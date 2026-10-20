Poate rata FCSB - Rapid Îngrijorare în privința unui titular: „S-ar putea să aibă fractură”

Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit că mijlocașul Karlo Muhar (30 de ani) se confruntă cu o problemă medicală și ar putea rata meciul cu Rapid.

FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, pe Arena Națională, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Oficialul de la FCSB a făcut o analiză a victoriei cu FC Voluntari, 2-1, în care Muhar a fost înlocuit la pauză, iar acum a informat că jucătorul se confruntă cu o leziune la deget, fiind luată în calcul inclusiv o fractură.

Mihai Stoica: „ S-ar putea să aibă degetul rupt, e violet total”

„Ne-am făcut viața grea, pentru că nu am marcat mai repede golul doi și apoi, inexplicabil, am căzut. Ei au egalat și vreo 20 de minute am fost de nerecunoscut, nu că până atunci am fost cine știe ce. Au avut două ocazii mari să facă 2-1.

În niciun caz nu pot spune că e o victorie meritată, că nu este, dar e victorie și asta contează. Muhar are un deget violet, nu știm dacă are fractură sau nu.

Există și chestii pe care nu poți să le spui, sunt și schimbări forțate. S-ar putea să aibă degetul rupt, e violet total, noi sperăm să nu”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

În plus, Stoica se așteaptă la o asistență numeroasă la derby-ul de sâmbătă, unde crede că echipa va arăta mai bine decât la meciul de la Voluntari.

„Sâmbătă, cu Rapid, vom fi alții. Rapid joacă, dar eu zic că și noi vom juca. Estimez o asistență-record pentru această ediție de campionat.

Nu știu recordul, probabil un meci al Craiovei, dar eu zic că vom depăși. Dacă ei vor fi 7-8 mii, atunci vom sări de 30.000 de fani”, a mai spus Stoica.

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