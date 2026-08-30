Dawa, gafe fără sfârșit Stoperul nu-și mai revine la FCSB. Eroare gravă cu Botoșani, două greșeli la goluri și cu UTA +38 foto
Dawa, la FCSB - UTA, duminică seară. Foto: Iosif Popescu
Superliga

Dawa, gafe fără sfârșit Stoperul nu-și mai revine la FCSB. Eroare gravă cu Botoșani, două greșeli la goluri și cu UTA

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 22:30
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 22:48
  • Joyskim Dawa a fost înlocuit la pauză contra Botoșaniului (3-2), după ce a gafat în prima repriză la golul de 1-1.
  • Stoperul camerunez a fost îndepărtat din echipă la 0-1 cu CFR, dar a reintrat duminică: și a greșit la golurile de 0-1 și 1-2 cu UTA.
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Joyskim Dawa a avut două apariții de coșmar la ultimele două meciuri jucate în Liga 1.

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Gafa lui Dawa pe „Arc” cu Botoșani l-a trimis pe bancă

Pe 17 august, a fost titular împotriva Botoșaniului. Pe „Arcul de Triumf”, antrenorul Marius Baciu a testat prima oară sistemul cu stoperi cerut de patron.

La pauză, fundașul central a fost înlocuit, după ce gafase la o fază simplă.

A scăpat mingea de sub control la marginea propriului careu, Papa a recuperat, i-a pasat imediat lui Dumiter, care a marcat. Era golul de 1-1.

FCSB a câștigat în cele din urmă, dar eroarea sa nu a fost uitată. Pe 23 august, camerunezul nu a mai jucat deloc la 0-1 cu CFR la Cluj.

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Dawa, două erori la goluri și cu UTA. Și la 0-1, și la 1-2

Acum, duminică, la Târgoviște, stoperul în vârstă de ani a reintrat în primul „11” roș-albastru.

Încă o dată, un joc foarte slab, cu două greșeli la golurile marcate de UTA.

În prima repriză, după ce Boutoutaou a pierdut mingea, Dawa a strâns târziu în centrul careului și Coman a deschis scorul de lângă el.

Golul de 1-2 a plecat din piciorul lui. A încercat o alunecare, dar i-a pasat unui adversar în propria jumătate de teren.

Contra s-a declanșat rapid, balonul a ajuns la Abdallah, care a marcat cu un șut frumos de la 16 metri.

Dawa a fost înlocuit în minutul 64 cu Luca Stancu, FCSB revenind în sistemul cu 4 apărători.

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