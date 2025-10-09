România - Moldova 2-1  Naționala lui Mircea Lucescu, victorie la limită înainte de meciul crucial cu Austria +9 foto
România - Moldova/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Nationala

România - Moldova 2-1 Naționala lui Mircea Lucescu, victorie la limită înainte de meciul crucial cu Austria

Alexandru Smeu , Raed Krishan (video&foto) , George Neagu
Publicat: 09.10.2025, ora 23:04
alt-text Actualizat: 09.10.2025, ora 23:04
  • România a învins Moldova cu scorul de 2-1, în cadrul unui meci amical disputat pe Arena Națională.
  • Următorul meci pentru „tricolori” va fi cu duminică, cu Austria, de la ora 21:45, în cadrul preliminariilor pentru CM 2026.

România a deschis scorul rapid pe Arena Națională. În minutul 10, Olimpiu Moruțan a centrat perfect pentru Louis Munteanu, care a reluat cu capul și a înscris după ce a trimis mingea la colțul scurt al porții apărate de Avram.

România - Moldova 2-1. Naționala lui Mircea Lucescu, victorie la limită înainte de meciul crucial cu Austria

În minutul 39, Moldova a restabilit egalitatea după ce Ionuț Radu a scăpat mingea în proprie poartă după un fault nesacționat al lui Dumbrăvanu.

Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova
Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova

Galerie foto (9 imagini)

Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova
+9 Foto
labels.photo-gallery

Cu un minut înainte de pauză, Ianis Hagi și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. Moruțan i-a pasat perfect în centrul careului, iar căpitanul României a înscris fără emoții.

Repriza secundă a fost una echilibrată, cu ocazii la ambele porți, dar nicio echipă nu a mai reușit să înscrie.

Cu toate acestea, în a doua parte a meciului doi jucători au debutat pentru naționala României. Este vorba de Kevin Ciubotaru, care a intrat la pauză, și Cătălin Cîrjan, care a fost introdus pe teren în minutul 70 în locul lui Ianis Hagi.

Kevin Ciubotaru debutează pentru România în meciul cu Moldova (1)
Kevin Ciubotaru debutează pentru România în meciul cu Moldova (1)

Galerie foto (32 imagini)

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
+32 Foto
labels.photo-gallery

România - Moldova 2-1

  • Au înscris: Louis Munteanu (11), Hagi (44)/Radu (39-autogol)
  • 11.232 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională

Final de meci!

Min. 90 - Moldova obține un corner pe final de meci.

Min. 89 - Florin Tănase îl înlocuiește pe Vlad Dragomir. Jucătorul celor de la FCSB a ajuns la selecția cu numărul 24 pentru România.

Min. 85 - Moțpan s-a accidentat și a fost scos de pe teren cu targa.

Min. 70 - Iese Ianis Hagi și intră Cătălin Cîrjan. Din acest moment, banderola de căpitan o va purta Dennis Man.

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan

Galerie foto (32 imagini)

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
+32 Foto
labels.photo-gallery

Min. 63 - Încă o schimbare la Moldova: iese Bors și intră Bogaciuc.

Min. 61 - Cristi Manea îi pasează lui Miculescu în fața porții, jucătorul de la FCSB șutează dar mingea este respinsă în corner.

Min. 58 - Noi schimbări la România: ies Baiaram, Moruțan și Munteanu și intră Denis Man, Alex Dobre și David Miculescu.

Min. 55 - Schimbare la Moldova: iese Perciun și intră Bodișteanu.

Min. 46 - Schimbarea și la România: iese Raul Opruț și intră Kevin Ciubotaru.

Min. 46 - Schimbare la Moldova: ies Damașcan, Dumbrăvanu și Postolachi și intră Gherasimencov, Boiciuc și Moțpan.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 44 - GOL România! Ianis Hagi era în centrul careului advers, a primit o pasă foarte bună de la Moruțan și a înscris după ce a trimis mingea fix lângă bară.

Min. 39 - GOL Moldova! Ionuț Radu a scăpat mingea în proprie poartă după ce a fost încurcat de Dumbrăvanu.

Min. 37 - Reabciuk are o ocazie periculoasă la poarta lui Radu, dar Eissat a intervenit în ultimul moment.

Min. 34 - Ștefan Baiaram are o ocazie mare la poarta lui Avram. Jucătorul Craiovei nu a reușit să înscrie după ce l-a driblat pe portarul advers. Fundașii au intervenit decisiv.

Min. 26 - Ianis Hagi a furat mingea fundașilor moldoveni, a șutat din colțul drept al careului, dar mingea a lovit bara transversală și a ieșit în afara terenului.

Min. 20 - România obține un nou corner după ce șutul lui Mihai Popescu a fost respins în afara terenului de un fundaș advers.

Min. 16 - Corner pentru România. O să executeze același Olimpiu Moruțan.

Min. 11 - GOL România! Louis Munteanu înscrie după o lovitură de cap la colțul scurt, în urma centrării perfect executate de Olimpiu Moruțan.

Min. 10 - Posesie prelungită a României. „Tricolorii” caută drumul spre poarta apărată de Avram.

Min. 1 - A început partida!

VIDEO. Imnul României în meciul cu Moldova

  • Echipa de start a României: I. Radu - Cr. Manea, M. Popescu, Eissat, Opruț - V. Dragomir, Screciu, I. Hagi - Moruțan, L. Munteanu, Mihăilă
  • Rezerve: Târnovanu, Sava, Ciubotaru, Ghiță, M. Marin, Dobre, Chipciu, Bîrligea, Miculescu, Mihăilă, R. Marin, Tănase, Man, Cîrjan, Racovițan
  • Antrenor: Mircea Lucescu
  • Echipa de start a Moldovei: Avram - Reabciuk, Baboglo, Crăciun, Forov, Dumbrăvanu - Rață - Peciun, Postolachi, Bors - Damașcan
  • Rezerve: Celeadnic, Cojuhar, Ștefan, Iovu, Gheranimencov, Moțpan, Boiciuc, Bodișteanu, Lupan, Bogaciuc, Plptică, Botnari
  • Antrenor: Lilian Popescu
  • Stadion: Arena Națională
  • Arbitru: Ishmael Barbara (Malta)
  • Asistenți: Duncan Sultana și Luke Portelli (Malta)
  • Rezervă: Florin Chivulete (România)

18:00 Surprize mari în echipa de start

Așa cum a anunțat la conferință, Lucescu l-a titularizat pe Eissat, care va debuta pentru națională. Și Baiaram, vedeta Craiovei, va bifa prima sa selecție în tricoul României.

Ionuț Radu revine între buturi după doi ani și primesc șansa de a-și câștiga un loc în echipă jucători ca Opruț, Dragomir și Screciu.

România, test cu Moldova înainte de Austria

România își testează forțele cu Moldova, înaintea partidei decisive din preliminariile CM 2026, cu Austria, programată duminică, de la ora 21:45.

„Tricolorii” vor înfrunta Moldova, selecționată care vine la București după cea mai dureroasă înfrângere din istorie, 1-11, cu Norvegia.

Va fi cea de-a cincea întâlnire între cele două naționale. Până în acest moment, România a câștigat de 4 ori, iar un meci s-a terminat la egalitate. De precizat, că nicio partidă nu a fost vreuna oficială.

Ultima confruntarea a avut loc pe 20 noiembrie 2022, în Moldova, iar „tricolorii” s-au impus fără drept de apel, scor 5-0.

Andrei Rațiu și Andrei Burcă, lăsați în afara lotului

Mircea Lucescu a ales lotul de 26 de jucători pe care se va baza la meciul cu Moldova. „Il Luce” a decis să-i lase în afara lotului pe Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), și pe Andrei Burcă (Yunnan Yukun). Cel mai probabil, selecționerul îi menajează pentru partida cu Austria.

Lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1),  Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

Mircea Lucescu: „Va fi un meci greu”

Când Ianis Hagi a fost întrebat, la conferința de presă, dacă România ar putea replica scorul obținut de norvegieni, Mircea Lucescu l-a întrerupt pentru a da răspunsul:

„Va fi un meci foarte greu cu Moldova. I-am văzut jucând cu Italia, puteau să câștige meciul în Italia. Nu e o echipă chiar așa… I-am văzut și în meciul cu Israel. Deci nu putem să plecăm de la ideea că «gata, intrăm în teren și câștigăm meciul».

Mai ales că mâine (n.r. azi) intrăm cu o echipă în care jucătorii nu au jucat unii cu alții, până acum, niciodată.

În două zile trebuie să-i facem, să-i aducem să gândească în aceeași direcție, să vorbească aceeași limbă, să se susțină, să-și pună în valoare calitățile individuale care i-au adus la echipa națională”, a declarat selecționerul.

Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+10 Foto
labels.photo-gallery

La fel ca la amicalul cu Canada (0-3), Il Luce consideră că partida cu Moldova îi încurcă pe „tricolori”, deoarece nu au suficient timp să se refacă pentru partida importantă cu Austria.

„Ne ajută doar în sensul în care putem să dăm altor jucători posibilitatea să joace. După meciul ăsta, pe un teren greu, să te refaci pentru meciul de duminică... te încurcă.

De ce am făcut meciul ăsta dacă eu nu pot să dau posibilitatea unor noi jucători să joace? Îi introduc direct în meciul cu Austria? Nu se poate face” a mai adugat selecționerul.

Lilian Popescu: „E important să fim pregătiți psihologic”

Lilian Popescu, noul selecționer al al Moldovei a vorbit și el despre meciul cu România.

„Am avut două zile de pregătiri. E important să fim pregătiți psihologic, am discutat cu băieții niște principii. Am jucători care sunt mândri de ei calitativ. Sperăm să schimbăm lucrurile în bine.

Dacă vom fi disciplinați și vom avea inițiativă, vor veni și rezultatele, iar spectatorii se vor întoarce lângă echipă”, a declarat Lilian Popescu la conferința de presă.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

meci amical romania LIVE moldova preliminarii cm 2026
