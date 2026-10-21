„Masacru în stil parizian” Barcelona a făcut plângere la UEFA după scenografia celor de la PSG

Barcelona a sesizat oficial UEFA în legătură cu scenografia afișată de suporterii lui Paris Saint-Germain înaintea confruntării directe din Liga Campionilor, scor 4-2.

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Clubul catalan a considerat că mesajul și imaginile prezentate în peluza formației franceze au depășit limitele acceptabile.

Scenografia a fost desfășurată în peluza Auteuil, înaintea fluierului de start, și a făcut referire la două francize cunoscute de filme horror: Halloween și Masacrul din Texas.

Imaginea centrală îl înfățișa pe Michael Myers, personajul emblematic al seriei Halloween, îmbrăcat cu un tricou al lui PSG și ținând în mână un fierăstrău mecanic însângerat, cu care distrugea un fanion al Barcelonei.

Mesajul care însoțea reprezentarea era „Masacru în stil parizian”, o formulare inspirată de titlul filmului „Masacrul din Texas”.

Avec les étincelles, c'est mieux ✨ https://t.co/dWoyH2QEzE — Andréa La Perna (@A_LaPerna) October 20, 2026

Barcelona a reclamat scenografia la UEFA

Reprezentanții clubului catalan au transmis sesizarea delegatului UEFA prezent pe stadionul Parc des Princes, la pauza partidei. Barcelona a solicitat, de asemenea, îndepărtarea altor bannere îndreptate împotriva echipei, printre care unul cu mesajul „Puta Barça”.

Incidentul a avut loc în seara în care formația catalană a suferit prima înfrângere a sezonului. Clubul a considerat că mesajele afișate de o parte a suporterilor parizieni au depășit limitele rivalității sportive.

Scenografia a fost aprobată de conducerea lui PSG

Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, scenografiile pregătite de grupurile de suporteri sunt verificate și aprobate de oficialii lui PSG înaintea meciurilor. În cazul bannerelor, situația poate fi diferită, acestea putând fi afișate fără ca reprezentanții clubului să le cunoască în prealabil conținutul.

Un episod similar a avut loc cu aproximativ zece zile înainte, la partida dintre PSG și Le Mans. Atunci, oficialii clubului parizian au intervenit pentru îndepărtarea unui banner cu mesajul „Milițiile voastre reprimă, tineretul nostru rezistă”, afișat în contextul tensiunilor sociale din Franța.

În semn de protest față de această decizie, membrii Collectif Ultras Paris au părăsit temporar tribunele.

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