Spalletti, dezamăgit  Eșecul Italiei, 1-3 cu Franța, în ultima etapă a Nations League a dus Squadra Azzurra pe  #2 în grupă : „Le-am permis să se apropie”

Italia - Franța 1-3. „Squadra Azzurra” a pierdut acasă ultima partidă din grupele Nations League și încheie grupa pe locul 2.

Luciano Spalletti (65 de ani), selecționerul Italiei, consideră că, deși înfrângerea a fost grea, munca de până acum nu ar trebui să fie afectată.

Italia era neînvinsă în 5 etape în Liga Națiunilor, dar după înfrângerea de duminică seara, a încheiat grupa pe 2.

Formația lui Spalletti a câștigat în tur, tot scor 3-1, partida cu Franța, însă naționala lui Deschamps a avut un golaveraj mai bun.

Spalletti, după Italia - Franța 1-3: „Le-am permis să se apropie”

Selecționerul e de părere că elevii săi le-au permis francezilor să-și facă jocul, iar, în apărare, au fost depășiți la fazele fixe, din care au provenit toate golurile Franței.

„Din păcate, așa este... când ai fi putut avea o seară mai relaxată, intri în meci și primești imediat un gol dintr-o fază fixă. Apoi nu am stat liniștiți pentru că am forțat jocul și am consumat multă energie.

La 2-1, părea că e mai mult echilibru în joc, apoi o altă fază fixă ne-a creat probleme. Adversarii s-au închis și a devenit dificil să găsești spații.

Ceea ce ne-a creat probleme a fost lipsa jocului curat. Le-am permis să se apropie și, în consecință, trebuia să avem foarte multă calitate în posesia mingii și în spațiile mici”, a declarat Spalletti după meci, potrvit footitalia.com.

Luciano Spalletti: „Acestă înfrângere creează unele probleme”

Tehnicianul italian crede că modul în care Italia a pierdut poate afecta moralul echipei, însă mecanismele dobândite de grup până acum nu ar trebui să fie afectate.

„Despre evoluție? Este pozitivă. Am văzut angajamentul băieților și chiar și în seara asta am văzut lucruri bune.

Este clar că această înfrângere creează unele probleme în ceea ce privește convingerea și încrederea, dar nu ar trebui să pierdem obiceiurile pe care le-am dobândit”, a mai adăugat selecționerul Italiei.