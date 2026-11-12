Liga Națiunilor Zidane, prima înfrângere pe banca Franței! Toate rezultatele serii + clasamentele
Liga Națiunilor. Foto: Montaj GOLAZO.ro
Liga Națiunilor

Liga Națiunilor Zidane, prima înfrângere pe banca Franței! Toate rezultatele serii + clasamentele

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 23:40
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 23:51
  • Italia a învins Franța, scor 3-1, în cel mai important meci al serii din Liga Națiunilor.
  • Anglia a învins Croația, scor 2-1, în timp ce Spania s-a impus cu 2-0 în deplasarea din Cehia.
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Partida dintre Italia și Franța a fost arbitrată de românul Istvan Kovacs, care le-a acordat două penalty-uri gazdelor. Ambele decizii au fost corecte, însă italienii n-au putut profita pe deplin.

Doar Pio Esposito a reușit să înscrie de la punctul cu var, după ce Sebastiano, fratele său mai mare, a ratat prima oportunitate.

Aceasta a fost prima înfrângere a Franței cu Zinedine Zidane pe bancă.

În celălalt meci al grupei, Belgia a învins-o pe Turcia, scor 2-1, care a bifat a cincea înfrângere în grupă.

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Liga A, Grupa 1

Turcia - Belgia 1-2

  • Au marcat: A. Guler (min. 20) / De Bruyne (min. 27), De Ketelaere (Min. 30)
  • Arbitru: Sandro Scharer. Asistenți: Stephane De Almeida și Jonas Erni. Arbitru VAR: Lukas Fähndrich. Asistent VAR: Luca Cibelli
  • Stadion: Gursel Aksel

Italia - Franța 3-1

  • Au marcat: F. Esposito (min. 26, min. 75), Frattesi (min. 63) / Olise (min. 10)
  • Arbitru: Istvan Kovacs. Asistenți: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi . Arbitru VAR: Dennis Higler. Asistent VAR: Cătălin Popa
  • Stadion: San Siro

Clasamentul Grupei A1

LocEchipăMeciuriPuncte
1Italia510
2Franța510
3Belgia59
4Turcia50

Liga A, Grupa 3

Cehia - Spania 0-2

  • Au marcat: Baena (min. 39), Pubill (min. 90+6)
  • Arbitru: Nikola Dabanović. Asistenți: Srdjan Jovanović și Vladan Todorović. Arbitru VAR: Tomasz Kwiatkowski. Asistent VAR: Piotr Lasyk
  • Stadion: epet ARENA

Anglia - Croația 2-1

  • Au marcat: Rogers (min. 24), Kane (min. 64) / Sucic (min. 59)
  • Arbitru: Morten Krogh. Asistenți: Victor Skytte și Steffen Bramsen. Arbitru VAR: Bastian Danker. Asistent VAR: Jakob Kehlet
  • Stadion: Wembley

Clasamentui Grupei A3

LocEchipăMeciuriPuncte
1Spania515
2Anglia512
3Croația53
4Cehia50

Liga C , Grupa 1

Albania - Finlanda 2-0

  • Au marcat: Muci (min. 35), Manaj (min. 50)
  • Arbitru: João Pinheiro . Asistenți: Luciano Maia și Hugo Marques. Arbitru VAR: Tiago Martins. Asistent VAR: Bruno Esteves
  • Stadion: Air Albania

San Marino - Belarus 0-2

  • Au marcat: Gomanov (min. 13), Kontsevoy (min. 17)
  • Arbitru: Goga Kikacheishvili. Asistenți: Davit Akhvlediani și Davit Gabisonia. Arbitru VAR: Koba Revazashvili. Asistent VAR: Angelos Evangelou
  • Stadion: San Marino Stadium

Clasamentul Grupei C1

LocEchipăMeciuriPuncte
1Albania512
2Belarus510
3Finlanda57
4San Marino50

Liga C, Grupa 2

Armenia - Cipru 1-1

  • Au marcat: Gharibyan (min. 58) / Pikis (min. 9)
  • Arbitru: Orel Grinfeld. Asistenți: Roi Hassan și Idan Yarkoni. Arbitru VAR: Daniel Natan. Asistent VAR: Eli Hakmon
  • Stadion: Vazgen Sargsyan Republican Stadium

Muntenegru - Letonia 2-1

  • Au marcat: Krstovi (min. 70), Maras (min. 90+1)
  • Arbitru: Jerome Brisard. Asistenți: Aurélien Berthomieu și Hicham Zakrani. Arbitru VAR: Nicolas Rainville. Asistent VAR: Benoît Millot
  • Stadion: Pod Goricom

Clasamentul Grupei C2

LocEchipăMeciuriPuncte
1Muntenegru513
2Cipru58
3Armenia55
4Letonia51

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