Coșmarul s-a terminat Jannik Sinner a anunțat când vrea să revină pe teren: „Trebuie să am răbdare”
Sinner n-a mai intrat pe teren din iulie / IMAGO
Tenis

Coșmarul s-a terminat Jannik Sinner a anunțat când vrea să revină pe teren: „Trebuie să am răbdare”

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 13:36
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 13:37
  • Campionul italian, în vârstă de 25 de ani, nu a mai jucat un meci oficial de la triumful de la Wimbledon, din luna iulie.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Jannik Sinner (25 de ani, 2 ATP) începe să vadă luminița de la capătul tunelului după o perioadă îngrozitoare a carierei.

„E oficial: s-a terminat!” Nu-i mai dă nicio șansă lui Djokovic: „Nu va mai ajunge acolo”
Citește și
„E oficial: s-a terminat!” Nu-i mai dă nicio șansă lui Djokovic: „Nu va mai ajunge acolo”
Citește mai mult
„E oficial: s-a terminat!” Nu-i mai dă nicio șansă lui Djokovic: „Nu va mai ajunge acolo”

Italianul a vorbit într-o conferință de presă despre revenirea în circuit. Obiectivul e unul clar: participarea la Australian Open 2027, primul turneu de Grand Slam al anului 2027, programat în luna ianuarie.

„Obiectivul este să ajung în Australia. În acest moment trebuie să respect protocoalele și să nu grăbesc lucrurile, pentru că aș putea avea probleme mai grave. Vreau să mai joc încă 10-15 ani”, a explicat Sinner, citat de Reuters.

De la triumful de la Wimbledon la patru luni de pauză

Ultimul meci oficial al lui Sinner a fost finala de la Wimbledon, din iulie, când l-a învins pe germanul Alexander Zverev, 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-4), și a cucerit al cincilea titlu de Grand Slam din carieră.

Succesul de la Londra părea să confirme dominația italianului în tenis. A urmat însă o perioadă extrem de complicată, problemele la genunchiul drept împiedicându-l să mai joace.

Mai întâi, Sinner a fost nevoit să renunțe la turneele din circuitul nord-american, iar în august a anunțat că nu va participa la US Open. Recuperarea nu a decurs suficient de bine pentru a-i permite revenirea în competițiile din toamnă, așa că în octombrie italianul a confirmat că sezonul său competițional s-a încheiat, ratând inclusiv Turneul Campionilor.

Absența prelungită l-a costat și primul loc în clasamentul ATP. După 95 de săptămâni ca lider, Sinner a cedat poziția în fața lui Alexander Zverev.

Etapa post Darren Cahill

Italianul se pregătește și pentru o nouă etapă profesională, după despărțirea de Darren Cahill, antrenorul australian care a contribuit decisiv la ascensiunea sa în ultimii ani.

Cei doi au lucrat împreună 5 sezoane, perioadă în care Sinner a ajuns în vârful tenisului mondial și a câștigat cele mai importante trofee ale carierei. De altfel, italianul a vorbit cu emoție despre colaborarea cu australianul, pe care l-a descris drept un al doilea tată.

Locul lui Cahill va fi preluat de suedezul Magnus Norman, fost număr 2 mondial și antrenor deja cu experiență. Norman l-a pregătit, printre alții, pe Stan Wawrinka, alături de care a câștigat trei titluri de Grand Slam.

La 25 de ani, Sinner are deja cinci titluri de Grand Slam, dar nu vrea să se oprească aici. Iar Australian Open 2027 ar putea reprezenta primul mare test al noii etape din carieră. El speră să reintre în lupta pentru supremația tenisului masculin într-un loc unde se simte foarte bine, italianul câștigând trofeul de la Melbourne în 2024 și 2025.

Cum arăta clasamentul ATP când s-a accidentat Sinner și cum arată acum

13 iulie 202611 noiembrie 2026
1. Sinner 13.450 p1. Zverev 9.550 p
2. Zverev 8.480 p2. Sinner 9.450
3. Alcaraz 8.160 p3. Alcaraz 7.100 p
4. Auger-Alliassime 4.740 p4. Shelton 5.170 p
5. de Minaur 4.110 p5. Medvedev 3.820 p
6. Shelton 3.770 p6. Cobolli 3.680 p
7. Djokovic 3.760 p7. Fils 3.625 p
8. Medvedev 3.670 p8. Tiafoe 3.390 p
9. Cobolli 3.460 p9. de Minaur 3.370 p
10. Fritz 3.365 p10. Fritz 3.285 p

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE George Simion are datorii de peste 12 milioane de lei. „Sunt către persoane apropiate de Maricel Păcuraru și Realitatea TV”, a explicat liderul AUR pentru Snoop
INVESTIGAȚIE George Simion are datorii de peste 12 milioane de lei. „Sunt către persoane apropiate de Maricel Păcuraru și Realitatea TV”, a explicat liderul AUR pentru Snoop
INVESTIGAȚIE George Simion are datorii de peste 12 milioane de lei. „Sunt către persoane apropiate de Maricel Păcuraru și Realitatea TV”, a explicat liderul AUR pentru Snoop
Australian Open ATP wimbledon jannik sinner
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:36
Gigi Becali, amendat Comisia de Disciplină a FRF a anunțat sancțiunea primită de patronul FCSB
Gigi Becali, amendat  Comisia de Disciplină a FRF a anunțat sancțiunea primită de patronul FCSB
10:00
Revenire de senzație în WTA Se întoarce în circuit după aproape doi ani de pauză: „Corpul meu s-a schimbat puțin”
Revenire de senzație în WTA Se întoarce în circuit după aproape doi ani de pauză: „Corpul meu s-a schimbat puțin”
09:52
Italienii, cuceriți de Bîrligea „Suntem cu adevărat mândri de tine”
Italienii, cuceriți de Bîrligea „Suntem cu adevărat mândri de tine”
10:03
Gabi Torje a câștigat Asia Express FOTO. A luat marele premiu alături de Alin Alexuc, fost luptător de greco-romane
Gabi Torje a câștigat Asia Express  FOTO. A luat marele premiu alături de Alin Alexuc, fost luptător de greco-romane
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Top stiri
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Superliga
11.11
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Citește mai mult
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu,  chiar în ziua meciului România - Polonia
Nationala
11.11
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu, chiar în ziua meciului România - Polonia
Citește mai mult
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu,  chiar în ziua meciului România - Polonia
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
Ciclism
11.11
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
Citește mai mult
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
FOTO | Fascinantul cartier Berceni: între fantezia unei legende cu cavaleri husari și realitatea vechii mahalale din Bucureștiul de altădată
B365
11.11
FOTO | Fascinantul cartier Berceni: între fantezia unei legende cu cavaleri husari și realitatea vechii mahalale din Bucureștiul de altădată
Citește mai mult
FOTO | Fascinantul cartier Berceni: între fantezia unei legende cu cavaleri husari și realitatea vechii mahalale din Bucureștiul de altădată

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share