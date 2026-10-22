Radu Naum, emisiune nouă Subiectele vor fi trase la sorți! Când și unde va putea fi urmărită
Radu Naum, editorialist GOLAZO.ro, va realiza o nouă emisiune săptămânală alături de Florin Negruțiu, jurnalist Digi 24. Foto: Digi FM
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Radu Naum, emisiune nouă Subiectele vor fi trase la sorți! Când și unde va putea fi urmărită

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 15:38
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 15:38
  • Radu Naum, editorialist GOLAZO.ro, va realiza o nouă emisiune săptămânală alături de Florin Negruțiu, jurnalist Digi 24.
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Prima ediție va avea loc vineri, în intervalul 13:00-14:00, la Digi FM. Emisiunea se va numi „Negruțiu și Naum. Vineri, de la unu'”.

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Radu Naum, emisiune nouă

Va fi un format cu dezbateri între doi jurnaliști, unul recunoscut pentru subiectele socio-politice, altul pentru sport.

Temele vor fi din toate domeniile și vor fi alese prin tragere la sorți înainte de emisiune, când vor extrage un bilet dintr-o urnă cu subiecte.

„Pornesc de la știrea zilei, fie că vine din politică, economie, societate sau sport, și ajung la întrebările mai mari despre noi: cum gândim, ce credem și de ce. Opinii, discuții și dezacorduri care nu cer prelungiri”, se arată în comunicatul Digi FM.

„Când Negruțiu apare, dau sonorul mai tare. Până acum n-am primit reclamații de la vecini. E un înainte și un după analizele lui, dure și drepte. N-am mai făcut niciodată radio. Greu să-mi imaginez un început mai bun decât alături de Florin”, a spus Radu Naum, conform paginademedia.ro.

De Radu mă leagă cel mai vechi exerciţiu de admiraţie, încă de dinainte să intru în presă. Dacă-mi spunea cineva într-a doişpea că voi ajunge nu doar să lucrez în radio, la Bucureşti, dar să şi fac emisiune cu Naum, aş fi zis că e o farsă. Uite că lucrurile bune li se mai întâmplă şi celor care ştiu să aştepte (aşa, vreo 30 de ani)... Florin Negruțiu

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