Ad. Rus, Chipciu, I. Hagi, L. Munteanu, Olaru, Miculescu, R. Marin, Petrila, Sorescu

I. Radu, Aioani, Racovițan, Ad. Rus, Chipciu, I. Hagi, L. Munteanu, Olaru, Miculescu, R. Marin, Petrila, Sorescu Selecționer: Mircea Lucescu

Mircea Lucescu SAN MARINO: Colombo - Fabbri, Valentini, Rossi, Riccardi - Golinucci, Valli Casadei, Mularoni - Pancotti, Giacopetti, Zannoni

Colombo - Fabbri, Valentini, Rossi, Riccardi - Golinucci, Valli Casadei, Mularoni - Pancotti, Giacopetti, Zannoni Rezerve: Zavoli, De Angelis, Benvenuti, Capicchioni, Cevoli, Vitaioli, Berardi, Tosi, Sensoli, Lazzari

Zavoli, De Angelis, Benvenuti, Capicchioni, Cevoli, Vitaioli, Berardi, Tosi, Sensoli, Lazzari Selecționer: Roberto Cevoli

Roberto Cevoli Stadion : „Ilie Oană” (Ploiești)

: „Ilie Oană” (Ploiești) Arbitru: Mohammad Al-Emara. Asistenți: Turkka Valjakka și Mika Lamppu. Arbitru de rezervă: Peiman Simani. Arbitru VAR: Michael Fabbri. Arbitru AVAR: Federico La Penna

România va aborda meciul cu San Marino, unul care mai contează doar pentru palmares cu Târnovanu în poartă, aflat abia la al patrulea meci în „tricolor”.

Eissat și Baiaram, care au debutat în amicalul cu Moldova (2-1), vor reveni și ei în primul „11”.

În plus, banderola va fi purtat de Dennis Man.

ROMÂNIA: Târnovanu - Rațiu, V. Ghiță, Eissat, Bancu - Fl. Tănase, Screciu, Vl. Dragomir - D. Man, Bîrligea, Baiaram

„Toate cele 11.700 de bilete disponibile pentru acest meci au fost procesate” , a anunțat FRF.

Înaintea startului partidei, imnul României va fi interpretat de artistul Cezar Ouatu, alături de orchestra Filarmonicii din Ploiești:

„Mulțumesc FRF pentru invitație! Este o bucurie unică, o mândrie și o mare onoare să pot intona imnul României la meciul naționalei de fotbal pe 18 noiembrie, fix în orașul meu natal, Ploiești, pe stadionul Ilie Oană! Vă aștept pe toți să cântăm din suflet și să ne susținem tricolorii așa cum se cuvine”.

România - San Marino, meci fără miză

După înfrângerea de la Zenica, scor 1-3 cu Bosnia, „tricolorii” au ieșit definitiv din cursa pentru locul secund în Grupa H și vor merge la barajul pentru CM prin Liga Națiunilor.

În tur, România s-a impus categoric în fața elevilor lui Roberto Cevoli, scor 5-1, iar duelul de la Ploiești oferă oportunitatea de a încheia campania cu un rezultat pozitiv

Cum arată urnele pentru barajul Cupei Mondiale 2026

România are garantată prezența în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial, datorită rezultatelor bune din Liga Națiunilor.

Urna 1 : Italia, Turcia, Ucraina, Polonia

: Italia, Turcia, Ucraina, Polonia Urna 2 : Țara Galilor, Scoția, Slovacia, Cehia

: Țara Galilor, Scoția, Slovacia, Cehia Urna 3 : Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

Tragerea la sorți va avea loc pe data de 20 noiembrie, iar semifinalele se vor disputa pe 26 și 31 martie 2026.

FOTO: Bosnia - România 3-1

Mircea Lucescu: „Eu nu pot să mă desprind de acest ultim meci”

La conferința de presă premegătoare meciului, selecționerul nu s-a concentrat neapărat pe partida următoare, ci a criticat jocul slab al „tricolorilor” din a doua repriză a meciului pierdut la Zenica, scor 1-3.

„Am avut o discuție aseară foarte… ne-am întors destul de târziu, a fost discuție dificil de purtat. Azi dimineață, cu mintea mai limpede, am reluat puțin meciul și ceea ce s-a întâmplat.

Eu nu pot să mă desprind de acest ultim meci, pentru că, într-adevăr, am făcut niște greșeli enorme. Pe care nu pot să le discut, pentru că orice argument aș spune, ar fi transformat într-o critică față de jucători. Eu răspund de rezultat, ei răspund de joc și de indicațiile pe care le primesc.

Atunci când nu se respectă niște indicații care duc apoi la înfrângere, eu trebuie să iau niște masuri și să analizez lucrul asta. Pentru că nu e posibil. După un meci senzațional cu Austria și o prima repriză cu Bosnia în care am făcut ce trebuie…

Un joc fricos și previzibil. Am dat 30 de mingi adversarului absolut aiurea. Lucru care nu favorizează deloc calitățile jucătorilor noștri. Nu întâmplător i-ați văzut că săreau în sus și făceau ce făceau... pentru că știau că e foarte greu împotriva României.

Nu vreau să mai intervin, astea sunt discuții pe care le-am purtat și cu ei. Golurile le-am luat absolut aiurea, ei n-au avut ocazii.

Când o echipă atacă, îți asiguri imediat apărarea, marcaj om la om. Închizi spațiile de joc, culoarele de joc. Dar când ajungi în careul de 16 metri, nu există decât responsabilitate individuală, fiecare pe omul lui.

Și comunicare, le-am spus: «Vreau să văd aud urlând în teren, nu țipând, urlând, ca să vă faceți înțeleși»”, a spus Lucescu la conferință.

