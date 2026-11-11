Pancu, gest care a atras atenția FOTO. Antrenorul echipei Rapid a îngenuncheat și s-a închinat pe gazonul bazei de pregătire de la Ștefănești

Rapid și-a inaugurat noua bază de pregătire de la Ștefănești, iar Daniel Pancu a fost primul care a pășit pe gazonul complexului sportiv.

Înainte de a ajunge la mingi și de a încerca mai multe șuturi la poartă, fostul atacant al giuleștenilor a avut un gest care a atras atenția: s-a așezat în genunchi și și-a făcut semnul crucii.

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Noua bază de la Ștefănești reprezintă o etapă importantă pentru Rapid, un club care își construiește condițiile necesare pentru a reveni în prim-plan.

Iar unul dintre oamenii care au contribuit la istoria recentă a giuleștenilor a fost primul care a testat gazonul.

Pancu a îngenuncheat și s-a închinat

Fostul atacant și căpitan al giuleștenilor, acum antrenorul echipei, a fost primul care a pășit pe gazonul impecabil, înaintea ședinței de pregătire.

Nu s-a grăbit. Mai întâi, s-a așezat în genunchi, și-a făcut semnul crucii, apoi s-a ridicat și s-a îndreptat spre mingile aflate pe teren.

Momentul s-a petrecut înaintea ședinței de pregătire organizate cu ocazia inaugurării bazei. Ulterior, Pancu a executat câteva șuturi la poartă.

Pancu și-a amintit de cealaltă inaugurare, cea de la Pro Rapid, la care a participat în urmă cu 29 de ani.

Au urmat campionate și cupe, iar antrenorul vrea ca Rapid să-și propună asta de pe acum. „Să ne gândim la trofee încă din acest sezon”.

VIDEO: Discursul lui Daniel Pancu

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