Liga Campionilor Spectacol cu 6 goluri în PSG - Barcelona » Manchester City a făcut scorul serii + remontada de senzație a lui Liverpool

- PSG a învins Barcelona, scor 4-2, în etapa #3 a fazei principale din Liga Campionilor.
- Toate rezultatele serii, în rândurile de mai jos.
Cu Răzvan Marin titular, AEK Atena nu a avut nicio șansă în fața lui Manchester City. A fost spectacol și în duelurile Liverpool – Villarreal și Napoli – Bodo/Glimt.
PSG - Barcelona 4-2
- Au marcat: Doue ('38), Hernandez ('72), Vitinha ('81), Ruiz ('86)/ Espart ('55), Yamal ('79)
Manchester City - AEK Atena 5-1
- Au marcat: Anderson ('12), Foden ('34, '65, '76), Cherki ('57)/ Pilo ('52)
AS Roma - Slovan Bratislava 4-0
- Au marcat: Hermoso ('21), Molina ('39), Pisilli ('52), Malen ('56, pen)
FC Porto - PSV 0-1
- A marcat: Til ('57)
Liverpool - Villarreal 4-3
- Au marcat: Mac Allister ('36, '65), Araujo ('45+2), Wirtz ('68)/ Mikautadze ('4), Cardona ('29), Oluwaseyi ('87)
Napoli - Bodo/Glimt 4-3
- Au marcat: Politano ('1), McTominay ('41, '75), Bjortuft ('88 ag. )/ Hauge ('27), Helmersen ('62), Fet ('90+4)
Stuttgart - Atletico Madrid 1-1
- Au marcat: Leweling ('36)/ Alvarez ('47)
Fenerbahce - Slavia Praga 2-2
- Au marcat: Aydin ('4), Greenwood ('11)/ Provod ('21), Kacor ('90)
Sabah Baku - Dortmund 1-2
- Au marcat: McCarty ('39)/ Guirassy ('10, '53)
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|PSG
|3
|9
|2
|Liverpool
|3
|9
|3
|Stuttgart
|3
|7
|4
|Aston Villa
|2
|6
|5
|Barcelona
|3
|6
|6
|Manchester City
|3
|6
|7
|Sporting
|2
|6
|8
|Arsenal
|2
|6
|9
|Real Madrid
|2
|6
|10
|Betis
|2
|6
|11
|Dortmund
|3
|6
|12
|Bayern
|2
|4
|13
|AS Roma
|3
|4
|14
|Șahtior
|2
|4
|15
|Atletico Madrid
|3
|4
|16
|PSV
|3
|4
|17
|Como
|2
|3
|18
|Manchester United
|2
|3
|19
|Villarreal
|3
|3
|20
|Club Brugge
|2
|3
|21
|Lens
|2
|3
|22
|Napoli
|3
|3
|23
|RB Leipzig
|2
|3
|24
|Feyenoord
|2
|3
|25
|Sabah Baku
|3
|3
|26
|Bodo/Glimt
|3
|3
|27
|AEK Atena
|3
|3
|28
|Fenerbahce
|3
|2
|29
|Viking
|2
|1
|30
|Slavia Praga
|3
|1
|31
|Inter
|2
|0
|32
|LASK Linz
|2
|0
|33
|FC Porto
|3
|0
|34
|Lille
|2
|0
|35
|Galatasaray
|2
|0
|36
|Slovan Bratislava
|3
|0