Acuzat că și-a lovit fiica! Mauro Icardi, în centrul unui nou scandal. Nu are voie să se apropie la mai puțin de 300m de fata de 11 ani. Reacția fotbalistului

Mauro Icardi (33 de ani) se află în centrul unui nou conflict juridic cu fosta sa parteneră, Wanda Nara, după un incident petrecut pe 6 noiembrie, la locuința fotbalistului din Nordelta, Argentina.

Fotbalistul a fost reclamat pentru presupuse agresiuni asupra fiicei sale, iar avocații acestuia au negat acuzațiile printr-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

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Potrivit informațiilor publicate de cotidianul argentinian La Nacion, Wanda Nara a depus o plângere în urma unui incident în care ar fi fost implicată fiica și a lui Icardi, Francesca, în vârstă de 11 ani.

Mauro Icardi, acuzat că și-a lovit fiica!

Faptele s-ar fi produs pe 6 noiembrie, la proprietatea din cartierul privat La Isla, situat în Nordelta.

Conform relatărilor din presa argentiniană, situația a ajuns în atenția autorităților după ce mama fetei a fost informată despre cele întâmplate și a solicitat intervenția serviciilor de urgență.

Ulterior, Mauro Icardi a publicat pe Instagram un comunicat redactat de avocații săi.

Apărarea fotbalistului a respins acuzațiile și a făcut referire la raportul întocmit de serviciul medical care a evaluat-o pe minoră după incident.

Mauro Icardi nu și-a lovit niciodată fiica. Raportul serviciului de urgență care a evaluat-o este categoric: nu s-au constatat leziuni. Comunicatul avocaților lui Icard

Avocații au precizat că referirea din documentul medical la genunchiul stâng al fetei ar corespunde unei probleme preexistente, despre care susțin că era cunoscută anterior.

Apărarea a contestat anumite aspecte ale intervenției poliției și ale percheziției efectuate la locuința fotbalistului.

Ce arată documentul medical

Potrivit publicației argentiniene MDZ, documentul medical emis de Sistemul de Urgență al Secretariatului de Sănătate al municipalității Tigre este datat 6 noiembrie. În urma evaluării inițiale, medicii nu au constatat leziuni vizibile. Documentul menționează însă și un traumatism la nivelul genunchiului stâng.

Ulterior, jurnalistul Mauro Szeta a prezentat la postul A24 informații despre existența unei controverse privind evaluările medicale.

Potrivit acestuia, anchetatorii urmau să analizeze situația prin intermediul unei evaluări medicale suplimentare, pentru a stabili dacă există o leziune și care este natura acesteia.

Mesajele atribuite fiicei lui Icardi, prezentate în presa argentiniană

Un alt element al cazului îl reprezintă mesajele despre care s-a relatat că ar fi fost trimise de Francesca către mama ei în ziua incidentului.

Icardi ar fi luat-o pe Francesca de la școală în jurul orei 10:00, înainte ca aceasta să termine un examen.

Mesajele atribuite fetei ar fi început în jurul orei 10:22 și ar fi continuat până în jurul orei 11:09. În conversație ar fi existat solicitări adresate mamei pentru a veni să o ia.

Wanda Nara ar fi transmis mesajele către un grup de WhatsApp în care se aflau psihologul Fernanda Matera și avocata Ana Rosenfeld.

Ce mesaje i-ar fi trimis Francesca mamei sale:

„Mamă, te rog, nu am terminat examenul, o să-mi scadă nota de la finalul anului”

„M-a luat de la școală”

„Tata” (Răspunsul fetei când Wanda a întrebat cine a luat-o de la școală)

„Vii să mă iei acum?”

„Te rog!”

„Mamă, nu vreau să rămân”

„Vino să mă iei, mamă”

„Mamă, tata s-a enervat pe mine”

„Sună imediat un medic, că mor!”

„Mamă, te rog, vino să mă iei, mi-e frică”.

Percheziție la locuința fotbalistului și restricție de contact pentru 45 de zile

Pe 8 noiembrie, poliția argentiniană a efectuat o percheziție la proprietatea lui Mauro Icardi din Nordelta, în cadrul anchetei.

Autoritățile au ridicat mai multe obiecte, printre care un telefon mobil, un laptop și un rucsac aparținând minorei.

La Nacion precizează că instanța a dispus o măsură preventivă valabilă 45 de zile, prin care fotbalistului i-a fost interzis să se apropie la mai puțin de 300 de metri de fiica sa și să o contacteze prin orice mijloc.

Avocații lui Icardi au solicitat ca fotbalistul să fie audiat

Avocații atacantului s-au prezentat la procuratura din Tigre pentru a solicita ca acesta să poată da o declarație în dosarul în care este vizat.

Aceștia au susținut că solicitarea nu a primit răspunsul așteptat și au reclamat întârzieri din partea procuraturii.

De asemenea, au invocat dreptul clientului lor de a-și prezenta propria versiune asupra evenimentelor și au criticat ceea ce au descris drept un tratament diferit față de cel acordat părții reclamante.

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