FCSB - Rapid 4-1. Karlo Muhar (30 de ani) a vorbit după succesul din derby-ul de sâmbătă și a lăudat prestația echipei și puterea de a răsturna rezultatul, glumind apoi pe tema propriei reușite.

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Căpitanul de la FCSB a fost cel care a relansat jocul prin golul egalizator din repriza secundă, iar echipa a ajuns la 3 succese consecutive de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca echipei.

FCSB - Rapid 4-1 . Karlo Muhar: „Primul meu gol? Nu l-am văzut, am închis ochii și am șutat”

„A fost un meci extraordinar, o senzație extraordinară și, sincer, am avut o impresie pozitivă despre acest meci. De asemenea, în vestiar se simte că echipa este din ce în ce mai încrezătoare, că suntem pregătiți pentru astfel de meciuri.

Și cred că s-a văzut încă din prima secundă că am arătat că putem domina pe teren, așa că, da, am fost puțin șocați de primul gol, dar am continuat și cred că am demonstrat de ce suntem aici și de ce suntem unul dintre cele mai mari cluburi din România.

Nu pot spune că a fost meciul perfect, pentru că am primit un gol, așa că nu e perfect. E perfect doar când nu primești gol, asta e foarte important.

Dar da, a fost o senzație extraordinară, toată lumea e fericită, iar eu mă bucur pentru băieți, în special pentru Aymen (n.r. - Boutoutaou), care a arătat de ce e capabil. Nu doar el, ci toată echipa. A fost o seară extraordinară.

Primul meu gol? Nu l-am văzut, am închis ochii și am șutat. Glumesc, glumesc. A fost un gol foarte frumos, mai ales în momentul acela în care avea nevoie de un gol care să schimbe tot meciul.

A fost un gol care ne-a împins înainte și știm că, atunci când marcăm unul, vom mai marca și altele”, a declarat Muhar, după meci.

Întrebat cum s-a simțit în postura de căpitan în atmosfera aceea, Muhar a transmis:

„Nu pot să descriu, este momentul de care sunt cel mai mândru aici, nu doar că am fost căpitan, ci și că pot face ceva pentru această echipă, că pot ajuta cu adevărat în fiecare acțiune, și asta este foarte frumos”.

VIDEO. Golul doi marcat de Aymen Boutoutaou în FCSB - Rapid 4-1

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