Radu Naum, emisiune nouă Subiectele vor fi trase la sorți! Când și unde va putea fi urmărită

Radu Naum, editorialist GOLAZO.ro, va realiza o nouă emisiune săptămânală alături de Florin Negruțiu, jurnalist Digi 24.

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Prima ediție va avea loc vineri, în intervalul 13:00-14:00, la Digi FM. Emisiunea se va numi „Negruțiu și Naum. Vineri, de la unu'”.

Radu Naum, emisiune nouă

Va fi un format cu dezbateri între doi jurnaliști, unul recunoscut pentru subiectele socio-politice, altul pentru sport.

Temele vor fi din toate domeniile și vor fi alese prin tragere la sorți înainte de emisiune, când vor extrage un bilet dintr-o urnă cu subiecte.

„Pornesc de la știrea zilei, fie că vine din politică, economie, societate sau sport, și ajung la întrebările mai mari despre noi: cum gândim, ce credem și de ce. Opinii, discuții și dezacorduri care nu cer prelungiri”, se arată în comunicatul Digi FM.

„Când Negruțiu apare, dau sonorul mai tare. Până acum n-am primit reclamații de la vecini. E un înainte și un după analizele lui, dure și drepte. N-am mai făcut niciodată radio. Greu să-mi imaginez un început mai bun decât alături de Florin”, a spus Radu Naum, conform paginademedia.ro.

De Radu mă leagă cel mai vechi exerciţiu de admiraţie, încă de dinainte să intru în presă. Dacă-mi spunea cineva într-a doişpea că voi ajunge nu doar să lucrez în radio, la Bucureşti, dar să şi fac emisiune cu Naum, aş fi zis că e o farsă. Uite că lucrurile bune li se mai întâmplă şi celor care ştiu să aştepte (aşa, vreo 30 de ani)... Florin Negruțiu

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