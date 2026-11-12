- Italia a învins Franța, scor 3-1, în cel mai important meci al serii din Liga Națiunilor.
- Anglia a învins Croația, scor 2-1, în timp ce Spania s-a impus cu 2-0 în deplasarea din Cehia.
Partida dintre Italia și Franța a fost arbitrată de românul Istvan Kovacs, care le-a acordat două penalty-uri gazdelor. Ambele decizii au fost corecte, însă italienii n-au putut profita pe deplin.
Doar Pio Esposito a reușit să înscrie de la punctul cu var, după ce Sebastiano, fratele său mai mare, a ratat prima oportunitate.
Aceasta a fost prima înfrângere a Franței cu Zinedine Zidane pe bancă.
În celălalt meci al grupei, Belgia a învins-o pe Turcia, scor 2-1, care a bifat a cincea înfrângere în grupă.
Liga A, Grupa 1
Turcia - Belgia 1-2
- Au marcat: A. Guler (min. 20) / De Bruyne (min. 27), De Ketelaere (Min. 30)
- Arbitru: Sandro Scharer. Asistenți: Stephane De Almeida și Jonas Erni. Arbitru VAR: Lukas Fähndrich. Asistent VAR: Luca Cibelli
- Stadion: Gursel Aksel
Italia - Franța 3-1
- Au marcat: F. Esposito (min. 26, min. 75), Frattesi (min. 63) / Olise (min. 10)
- Arbitru: Istvan Kovacs. Asistenți: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi . Arbitru VAR: Dennis Higler. Asistent VAR: Cătălin Popa
- Stadion: San Siro
Clasamentul Grupei A1
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Italia
|5
|10
|2
|Franța
|5
|10
|3
|Belgia
|5
|9
|4
|Turcia
|5
|0
Liga A, Grupa 3
Cehia - Spania 0-2
- Au marcat: Baena (min. 39), Pubill (min. 90+6)
- Arbitru: Nikola Dabanović. Asistenți: Srdjan Jovanović și Vladan Todorović. Arbitru VAR: Tomasz Kwiatkowski. Asistent VAR: Piotr Lasyk
- Stadion: epet ARENA
Anglia - Croația 2-1
- Au marcat: Rogers (min. 24), Kane (min. 64) / Sucic (min. 59)
- Arbitru: Morten Krogh. Asistenți: Victor Skytte și Steffen Bramsen. Arbitru VAR: Bastian Danker. Asistent VAR: Jakob Kehlet
- Stadion: Wembley
Clasamentui Grupei A3
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Spania
|5
|15
|2
|Anglia
|5
|12
|3
|Croația
|5
|3
|4
|Cehia
|5
|0
Liga C , Grupa 1
Albania - Finlanda 2-0
- Au marcat: Muci (min. 35), Manaj (min. 50)
- Arbitru: João Pinheiro . Asistenți: Luciano Maia și Hugo Marques. Arbitru VAR: Tiago Martins. Asistent VAR: Bruno Esteves
- Stadion: Air Albania
San Marino - Belarus 0-2
- Au marcat: Gomanov (min. 13), Kontsevoy (min. 17)
- Arbitru: Goga Kikacheishvili. Asistenți: Davit Akhvlediani și Davit Gabisonia. Arbitru VAR: Koba Revazashvili. Asistent VAR: Angelos Evangelou
- Stadion: San Marino Stadium
Clasamentul Grupei C1
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Albania
|5
|12
|2
|Belarus
|5
|10
|3
|Finlanda
|5
|7
|4
|San Marino
|5
|0
Liga C, Grupa 2
Armenia - Cipru 1-1
- Au marcat: Gharibyan (min. 58) / Pikis (min. 9)
- Arbitru: Orel Grinfeld. Asistenți: Roi Hassan și Idan Yarkoni. Arbitru VAR: Daniel Natan. Asistent VAR: Eli Hakmon
- Stadion: Vazgen Sargsyan Republican Stadium
Muntenegru - Letonia 2-1
- Au marcat: Krstovi (min. 70), Maras (min. 90+1)
- Arbitru: Jerome Brisard. Asistenți: Aurélien Berthomieu și Hicham Zakrani. Arbitru VAR: Nicolas Rainville. Asistent VAR: Benoît Millot
- Stadion: Pod Goricom
Clasamentul Grupei C2
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Muntenegru
|5
|13
|2
|Cipru
|5
|8
|3
|Armenia
|5
|5
|4
|Letonia
|5
|1