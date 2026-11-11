Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
Matthew Richardson (27 de ani), triplu medaliat olimpic, a fost exclus luna trecută din lotul Marii Britanii pentru Campionatele Mondiale de ciclism pe pistă Foto: Imago
Ciclism

Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 18:45
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 18:47
  • Matthew Richardson (27 de ani), triplu medaliat olimpic, a fost exclus luna trecută din lotul Marii Britanii pentru Campionatele Mondiale de ciclism pe pistă.
  • Presa engleză a aflat acum adevăratul motiv: mesaje scandaloase trimise propriilor colegi.
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Ciclistul, care a concurat pentru Australia până la Jocurile din 2024, după care a trecut la naționala Marii Britanii, ar fi fost vizat de o plângere depusă împotriva sa.

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Matthew Richardson, exclus de la Mondiale pe fondul acuzațiilor de rasism

The Times susține că Richardson ar fi folosit expresii rasiste în 6 mesaje trimise colegilor, dar și jigniri la adresa asiaticilor și a homosexualilor.

Cuvintele rasiste ar fi fost aruncate în timpul unor discuții cu coechipierii, la adresa unui alt coleg din lotul național.

O plângere împotriva sa fusese depusă înaintea Jocurilor Commonwealth din iulie. După apariția informațiilor în presă, Richardson a anunțat că acceptă ancheta internă. Acum, sprinterul n-a vrut să comenteze acuzațiile.

„Înțeleg gravitatea celor ridicate în relatările recente despre retragerea mea de la Campionatele Mondiale de ciclism pe pistă UCI din 2026.

British Cycling a spus că investighează astfel de situații prin procedurile sale stabilite. Voi coopera pe deplin cu procesele lor. Vă asigur pe toți că voi face asta corespunzător și adecvat, cu remușcare pentru sentimentele oricui ar putea fi afectat.

De dragul corectitudinii față de toți cei implicați și, la sfatul primit, la fel ca British Cycling, nu voi mai comenta până la finalizarea oricărui proces. Sunt profund dezamăgit că nu pot participa la Campionatele Mondiale și le urez echipei Marii Britanii și fiecărui sportiv aflat în concurs tot ce e mai bun”, a transmis Richardson, conform Daily Mail.

Poate pierde colaborarea cu firma lui Elton John

Rocket Sports, care reprezintă mai multe staruri actuale și foste ale British Cycling, printre care și iubita sportivului, Emma Finucane, a oprit colaborarea pe durata anchetei.

Agenția de talente este cofondată de Sir Elton John. Contractul fusese semnat abia cu câteva săptămâni în urmă.

Ciclistul nu a mai concurat din iulie, de când a căzut într-o cursă de keirin din Japonia, accidentare care l-a scos de la Jocurile Commonwealth. Trebuia să revină la Campionatele Mondiale, însă a fost retras din lotul Marii Britanii.

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