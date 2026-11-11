„Nu există echipă mai respectată” Presiune de la Dan Șucu după un efort financiar de 6 milioane de euro. Ce le cere jucătorilor de la Rapid +38 foto
Dan Șucu. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„Nu există echipă mai respectată” Presiune de la Dan Șucu după un efort financiar de 6 milioane de euro. Ce le cere jucătorilor de la Rapid

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 10:51
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 10:52
  • Dan Șucu (63 de ani), acționarul majoritar al Rapidului, a participat la inaugurarea oficială a Centrului de Antrenament Rapid-Mobexpert din Ștefăneștii de Jos.
  • Omul de afaceri a prezentat facilitățile noii baze și a transmis un mesaj jucătorilor, de la care așteaptă rezultate pe măsura investițiilor făcute în club.
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Complexul sportiv, destinat primei echipe, reprezintă o investiție de aproximativ 6 milioane de euro și se întinde pe o suprafață de 3,5 hectare.

Noua bază dispune de terenuri de antrenament, vestiare moderne, sală de forță și spații pentru recuperare, iar proiectul urmează să fie completat cu un hotel, aflat încă în construcție.

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Dan Șucu, la inaugurarea bazei Rapidului: „Avem vitrina, acum trebuie să o și umplem”

Patronul giuleștenilor a vorbit despre importanța investițiilor în infrastructură și despre așteptările pe care le are de la echipă.

„Mulțumesc că sunteți alături de noi la o sărbătoare atât de mare, la deschiderea centrului pentru echipa mare. Fiecare lucru de aici e făcut ca și pentru copiii mei. Nimic nu e superficial. Totul e făcut temeinic.

Nu există echipă din România mai respectată decât Rapid. Mesajul nostru e că, la asemenea respect, așteptăm și rezultate. Nu ne așteptăm să câștigăm întotdeauna, dar putem întotdeauna să ieșim cu capul sus”, a declarat Dan Șucu.

Avem o plachetă, avem trofee, mai puține decât ne dorim. Avem vitrina, acum trebuie să o și umplem. Dan Șucu, acționar majoritar Rapid

Cum arată noua bază Rapid-Mobexpert

Dan Șucu a explicat că terenurile au fost amenajate astfel încât jucătorii să nu aibă soarele în ochi în timpul antrenamentelor.

„Avem două terenuri, după un studiu de însorire, pentru ca echipa să nu se antreneze cu soarele în ochi. Avem terenuri doar pentru încălzire și antrenamente de portari.

Am adus un megawatt de energie, cam cât pentru o fabrică. Avem degivrare, astfel încât suprafața să fie mereu perfectă. Energia electrică pentru o zi înseamnă 2.000 de euro.

Nu e doar un produs frumos, trebuie să fie și calitativ”, a explicat omul de afaceri.

Centrul de antrenament Rapid-Mobexpert (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
Centrul de antrenament Rapid-Mobexpert (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

Centrul de antrenament Rapid-Mobexpert (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Centrul de antrenament Rapid-Mobexpert (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Centrul de antrenament Rapid-Mobexpert (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Centrul de antrenament Rapid-Mobexpert (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Centrul de antrenament Rapid-Mobexpert (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
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Vestiarul primei echipe are o suprafață de aproximativ 140 de metri pătrați.

„Recuperarea ați văzut cum e: saună umedă, uscată, bazin încălzit, rece, tot ce trebuie”, a precizat patronul Rapidului.

Hotelul de la Ștefănești nu este încă finalizat

Acționarul majoritar a amintit că, în momentul în care a preluat clubul, prima echipă nu dispunea de o bază proprie de pregătire.

„Este una dintre cele trei baze sportive construite. Când am venit aici, echipa nu avea o casă proprie, se antrena unde găsea.

Am construit baza pentru fotbalul de masă la Coresi. Avem baza de juniori de la Constructorul, cu terenuri hibride”, a declarat Șucu.

Proiectul de la Ștefănești a fost realizat în trei etape. Mai întâi au fost amenajate terenurile de antrenament, apoi a fost construită clădirea principală, inaugurată astăzi.

Ultima etapă presupune finalizarea hotelului, care se află încă în construcție.

Dan Șucu, mesaj de susținere pentru Daniel Pancu: „Este un lider”

Patronul giuleștenilor a vorbit și despre antrenorul Daniel Pancu, explicând că l-a dorit la Rapid atât pentru calitățile sale profesionale, cât și pentru capacitatea de a conduce un grup.

„L-am dorit pe Daniel alături de noi nu doar pentru că este competent, ci și pentru că este un lider.

A arătat-o la Cluj. A preluat o echipă dezmembrată și a dus-o pe podium”, a spus Șucu, făcând referire la perioada petrecută de tehnician la CFR Cluj.

La evenimentul organizat la Ștefăneștii de Jos, printre invitați s-au numărat Gino Iorgulescu, președintele LPF, Justin Ștefan, secretarul general al LPF, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, și Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF.

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