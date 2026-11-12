Italia a învins Franța, scor 3-1, în cel mai important meci al serii din Liga Națiunilor.

Anglia a învins Croația, scor 2-1, în timp ce Spania s-a impus cu 2-0 în deplasarea din Cehia.

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Partida dintre Italia și Franța a fost arbitrată de românul Istvan Kovacs, care le-a acordat două penalty-uri gazdelor. Ambele decizii au fost corecte, însă italienii n-au putut profita pe deplin.

Doar Pio Esposito a reușit să înscrie de la punctul cu var, după ce Sebastiano, fratele său mai mare, a ratat prima oportunitate.

Aceasta a fost prima înfrângere a Franței cu Zinedine Zidane pe bancă.

În celălalt meci al grupei, Belgia a învins-o pe Turcia, scor 2-1, care a bifat a cincea înfrângere în grupă.

Liga A, Grupa 1

Turcia - Belgia 1-2

Au marcat: A. Guler (min. 20) / De Bruyne (min. 27), De Ketelaere (Min. 30)

Arbitru: Sandro Scharer. Asistenți: Stephane De Almeida și Jonas Erni. Arbitru VAR: Lukas Fähndrich. Asistent VAR: Luca Cibelli

Stadion: Gursel Aksel

Italia - Franța 3-1

Au marcat: F. Esposito (min. 26, min. 75), Frattesi (min. 63) / Olise (min. 10)

Arbitru : Istvan Kovacs. Asistenți : Mihai Marica și Ferencz Tunyogi . Arbitru VAR : Dennis Higler. Asistent VAR : Cătălin Popa

: Istvan Kovacs. : Mihai Marica și Ferencz Tunyogi . : Dennis Higler. : Cătălin Popa Stadion: San Siro

Clasamentul Grupei A1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Italia 5 10 2 Franța 5 10 3 Belgia 5 9 4 Turcia 5 0

Liga A, Grupa 3

Cehia - Spania 0-2

Au marcat: Baena (min. 39), Pubill (min. 90+6)

Arbitru : Nikola Dabanović. Asistenți : Srdjan Jovanović și Vladan Todorović. Arbitru VAR : Tomasz Kwiatkowski. Asistent VAR : Piotr Lasyk

: Nikola Dabanović. : Srdjan Jovanović și Vladan Todorović. : Tomasz Kwiatkowski. : Piotr Lasyk Stadion: epet ARENA

Anglia - Croația 2-1

Au marcat: Rogers (min. 24), Kane (min. 64) / Sucic (min. 59)

Arbitru : Morten Krogh. Asistenți : Victor Skytte și Steffen Bramsen. Arbitru VAR : Bastian Danker. Asistent VAR : Jakob Kehlet

: Morten Krogh. : Victor Skytte și Steffen Bramsen. : Bastian Danker. : Jakob Kehlet Stadion: Wembley

Clasamentui Grupei A3

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Spania 5 15 2 Anglia 5 12 3 Croația 5 3 4 Cehia 5 0

Liga C , Grupa 1

Albania - Finlanda 2-0

Au marcat: Muci (min. 35), Manaj (min. 50)

Arbitru : João Pinheiro . Asistenți : Luciano Maia și Hugo Marques. Arbitru VAR : Tiago Martins. Asistent VAR: Bruno Esteves

: João Pinheiro . : Luciano Maia și Hugo Marques. : Tiago Martins. Asistent VAR: Bruno Esteves Stadion: Air Albania

San Marino - Belarus 0-2

Au marcat: Gomanov (min. 13), Kontsevoy (min. 17)

Arbitru : Goga Kikacheishvili. Asistenți : Davit Akhvlediani și Davit Gabisonia. Arbitru VAR : Koba Revazashvili. Asistent VAR : Angelos Evangelou

: Goga Kikacheishvili. : Davit Akhvlediani și Davit Gabisonia. : Koba Revazashvili. : Angelos Evangelou Stadion: San Marino Stadium

Clasamentul Grupei C1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Albania 5 12 2 Belarus 5 10 3 Finlanda 5 7 4 San Marino 5 0

Liga C, Grupa 2

Armenia - Cipru 1-1

Au marcat: Gharibyan (min. 58) / Pikis (min. 9)

Arbitru : Orel Grinfeld. Asistenți : Roi Hassan și Idan Yarkoni. Arbitru VAR : Daniel Natan. Asistent VAR : Eli Hakmon

: Orel Grinfeld. : Roi Hassan și Idan Yarkoni. : Daniel Natan. : Eli Hakmon Stadion: Vazgen Sargsyan Republican Stadium

Muntenegru - Letonia 2-1

Au marcat: Krstovi (min. 70), Maras (min. 90+1)

Arbitru : Jerome Brisard. Asistenți : Aurélien Berthomieu și Hicham Zakrani. Arbitru VAR : Nicolas Rainville. Asistent VAR : Benoît Millot

: Jerome Brisard. : Aurélien Berthomieu și Hicham Zakrani. : Nicolas Rainville. : Benoît Millot Stadion: Pod Goricom

Clasamentul Grupei C2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Muntenegru 5 13 2 Cipru 5 8 3 Armenia 5 5 4 Letonia 5 1

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