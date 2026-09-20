Nadia Comăneci, celebrată VIDEO. Spectacol impresionant pe  Palatul Parlamentului, la 50 de ani de la primul 10 perfect +22 foto
Nadia Comăneci, omagiată cu un spectacol de lumini pe Palatul Parlamentului. Foto: Facecbook, @Nadia Comaneci
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Nadia Comăneci, celebrată VIDEO. Spectacol impresionant pe Palatul Parlamentului, la 50 de ani de la primul 10 perfect

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 11:15
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 12:41
  • Nadia Comăneci (64 de ani) a fost omagiată în cadrul unui eveniment organizat sâmbătă seară, 19 septembrie, în Piața Constituției.
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Un spectacol de proiecții video a fost realizat pe fațada Palatului Parlamentului pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.

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Nadia Comăneci, omagiată cu un spectacol de lumini pe Palatul Parlamentului

Evenimentul iMapp Bucharest - Winners League 2026 a avut loc în cadrul Zilelor Bucureștiului, iar momentul dedicat fostei gimnaste s-a numit „NADIA – The Perfect 10”.

Spectacolul de video mapping a adus povestea Nadiei Comăneci pe fațada Palatului Parlamentului, transformată într-un ecran uriaș pentru proiecții.

Nadia Comăneci a distribuit pe pagina sa de Facebook imagini de la eveniment și a prezentat momentul special care i-a fost dedicat.

Nadia Comăneci, omagiată cu un spectacol de lumini pe Palatul Parlamentului. Foto: Facecbook, @Nadia Comaneci
Nadia Comăneci, omagiată cu un spectacol de lumini pe Palatul Parlamentului. Foto: Facecbook, @Nadia Comaneci

Galerie foto (22 imagini)

Nadia Comăneci, omagiată cu un spectacol de lumini pe Palatul Parlamentului. Foto: Facecbook, @Nadia Comaneci Nadia Comăneci, omagiată cu un spectacol de lumini pe Palatul Parlamentului. Foto: Facecbook, @Nadia Comaneci Nadia Comăneci, omagiată cu un spectacol de lumini pe Palatul Parlamentului. Foto: Facecbook, @Nadia Comaneci Nadia Comăneci, omagiată cu un spectacol de lumini pe Palatul Parlamentului. Foto: Facecbook, @Nadia Comaneci Nadia Comăneci, omagiată cu un spectacol de lumini pe Palatul Parlamentului. Foto: Facecbook, @Nadia Comaneci
+22 Foto
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Înaintea spectacolului de proiecții video de pe Palatul Parlamentului, Nadia Comăneci a transmis un mesaj publicului prezent în Piața Constituției.

„La mulți ani, București! La mulți ani, dragi bucureșteni!
Acum 50 de ani, la Montreal, tabela a afișat nota 1.00, pentru că nimeni nu o gândise pentru nota 10. Dar faptul că ceva nu s-a mai făcut niciodată nu înseamnă că este imposibil.

Astăzi, aici, în Piața Constituției, asistăm la un spectacol de artă digitală, un spectacol care ne arată cât de departe putem ajunge atunci când îndrăznim să depășim limitele.

Mesajul meu pentru voi este simplu: când cineva spune că nu se poate, amintiți-vă că până și tabelele pot fi reproiectate. Limitele sunt făcute pentru a fi depășite. Să fim cu toții de nota 10!”, a transmis Nadia Comăneci.

14 ani
avea Nadia Comâneci pe 18 iulie 1976, când devenea prima gimnastă din istoria Jocurilor Olimpice care primea nota maximă. După exercițiul la paralele, tabela electronică de la Montreal a afișat 1.00 în loc de 10.00, deoarece nu era pregătită pentru o asemenea notă

După mesajul fostei gimnaste, pe fațada Palatului Parlamentului a început proiecția dedicată carierei sale. Spectacolul a pornit de la Onești, orașul natal al Nadiei, iar povestea sportivei a fost prezentată apoi printr-o succesiune de imagini și animații colorate.

Proiecțiile au făcut parte din cea de-a 11-a ediție a iMapp Bucharest, eveniment care a reunit șapte artiști și studiouri internaționale din Ungaria, Japonia, Germania, Franța, China, Statele Unite și Brazilia.

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