Se schimbă orele meciurilor în Liga 1 LPF și deținătorul de drepturi au stabilit să programeze mai devreme partidele. De când se aplică decizia

Suporterii Rapidului s-au arătat nemulțumiți de faptul că meciul din ultima etapă, cu Corvinul, programat la 21:30 a început și cu o întârziere de 10 minute.

Începând cu ultima etapă a turului sezonului regulat, ora cea mai târzie la care va începe un meci va fi 20:30.

Până atunci, săptămâna viitoare, în etapa a doua a grupelor Cupei României vor fi 3 meciuri tari care vor avea ca oră de start 21:30.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Se joacă fotbal la ore prea înaintate în Liga 1. Acesta e reproșul tot mai des auzit în campionatul intern. Și el provine de la spectatori, dar și de la cluburi.

Recent, Andrei Nicolescu a făcut o propunere: echipele mari, în zilele de sâmbătă și duminică, să fie programate să joace inclusiv la ora 17:00 sau 18:00 după amiaza.

Se schimbă orele meciurilor în Liga 1

Chiar în runda recent disputată, un meci s-a terminat aproape de miezul nopții. Rapid - Corvinul a fost programat să ia startul la 21:30, însă debutul a fost amânat la solicitarea televiziunilor, din cauza faptului că acestea transmiteau în direct Betis - Barcelona, care s-a prelungit dincolo de 21:30.

Următoarele două etape sunt deja programate de mai multă vreme și acestea conțin partide care vor începe inclusiv la 21:00, printre care derby-ul FCSB - Rapid, de sâmbătă seara, de pe Arena Națională.

Meciuri în etapele 13 și 14, care vor începe târziu

Vineri, 23 octombrie: Corvinul - U Cluj, ora 21:00

Sâmbătă, 24 octombrie: FCSB - Rapid, ora 21:00

Vineri, 30 octombrie: Rapid - Csikszereda, ora 21:00

Luni, 2 noiembrie: U Cluj - FCSb, ora 21:00

Partide în etapa a doua a Cupei României, programate săptămâna viitoare de la 21:30

Marți, 27 octombrie: Corvinul - Rapid

Miercuri, 28 octombrie: CFR - U Cluj

Joi, 29 octombrie: Gloria Bistrița - FCSB

Apoi, însă, începând cu primul weekend plin din noiembrie, LPF și deținătorul de drepturi au ajuns la un acord pentru a programa meciurile mai devreme.

Începând din 5 noiembrie, când va începe etapa a 15-a, ultima a turului sezonului regulat, cea mai târzie oră la care va începe un joc de Liga 1 va fi 20:30.

„Încercăm chiar ca partidele să înceapă cel mai târziu la ora 20:00”, a transmis pentru GOLAZO.ro deținătorul de drepturi.

Măsura vine și în urma nemulțumirilor fanilor și a cluburilor, dar și ca urmare a faptului că în acest weekend se va trece la ora de iarnă.

În noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie, ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Etapa a 15-a propune câteva partide extrem de interesante: CFR - U Craiova, Farul - Rapid, FC Argeș - Dinamo.

Ce derby-uri sunt programate în primele 5 etape din retur, singurele care se vor mai disputa până la final de 2026

Etapa 16: Dinamo - Petrolul

Etapa 17: U Craiova - Dinamo

Etapa 18: CFR - Rapid, Petrolul - Craiova

Etapa 19: U Cluj - CFR

Etapa 20: Dinamo - Rapid

21 decembrie va fi ultima zi din 2026 în care se vor disputa meciuri în Liga 1, campionatul urmând să se reia pe 15 ianuarie, cu etapa a 21-a, care are 3 meciuri tari: FCSB - CFR, U Cluj - Dinamo și Rapid - Petrolul

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport