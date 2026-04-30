Genoa se întărește din România  Echipa patronată de Dan Șucu ar fi pus ochii pe jucătorul de la Steaua

Genoa, echipă patronată de Dan Șucu (63 de ani), ar dori să transfere un jucător din România. Mai multe detalii, mai jos.

Mai sunt 4 etape de disputat în Serie A, iar Genoa are de gând să se întărească pentru sezonul viitor.

Primul jucător dorit de „grifoni” ar fi chiar din România.

Genoa ar fi interesată de un junior de la Steaua

Dan Șucu ar dori să-l aducă la Genoa pe fundașul Radu Voicu, în vârstă de doar 16 ani, care în prezent este junior la Steaua București, club din Liga 2, anunță fanatik.ro.

Tânărul fotbalist ar fi avut în ultima perioadă discuții și cu cei de la Borussia Dortmund, dar transferul în Bundesliga nu s-a concretizat.

De mutarea lui Radu Voicu la Genoa s-ar ocupa Răzvan Raț, fostul internațional român care în prezent este consilier sportiv la clubul italian.

Raț s-a mai ocupat și de alte transferuri ale juniorilor români la Genoa. În cazul lui Radu Voicu, acesta ar fi discutat personal cu tatăl fotbalistului pentru a primi un acord de transfer.

Dacă se va oficializa mutarea lui Voicu la Genoa, atunci „grifonii” vor fi nevoiți să-i achite Stelei suma de 50.000 de euro.

În prezent, Genoa ocupă locul 14 în Serie A, cu 39 de puncte acumulate după 34 de etape.

Pentru echipa antrenată de Daniele de Rossi (42 de ani) urmează meciul de sâmbătă cu Atalanta, de la ora 21:45, care va fi transmis live pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3.

În afară de duelul de sâmbătă, Genoa mai are de disputat alte trei partide: Fiorentina (d), AC Milan (a) și Lecce (d).

