Acuzat că și-a lovit fiica! Mauro Icardi, în centrul unui nou scandal. Nu are voie să se apropie la mai puțin de 300m de fata de 11 ani. Reacția fotbalistului
Mauro Icardi (foto: Imago)
Campionate

Acuzat că și-a lovit fiica! Mauro Icardi, în centrul unui nou scandal. Nu are voie să se apropie la mai puțin de 300m de fata de 11 ani. Reacția fotbalistului

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 14:31
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 14:32
  • Mauro Icardi (33 de ani) se află în centrul unui nou conflict juridic cu fosta sa parteneră, Wanda Nara, după un incident petrecut pe 6 noiembrie, la locuința fotbalistului din Nordelta, Argentina.
  • Fotbalistul a fost reclamat pentru presupuse agresiuni asupra fiicei sale, iar avocații acestuia au negat acuzațiile printr-un comunicat publicat pe rețelele sociale.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Potrivit informațiilor publicate de cotidianul argentinian La Nacion, Wanda Nara a depus o plângere în urma unui incident în care ar fi fost implicată fiica și a lui Icardi, Francesca, în vârstă de 11 ani.

Justine Elliott a plecat de la echipa lui Beckham Despărțirea are loc la doar câteva luni de când semnase! Declarațiile care ridică semne de întrebare
Citește și
Justine Elliott a plecat de la echipa lui Beckham Despărțirea are loc la doar câteva luni de când semnase! Declarațiile care ridică semne de întrebare
Citește mai mult
Justine Elliott a plecat de la echipa lui Beckham Despărțirea are loc la doar câteva luni de când semnase! Declarațiile care ridică semne de întrebare

Mauro Icardi, acuzat că și-a lovit fiica!

Faptele s-ar fi produs pe 6 noiembrie, la proprietatea din cartierul privat La Isla, situat în Nordelta.

Conform relatărilor din presa argentiniană, situația a ajuns în atenția autorităților după ce mama fetei a fost informată despre cele întâmplate și a solicitat intervenția serviciilor de urgență.

Ulterior, Mauro Icardi a publicat pe Instagram un comunicat redactat de avocații săi.

Apărarea fotbalistului a respins acuzațiile și a făcut referire la raportul întocmit de serviciul medical care a evaluat-o pe minoră după incident.

Mauro Icardi nu și-a lovit niciodată fiica. Raportul serviciului de urgență care a evaluat-o este categoric: nu s-au constatat leziuni. Comunicatul avocaților lui Icard

Avocații au precizat că referirea din documentul medical la genunchiul stâng al fetei ar corespunde unei probleme preexistente, despre care susțin că era cunoscută anterior.

Apărarea a contestat anumite aspecte ale intervenției poliției și ale percheziției efectuate la locuința fotbalistului.

Ce arată documentul medical

Potrivit publicației argentiniene MDZ, documentul medical emis de Sistemul de Urgență al Secretariatului de Sănătate al municipalității Tigre este datat 6 noiembrie. În urma evaluării inițiale, medicii nu au constatat leziuni vizibile. Documentul menționează însă și un traumatism la nivelul genunchiului stâng.

Ulterior, jurnalistul Mauro Szeta a prezentat la postul A24 informații despre existența unei controverse privind evaluările medicale.

Potrivit acestuia, anchetatorii urmau să analizeze situația prin intermediul unei evaluări medicale suplimentare, pentru a stabili dacă există o leziune și care este natura acesteia.

Mesajele atribuite fiicei lui Icardi, prezentate în presa argentiniană

Un alt element al cazului îl reprezintă mesajele despre care s-a relatat că ar fi fost trimise de Francesca către mama ei în ziua incidentului.

Icardi ar fi luat-o pe Francesca de la școală în jurul orei 10:00, înainte ca aceasta să termine un examen.

Mesajele atribuite fetei ar fi început în jurul orei 10:22 și ar fi continuat până în jurul orei 11:09. În conversație ar fi existat solicitări adresate mamei pentru a veni să o ia.

Wanda Nara ar fi transmis mesajele către un grup de WhatsApp în care se aflau psihologul Fernanda Matera și avocata Ana Rosenfeld.

Ce mesaje i-ar fi trimis Francesca mamei sale:

  • „Mamă, te rog, nu am terminat examenul, o să-mi scadă nota de la finalul anului”
  • „M-a luat de la școală”
  • „Tata” (Răspunsul fetei când Wanda a întrebat cine a luat-o de la școală)
  • „Vii să mă iei acum?”
  • „Te rog!”
  • „Mamă, nu vreau să rămân”
  • „Vino să mă iei, mamă”
  • „Mamă, tata s-a enervat pe mine”
  • „Sună imediat un medic, că mor!”
  • „Mamă, te rog, vino să mă iei, mi-e frică”.
Acuzat că și-a lovit fiica! Mauro Icardi, în centrul unui nou scandal. Nu are voie să se apropie la mai puțin de 300m de fata de 11 ani. Reacția fotbalistului Acuzat că și-a lovit fiica! Mauro Icardi, în centrul unui nou scandal. Nu are voie să se apropie la mai puțin de 300m de fata de 11 ani. Reacția fotbalistului

Percheziție la locuința fotbalistului și restricție de contact pentru 45 de zile

Pe 8 noiembrie, poliția argentiniană a efectuat o percheziție la proprietatea lui Mauro Icardi din Nordelta, în cadrul anchetei.

Autoritățile au ridicat mai multe obiecte, printre care un telefon mobil, un laptop și un rucsac aparținând minorei.

La Nacion precizează că instanța a dispus o măsură preventivă valabilă 45 de zile, prin care fotbalistului i-a fost interzis să se apropie la mai puțin de 300 de metri de fiica sa și să o contacteze prin orice mijloc.

Avocații lui Icardi au solicitat ca fotbalistul să fie audiat

Avocații atacantului s-au prezentat la procuratura din Tigre pentru a solicita ca acesta să poată da o declarație în dosarul în care este vizat.

Aceștia au susținut că solicitarea nu a primit răspunsul așteptat și au reclamat întârzieri din partea procuraturii.

De asemenea, au invocat dreptul clientului lor de a-și prezenta propria versiune asupra evenimentelor și au criticat ceea ce au descris drept un tratament diferit față de cel acordat părții reclamante.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE George Simion are datorii de peste 12 milioane de lei. „Sunt către persoane apropiate de Maricel Păcuraru și Realitatea TV”, a explicat liderul AUR pentru Snoop
INVESTIGAȚIE George Simion are datorii de peste 12 milioane de lei. „Sunt către persoane apropiate de Maricel Păcuraru și Realitatea TV”, a explicat liderul AUR pentru Snoop
INVESTIGAȚIE George Simion are datorii de peste 12 milioane de lei. „Sunt către persoane apropiate de Maricel Păcuraru și Realitatea TV”, a explicat liderul AUR pentru Snoop
violenta ACUZATII mauro icardi wanda nara fiica
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:36
Gigi Becali, amendat Comisia de Disciplină a FRF a anunțat sancțiunea primită de patronul FCSB
Gigi Becali, amendat  Comisia de Disciplină a FRF a anunțat sancțiunea primită de patronul FCSB
10:00
Revenire de senzație în WTA Se întoarce în circuit după aproape doi ani de pauză: „Corpul meu s-a schimbat puțin”
Revenire de senzație în WTA Se întoarce în circuit după aproape doi ani de pauză: „Corpul meu s-a schimbat puțin”
09:52
Italienii, cuceriți de Bîrligea „Suntem cu adevărat mândri de tine”
Italienii, cuceriți de Bîrligea „Suntem cu adevărat mândri de tine”
10:03
Gabi Torje a câștigat Asia Express FOTO. A luat marele premiu alături de Alin Alexuc, fost luptător de greco-romane
Gabi Torje a câștigat Asia Express  FOTO. A luat marele premiu alături de Alin Alexuc, fost luptător de greco-romane
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Top stiri
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Superliga
11.11
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Citește mai mult
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu,  chiar în ziua meciului România - Polonia
Nationala
11.11
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu, chiar în ziua meciului România - Polonia
Citește mai mult
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu,  chiar în ziua meciului România - Polonia
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
Ciclism
11.11
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
Citește mai mult
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
FOTO | Fascinantul cartier Berceni: între fantezia unei legende cu cavaleri husari și realitatea vechii mahalale din Bucureștiul de altădată
B365
11.11
FOTO | Fascinantul cartier Berceni: între fantezia unei legende cu cavaleri husari și realitatea vechii mahalale din Bucureștiul de altădată
Citește mai mult
FOTO | Fascinantul cartier Berceni: între fantezia unei legende cu cavaleri husari și realitatea vechii mahalale din Bucureștiul de altădată

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share