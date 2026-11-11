Tragedie în Franța  Un jucător a decedat în timpul antrenamentului: „L-au resuscitat peste 45 de minute”
Foto: X/@fcr1899
Campionate

Tragedie în Franța Un jucător a decedat în timpul antrenamentului: „L-au resuscitat peste 45 de minute”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 17:49
  • Wanis Honsor, fundaș stânga la echipa franceză Saint-Denis FC, a decedat miercuri dimineața în timpul unui antrenament, la vârsta de 22 de ani.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Honsor și-a pierdut viața chiar pe terenul de fotbal. Francezul ar fi împlinit pe 19 noiembrie vârsta de 23 de ani.

„Chivu va pleca din Italia” Fostul coleg de la Inter, convins că românul va ajunge în alt campionat: „Nu merită”
Citește și
„Chivu va pleca din Italia” Fostul coleg de la Inter, convins că românul va ajunge în alt campionat: „Nu merită”
Citește mai mult
„Chivu va pleca din Italia” Fostul coleg de la Inter, convins că românul va ajunge în alt campionat: „Nu merită”

Wanis Honsor a decedat la vârsta de 22 de ani

Wanis Honsor evolua la echipa Saint-Denis FC, din ligile inferioare din Franța, de la începutul acestui an, când a fost transferat de la FC Flers.

Miercuri dimineața, fundașul a decedat chiar în timpul unui antrenament, în urma unui stop cardio-respirator.

Clubul Saint-Denis FC a transmis pe rețelele de socializare un mesaj emoționant în memoria acestuia.

„Cu o imensă tristețe și o profundă durere, Saint-Denis FC anunță decesul tragic al jucătorului său, Wanis Honsor, survenit în această dimineață, în timpul antrenamentului.

Președintele Jonathan Alpou, toți membrii din conducerea clubului, staff-ul tehnic, precum și toți jucătorii echipei de seniori și ai echipei U20 sunt profund șocați și îndurerați de această pierdere cumplită.

În aceste momente dureroase, gândurile noastre se îndreaptă în mod special către familia, apropiații și prietenii săi.

Saint-Denis FC le transmite cele mai sincere condoleanțe și le oferă întregul său sprijin în această grea încercare.

Odihnește-te în pace, Wanis. Vei rămâne pentru totdeauna în gândurile și în inimile noastre”, a transmis clubul francez.

Wanis Honsor se căsătorise recent. Și-a început cariera la clubul Le Havre și în cariera sa a mai jucat pentru FC Rouen, UF Macon și FC Dieppe.

Éric Pery, secretarul clubului Saint-Denis, a declarat, conform linfo.re:

„Juca fundaș stânga. Un gând pentru familia lui, pentru care este un moment extrem de dificil. Apropiații lui se află în Franța și urmează să vină aici pentru a-i ridica trupul neînsuflețit”.

S-a întâmplat pur și simplu, dintr-odată. Credea că are o criză. Se ținea de piept, saliva abundent și apoi s-a prăbușit. Nu știu mai multe. Au încercat să-l resusciteze. Au sosit și pompierii și au încercat să-l resusciteze timp de peste 45 de minute, prin masaj cardiac. Este o tragedie de nedescris, este cumplit. Dominique Goumane, directorul general al Ligii de Fotbal din Réunion

Virgil Kichenin, viceprimarul orașului Saint-Denis, a transmis la rândul său un mesaj emoționant în memoria fostului jucător:

„Gândul meu se îndreaptă către soția lui – s-au căsătorit nu cu mult timp în urmă –, dar și către coechipierii și conducătorii clubului. Primăria orașului Saint-Denis le este alături la nevoie și vom fi mereu prezenți pentru ei”.

Mesajul Federației Franceze de Fotbal

„Federația Franceză de Fotbal a aflat cu profundă tristețe despre decesul tragic al unui jucător în vârstă de 22 de ani de la Saint-Denis FC, club afiliat Ligii de Fotbal din Réunion, survenit miercuri în timpul unui antrenament.

FFF transmite cele mai sincere condoleanțe familiei și apropiaților săi, precum și întregului club Saint-Denis FC. În aceste circumstanțe dureroase, dorește să le exprime întregul său sprijin și să se alăture durerii marii familii a fotbalului din Réunion”, a transmis federația.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE George Simion are datorii de peste 12 milioane de lei. „Sunt către persoane apropiate de Maricel Păcuraru și Realitatea TV”, a explicat liderul AUR pentru Snoop
INVESTIGAȚIE George Simion are datorii de peste 12 milioane de lei. „Sunt către persoane apropiate de Maricel Păcuraru și Realitatea TV”, a explicat liderul AUR pentru Snoop
INVESTIGAȚIE George Simion are datorii de peste 12 milioane de lei. „Sunt către persoane apropiate de Maricel Păcuraru și Realitatea TV”, a explicat liderul AUR pentru Snoop
franta Saint Denis deces Wanis Honsor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:02
SUA s-a retras de la Mondial! Americanii se tem de eventuale atacuri armate la turneul final, unde este prezentă și România
SUA s-a retras de la Mondial!  Americanii se tem de eventuale atacuri armate la turneul final, unde este prezentă și România
10:36
Gigi Becali, amendat Comisia de Disciplină a FRF a anunțat sancțiunea primită de patronul FCSB
Gigi Becali, amendat  Comisia de Disciplină a FRF a anunțat sancțiunea primită de patronul FCSB
10:00
Revenire de senzație în WTA Se întoarce în circuit după aproape doi ani de pauză: „Corpul meu s-a schimbat puțin”
Revenire de senzație în WTA Se întoarce în circuit după aproape doi ani de pauză: „Corpul meu s-a schimbat puțin”
09:52
Italienii, cuceriți de Bîrligea „Suntem cu adevărat mândri de tine”
Italienii, cuceriți de Bîrligea „Suntem cu adevărat mândri de tine”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Top stiri
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Superliga
11.11
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Citește mai mult
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu,  chiar în ziua meciului România - Polonia
Nationala
11.11
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu, chiar în ziua meciului România - Polonia
Citește mai mult
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu,  chiar în ziua meciului România - Polonia
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
Ciclism
11.11
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
Citește mai mult
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
FOTO | Fascinantul cartier Berceni: între fantezia unei legende cu cavaleri husari și realitatea vechii mahalale din Bucureștiul de altădată
B365
11.11
FOTO | Fascinantul cartier Berceni: între fantezia unei legende cu cavaleri husari și realitatea vechii mahalale din Bucureștiul de altădată
Citește mai mult
FOTO | Fascinantul cartier Berceni: între fantezia unei legende cu cavaleri husari și realitatea vechii mahalale din Bucureștiul de altădată

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share