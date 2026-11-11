Coșmarul s-a terminat Jannik Sinner a anunțat când vrea să revină pe teren: „Trebuie să am răbdare”

Campionul italian, în vârstă de 25 de ani, nu a mai jucat un meci oficial de la triumful de la Wimbledon, din luna iulie.

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Jannik Sinner (25 de ani, 2 ATP) începe să vadă luminița de la capătul tunelului după o perioadă îngrozitoare a carierei.

Italianul a vorbit într-o conferință de presă despre revenirea în circuit. Obiectivul e unul clar: participarea la Australian Open 2027, primul turneu de Grand Slam al anului 2027, programat în luna ianuarie.

„Obiectivul este să ajung în Australia. În acest moment trebuie să respect protocoalele și să nu grăbesc lucrurile, pentru că aș putea avea probleme mai grave. Vreau să mai joc încă 10-15 ani”, a explicat Sinner, citat de Reuters.

De la triumful de la Wimbledon la patru luni de pauză

Ultimul meci oficial al lui Sinner a fost finala de la Wimbledon, din iulie, când l-a învins pe germanul Alexander Zverev, 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-4), și a cucerit al cincilea titlu de Grand Slam din carieră.

Succesul de la Londra părea să confirme dominația italianului în tenis. A urmat însă o perioadă extrem de complicată, problemele la genunchiul drept împiedicându-l să mai joace.

Mai întâi, Sinner a fost nevoit să renunțe la turneele din circuitul nord-american, iar în august a anunțat că nu va participa la US Open. Recuperarea nu a decurs suficient de bine pentru a-i permite revenirea în competițiile din toamnă, așa că în octombrie italianul a confirmat că sezonul său competițional s-a încheiat, ratând inclusiv Turneul Campionilor.

Absența prelungită l-a costat și primul loc în clasamentul ATP. După 95 de săptămâni ca lider, Sinner a cedat poziția în fața lui Alexander Zverev.

Etapa post Darren Cahill

Italianul se pregătește și pentru o nouă etapă profesională, după despărțirea de Darren Cahill, antrenorul australian care a contribuit decisiv la ascensiunea sa în ultimii ani.

Cei doi au lucrat împreună 5 sezoane, perioadă în care Sinner a ajuns în vârful tenisului mondial și a câștigat cele mai importante trofee ale carierei. De altfel, italianul a vorbit cu emoție despre colaborarea cu australianul, pe care l-a descris drept un al doilea tată.

Locul lui Cahill va fi preluat de suedezul Magnus Norman, fost număr 2 mondial și antrenor deja cu experiență. Norman l-a pregătit, printre alții, pe Stan Wawrinka, alături de care a câștigat trei titluri de Grand Slam.

La 25 de ani, Sinner are deja cinci titluri de Grand Slam, dar nu vrea să se oprească aici. Iar Australian Open 2027 ar putea reprezenta primul mare test al noii etape din carieră. El speră să reintre în lupta pentru supremația tenisului masculin într-un loc unde se simte foarte bine, italianul câștigând trofeul de la Melbourne în 2024 și 2025.

Cum arăta clasamentul ATP când s-a accidentat Sinner și cum arată acum

13 iulie 2026 11 noiembrie 2026 1. Sinner 13.450 p 1. Zverev 9.550 p 2. Zverev 8.480 p 2. Sinner 9.450 3. Alcaraz 8.160 p 3. Alcaraz 7.100 p 4. Auger-Alliassime 4.740 p 4. Shelton 5.170 p 5. de Minaur 4.110 p 5. Medvedev 3.820 p 6. Shelton 3.770 p 6. Cobolli 3.680 p 7. Djokovic 3.760 p 7. Fils 3.625 p 8. Medvedev 3.670 p 8. Tiafoe 3.390 p 9. Cobolli 3.460 p 9. de Minaur 3.370 p 10. Fritz 3.365 p 10. Fritz 3.285 p

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