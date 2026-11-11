„Acum o pot spune” Cum arată planul radical al lui Rafael Nadal pentru salvarea tenisului
Rafael Nadal (Foto: IMAGO)
Tenis

„Acum o pot spune” Cum arată planul radical al lui Rafael Nadal pentru salvarea tenisului

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 14:25
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 14:25
  • Rafael Nadal (40 de ani) critică dur organizarea actuală a tenisului și cere reforme imediate.
  • Spaniolul a atacat direct cele două mari probleme din circuitul ATP: calendarul sufocant și suprafețele de joc care macină fizicul sportivilor.
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Retras din activitate în noiembrie 2024, Nadal susține că dominația turneelor pe hard este o anomalie, iar jucătorii ajung să suporte daune fizice permanente.

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Rafael Nadal: „Jucăm pe terenuri care sunt foarte agresive cu corpul și articulațiile”

Fostul lider mondial a explicat că a tăcut în timpul carierei tocmai pentru a nu fi acuzat de ipocrizie.

„Când eram în activitate îmi era greu să apăr această poziție, pentru că multă lume putea crede că încerc doar să profit de dominația mea pe zgură sau chiar pe iarbă, care cred că a fost a doua mea cea mai bună suprafață.

Dar acum o pot spune: nu știu multe sporturi profesioniste care să se practice pe asemenea suprafețe”, a declarat Nadal pentru AP, potrivit puntodebreak.com.

În tenis jucăm cea mai mare parte a timpului pe terenuri care sunt, ca să spunem așa, foarte agresive cu corpul și articulațiile. Iar după aceea plătim consecințele. Rafael Nadal, fost lider ATP

O altă decizie criticată este extinderea turneelor Masters la 12 zile, măsură adoptată recent la șapte dintre cele nouă competiții din calendar: „Cred că a fost o greșeală”.

6 titluri de Grand Slam
a cucerit Rafael Nadal pe hard: 2 la Australian Open și 4 la US Open. Mai are 14 pe zgură (Roland Garros) și 2 pe iarbă (Wimbledon)

Pentru a opri uzura și revenirea forțată după accidentări, Nadal vine cu o soluție inspirată din golf.

„Un sistem de clasament bazat pe rezultatele din ultimii doi ani, în loc de doar unul, le-ar da jucătorilor ceva mai multă libertate să ia decizii mai bune.

Totodată, când te accidentezi, ai mai mult timp să te recuperezi fără ca poziția ta în clasament să se prăbușească rapid”.

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