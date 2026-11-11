Justine Elliott a plecat de la echipa lui Beckham Despărțirea are loc la doar câteva luni de când semnase! Declarațiile care ridică semne de întrebare

Justine Elliott (21 de ani) a părăsit Salford City Lionesses la doar câteva luni de la sosirea la echipă.

Decizia readuce în atenție declarațiile făcute de goalkeeper în martie 2026, când dezvăluia că o experiență neplăcută din fotbal a determinat-o să facă un pas în spate din sportul căruia îi dedicase aproape două decenii.

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Justine Elliott a anunțat că se desparte de Salford City Lionesses, echipă asociată cu nume importante din fotbalul englez, precum David Beckham și Gary Neville.

Plecarea vine la doar câteva luni după ce aceasta se alăturase formației și ridică semne de întrebare, mai ales în contextul unor declarații făcute de jucătoare la începutul anului.

O experiență neplăcută a făcut-o pe Justine Elliott să se îndepărteze de fotbal

Elliott și-a anunțat decizia prin intermediul rețelelor sociale, folosind un mesaj scurt, dar sugestiv: „Sfârșitul unui capitol”.

„Am luat decizia să plec de la Salford City Lionesses. Sunt recunoscătoare pentru experiențele și lecțiile învățate pe parcurs și sunt entuziasmată să văd ce îmi rezervă următorul capitol”, a transmis portărița.

Deocamdată, aceasta nu a oferit explicații suplimentare privind motivele plecării, iar clubul nu a comunicat public circumstanțele despărțirii.

După anunțul jucătoarei de 21 de ani, au fost readuse în atenție declarațiile lui Elliott din urmă cu 8 luni, când spunea că intenționează să facă un pas în spate din fotbal, după o experiență care i-ar fi schimbat complet percepția asupra unui mediu pe care îl considera cândva a doua casă, scrie larazon.es.

În mesajul publicat la momentul respectiv, ea explica faptul că decizia nu avea legătură cu pierderea pasiunii pentru fotbal:

„Nu a fost pentru că am încetat să iubesc acest sport. A fost din cauza unei experiențe pe care am avut-o, care a schimbat felul în care mă simțeam într-un loc pe care obișnuiam să îl consider acasă”.

Mai mult, sportiva a făcut o referire directă la comportamentul unei persoane aflate într-o poziție de autoritate, fără să dezvăluie identitatea acesteia sau clubul la care s-ar fi petrecut incidentul:

„Nimeni nu ar trebui să se simtă inconfortabil într-un sport căruia i-a dedicat aproape două decenii, mai ales din cauza cuiva aflat într-o poziție de putere”.

Ulterior, după o perioadă, Justine a revenit pe teren, semnând cu Crewe Alexandra.

Până atunci, mai jucase la Accrington Stanley și la echipele de junioare ale echipelor Blackburn Rovers și Manchester United, bifând convocări la naționalelel de juniori ale Angliei.

Eliminată la ultimul meci pentru Salford City Lionesses

Transferul la Salford City Lionesses, în vara anului 2026, reprezenta un nou capitol în cariera sa. Clubul este asociat cu un grup de investitori din care fac parte foștii internaționali englezi David Beckham și Gary Neville.

Cu toate acestea, aventura sa la Salford s-a încheiat foarte rapid.

Ultima apariție a portăriței în tricoul echipei a avut loc pe 18 octombrie, în victoria cu 4-1 împotriva formației Altrincham. Partida a fost marcată și de eliminarea sa, după ce a atins mingea cu mâna în afara careului, primind cartonaș roșu direct.

Ulterior, Elliott nu s-a mai regăsit în lotul pentru partida cu Chester, câștigată de Salford cu 6-4.

Pe lângă cariera sportivă, Justine și-a construit o prezență puternică pe rețelele de socializare.

Contul ei de Instagram, pe care postează conținut despre viața de zi cu zi, sala de sport și activitatea de portar, are 110.000 de urmăritori.

Salford City Lionesses, celebru pentru implicarea lui David Beckham și Garry Neville

Echipa evoluează în al cincilea eșalon al fotbalului feminin englez.

Salford City este cunoscut mai ales datorită implicării unor foști jucători legendari ai lui Manchester United.

Proiectul a fost preluat în 2014 de membri ai celebrului grup „Class of '92”: Gary Neville, Phil Neville, David Beckham (implicat ulterior, din 2019), Ryan Giggs, Paul Scholes și Nicky Butt.

În 2025, David Beckham și Gary Neville au devenit principalii reprezentanți ai unui nou consorțiu care a preluat clubul, ceilalți membri ai grupului ieșind din acționariat, scrie bbc.com. Obiectivul este dezvoltarea unei echipe capabile să ajungă la nivel profesionist.

Unul dintre cele mai importante momente din dezvoltarea echipei a venit în septembrie 2026.

Jill Scott, fostă internațională a Angliei și campioană europeană în 2022, a fost numită în funcția de Chief Women's Football Advisor (consilier principal pentru fotbalul feminin), conform The Sun.

Rolul ei este să contribuie la dezvoltarea proiectului tehnic, a academiei și la susținerea jucătoarelor și a staffului tehnic.

Tot în septembrie 2026, compania americană AIG a anunțat că va deveni cel mai mare investitor minoritar în echipa feminină.

Potrivit comunicatului companiei, aceasta este prima dată când o companie din Fortune 500 dobândește o participație într-un club de fotbal feminin din Marea Britanie.

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