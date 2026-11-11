„Puteam fi acolo” Selecționerul Poloniei, șocat de atacul terorist de la Cracovia. Reacția lui Lewandowski înaintea jocului cu „tricolorii”
Forțele de securitate poloneze, asigurând zona din apropierea Pieței Centrale din Cracovia, unde avusese loc atentatul. Foto: Imago
Liga Națiunilor

„Puteam fi acolo” Selecționerul Poloniei, șocat de atacul terorist de la Cracovia. Reacția lui Lewandowski înaintea jocului cu „tricolorii”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 21:14
  • Jan Urban și Robert Lewandowski au vorbit în cantonamentul Poloniei despre atentatul de sâmbătă, care a lăsat în urmă șase morți și 17 răniți la Cracovia.
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A fost weekend întunecat în Polonia, la Cracovia.

Sâmbătă, 7 noiembrie, un tânăr de 24 de ani, Michal Oksinski, radical de extremă dreaptă, a pătruns în Piața Centrală a orașului înarmat cu o pușcă semiautomată AR-15 și a început să tragă în oameni.

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Atentat terorist care a lăsat în urmă șase morți și 17 răniți. Împușcat de polițiști, atacatorul a murit la spital luni dimineață.

Înainte de a porni teroarea pe străzi, Oksinski și-a ucis acasă părinții și sora mai mică.

Selecționerul Poloniei: „Unul dintre asistenții mei trebuia să fie atunci în Piața Centrală”

Aflați la Varșovia, pregătind în cantonament ultimele două meciuri ale Ligii Națiunilor B, sâmbătă, la București, și pe 17 noiembrie, la Wroclaw, împotriva Suediei, selecționerul și căpitanul polonezilor au vorbit despre atentat.

„Este foarte trist. Locuiesc în Cracovia și puteam fi în Piața Centrală în acel moment, pentru că merg acolo destul de des. I s-ar fi putut întâmpla oricui”, a spus Jan Urban, conform Sportowe Fakty.

Jan Urban este selecționerul Poloniei din iulie 2025. Foto: Imago Jan Urban este selecționerul Poloniei din iulie 2025. Foto: Imago
Jan Urban este selecționerul Poloniei din iulie 2025. Foto: Imago

Antrenorul a dezvăluit că „unul dintre asistenții mei trebuia să fie în Piața Centrală chiar atunci, dar prietenul lui nu a mai venit și nu s-a dus nici el”.

Pentru tehnicianul în vârstă de 64 de ani, „e dificil de acceptat o astfel de situație”.

Noi, polonezii, ne-am mândrit mereu că avem o țară foarte sigură. Dar se pot întâmpla asemenea cazuri. Sperăm să nu mai fie niciodată Jan Urban, selecționerul Poloniei

Lewandowski: „Am fost foarte îngrijorat”

Lewandowski, 38 de ani, era la Chicago în ziua atentatului.

„Am aflat despre atac când m-am trezit, acasă, și am citit ce s-a petrecut.

La început, când nu existau atât de multe informații, am fost foarte îngrijorat.

Lewandowski, la antrenamentul de miercuri. Foto: Imago Lewandowski, la antrenamentul de miercuri. Foto: Imago
Lewandowski, la antrenamentul de miercuri. Foto: Imago

Nu știai din ce țară era acea persoană (n.r. teroristul), ce plan avea. E greu să-ți găsești cuvintele când vezi așa ceva”, a afirmat liderul naționalei alb-roșii.

Polonezii sosesc vineri la București, joacă sâmbătă seară pe Arena Națională și pleacă direct spre Wroclaw duminică dimineață.

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