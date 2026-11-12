Nadia Comăneci, zi specială „Zeița de la Montreal” a împlinit 65 de ani:  „Ce mod extraordinar de a sărbători” +22 foto
Nadia Comăneci. Foto: captură Instagram/@comaneci10
Gimnastica

Nadia Comăneci, zi specială „Zeița de la Montreal” a împlinit 65 de ani: „Ce mod extraordinar de a sărbători”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 12:40
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 12:40
  • Nadia Comăneci, legenda gimnasticii românești, a împlinit astăzi vârsta de 65 de ani.
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În 2026 s-au împlinit 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde românca a devenit prima gimnastă din istoria competiției care a primit nota perfectă 10.

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VIDEO. Nadia Comăneci a împlinit vârsta de 65 de ani

Nadia Comăneci își serbează ziua de naștere și, cu prilejul acestui eveniment, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în semn de mulțumire pentru urările primite până acum.

Pentru „Zeița de la Montreal” este un motiv în plus să se bucure pentru că anul acesta s-a împlinit o jumătate de secol de la marea performanță reușită la doar 14 ani.

„Vă mulțumesc tuturor din suflet pentru urările frumoase de ziua mea, pentru mesaje și pentru apelurile minunate. Mi-ați făcut cu adevărat ziua mai frumoasă. Ce an extraordinar și ce mod minunat de a sărbători 50 de ani de la primul 10 perfect!

A fost multă muncă alături de întreaga echipă. Vreau să transmit multă dragoste și îmbrățișări familiei mele și prietenilor mei, fie că sunt aproape sau departe de mine. Vă sunt profund recunoscătoare fiecăruia dintre voi.

Mulțumesc mult pentru mesaje!”, a fost mesajul transmis de Nadia Comăneci pe Instagram.

Nadia Comăneci avea 14 ani pe 18 iulie 1976, când devenea prima gimnastă din istoria Jocurilor Olimpice care primea nota maximă.

După exercițiul la paralele, tabela electronică de la Montreal a afișat 1.00 în loc de 10.00, deoarece nu era pregătită pentru o asemenea notă.

Nadia Comăneci, omagiată prin diverse evenimente

Anul 2026 reprezintă deja „Anul Nadia Comăneci”, în contextul aniversării a 50 de ani de la performanța reușită în 1976, iar fosta mare sportivă a fost omagiată prin diverse evenimente dedicate acesteia.

În luna septembrie, în Piața Constituției, povestea Nadiei Comăneci a apărut pe fațada Palatului Parlamentului, în cadrul unui spectacol de video mapping.

Nadia Comăneci, omagiată cu un spectacol de lumini pe Palatul Parlamentului. Foto: Facecbook, @Nadia Comaneci
Nadia Comăneci, omagiată cu un spectacol de lumini pe Palatul Parlamentului. Foto: Facecbook, @Nadia Comaneci

Galerie foto (22 imagini)

Nadia Comăneci, omagiată cu un spectacol de lumini pe Palatul Parlamentului. Foto: Facecbook, @Nadia Comaneci Nadia Comăneci, omagiată cu un spectacol de lumini pe Palatul Parlamentului. Foto: Facecbook, @Nadia Comaneci Nadia Comăneci, omagiată cu un spectacol de lumini pe Palatul Parlamentului. Foto: Facecbook, @Nadia Comaneci Nadia Comăneci, omagiată cu un spectacol de lumini pe Palatul Parlamentului. Foto: Facecbook, @Nadia Comaneci Nadia Comăneci, omagiată cu un spectacol de lumini pe Palatul Parlamentului. Foto: Facecbook, @Nadia Comaneci
+22 Foto
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În plus, în această vară a fost inaugurată sala de Gimnastică „Nadia Comăneci” de la Otopeni. Construcția se întinde pe o suprafață de 2.837 de metri pătrați și are o capacitate de 150 de locuri.

Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, evenimentul de inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, evenimentul de inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (20 imagini)

Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, evenimentul de inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, evenimentul de inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, evenimentul de inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, evenimentul de inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, evenimentul de inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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