„Ce gest mișelesc!” FOTO. Un luptător din UFC, atacat pe la spate de un membru al familiei Nurmagomedov » Acuzații grave +12 foto
Foto: captură video/Instagram
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„Ce gest mișelesc!” FOTO. Un luptător din UFC, atacat pe la spate de un membru al familiei Nurmagomedov » Acuzații grave

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 22:04
  • Merab Dvalishvili (35 de ani), campion mondial UFC la categoria cocoș, a lansat acuzații dure la adresa lui Usman Nurmagomedov (28 de ani), care l-a atacat pe georgian în timpul unui interviu.
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Merab Dvalishvili urmează să lupte în această săptămână cu Marlon Moraes, la gala RAF Abu Dhabi.

În săptămâna premergătoare confruntării, în timp ce oferea un interviu, „Mașinăria” a fost atacat pe la spate de Usman Nurmagomedov, care era însoțit de mai multe persoane.

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FOTO. Dvalishvili, acuzații grave la adresa lui Nurmagomedov

A izbucnit o adevărată luptă între cei doi sportivi. Cu toate acestea, Merab Dvalishvili și prietenul care îl însoțea au fost depășiți numeric și au suferit răni serioase.

Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (23).jpg
Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (23).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (1).jpg Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (3).jpg Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (6).jpg Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (9).jpg Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (13).jpg
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Aceștia s-au fotografiat ulterior, fiind plini de sânge pe față. În cadrul postării, Dvalishvili a precizat:

„Dădeam un interviu pentru RAF în holul hotelului, iar Usman și amicii lui au venit pe la spate și au început să ne lovească cu pumnii pe mine și pe prietenul meu.

Agenții de pază mă țineau, iar ei au continuat să ne lovească cu picioarele în timp ce eram la pământ, ca niște ratați”, a scris georgianul, conform mmafighting.com.

Relația dintre Merab Dvalishvili și familia Nurmagomedov a devenit una tensionată după ce georgianul l-a învins prin decizie unanimă pe Umar Nurmagomedov, în ianuarie 2025, la gala UFC 311.

Dvalishvili a fost implicat într-un conflict și cu un apropiat al lui Umar înainte de UFC Georgia. După toate aceste incidente, fratele mai mic al lui Umar, Usman, a fost implicat într-o altercație cu sportivul din Georgia.

Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (18).jpg
Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (18).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (1).jpg Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (3).jpg Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (6).jpg Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (9).jpg Merab Dvalishvili susține că Usman Nurmagomedov și prietenii săi l-au atacat înaintea RAF Abu Dhabi. Captură Instagram (13).jpg
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Merab Dvalishvili: „Ce gest mișelesc!”

Merab Dvalishvili i-a criticat dur pe Usman Nurmagomedov și cei care îl însoțeau pentru decizia de a-l ataca pe la spate, în timpul unui interviu.

„Ce gest mișelesc! Eram doar noi doi, eu și prietenul meu, abia ajunși aici, în Abu Dhabi, iar Usman Nurmagomedov și prietenii lui au venit ca niște șerpi, pe la spate.

Ce fel de luptători sunteți voi? Ce fel de bărbat face așa ceva? Dacă vreți să vorbim și să ne batem, hai s-o facem pe bune. Ați venit pe la spate… la naiba, doar pentru că eram doar doi, iar voi erați pregătiți dinainte. Ce naiba e asta?”, a mai spus Dvalishvili.

Noi sângerăm, ne luptăm, ducem războaie, dar voi sunteți doar niște lași perfizi. Nu sunteți bărbați adevărați. Asta vă arată caracterul, arată că nu sunteți bărbați adevărați. Ce naiba, băieți? Dacă vreți bătaie, hai să ne batem. Hai să ne luptăm pe bune! Merab Dvalishvili

Merab Dvalishvili a continuat: „Suntem luptători. Eu vorbesc deschis, sunt un om adevărat, spun lucrurilor pe nume, dar voi ați venit pe la spate. Nici nu știu câți erați. Toți prietenii voștri ne așteptau pe ascuns. Uau, frate. Uau. Știam eu ce fel de oameni sunteți.

Abia am ajuns aici, în Abu Dhabi, iar Usman, Umar și prietenii lor au venit pe furiș și au încercat să ne bată. O mulțime de persoane”.

În ciuda loviturilor primite, sportivul a transmis că se simte bine, iar meciul său cu Moraes rămâne programat exact cum fusese stabilit inițial.

„Sunt bine. Pentru toți prietenii și familia mea: sunt al naibii de bine, sunt luptător. Asta nu e nimic pentru mine. Încă o dată, asta arată ce fel de oameni sunteți”.

Ilia Topuria: „Se pare că Usman a fost reținut”

Ilia Topuria, fost campion UFC și prietenul lui Dvalishvili, a distribuit și ulterior a șters un videoclip cu altercația acestuia cu Usman Nurmagomedov.

„Se pare că Usman a fost reținut, împreună cu lașii care erau cu el. Și aceștia sunt aceiași oameni care îndrăznesc să țină predici despre modestie și respect? Ce rușine! O adunătură de lași absoluți.

Întotdeauna am crezut că sunteți niște indivizi mediocri. Acum ați spulberat și ultima urmă de îndoială.

Onoarea, respectul și modestia nu sunt cuvinte despre care să ții predici. Sunt valori după care trăiești. Iar voi nu ați arătat niciuna dintre ele”, a declarat Topuria.

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lupte UFC ACUZATII Merab Dvalishvili Usman Nurmagomedov
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