Transfer de marcă la Dinamo „Dulăii” au rezolvat  prima mutare pentru sezonul viitor

Mijajlo Marsenic (33 de ani) ar urma să evolueze pentru Dinamo începând cu sezonul următor.

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„Dulăii” s-au calificat in extremis în grupele principale din EHF Champions League, însă oficialii clubului se gândesc deja la stagiunea următoare.

Mijajlo Marsenic, primul transfer rezolvat de Dinamo pentru sezonul viitor

La Fuchse Berlin din 2018, pivotul de 2,03 metri va părăsi gruparea germană în vara următoare. Mijajlo Marsenic a semnat un contract pe doi ani cu Dinamo, potrivit prosport.ro.

Sârbul ar fi doar primul transfer dintr-o serie de mutări spectaculoase așteptate la club odată cu stagiunea următoare, când roș-albii își propun calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

De-a lungul carierei, Marsenic a mai jucat pentru Partizan Belgrad între 2010–2014, Metalurg Skopje între 2014-2015 și Vardar Skopje între 2015–2018.

Pivotul sârb are un palamares impresionant. A câștigat Liga Campionilor în 2017, alături de Vardar, iar cu Fuchse Berlin a cucerit Liga Europeană în 2023 și primul titlu din istoria clubului în Bundesliga, în 2025.

Cedric Sorhaindo, omul cheie din spatele mutării

Legendă a Barcelonei și a handbalului francez, Cédric Sorhaindo a fost numit manager la Dinamo în luna mai a acestui an.

De la sfârșitul lunii octombrie, acesta ocupă și funcția de antrenor secund al lui Sandu Iacob la naționala masculină de handbal a României.

Potrivit sursei citate, francezul este cel care a purtat negocierile pentru transferul lui Mijajlo Marsenic.

Cu cine joacă Dinamo mai departe în Liga Campionilor

Dinamo a fost repartizată în Grupa II principală, din care mai fac parte Barcelona, Sporting, Magdeburg, Kielce și GOG. Toate formațiile intră în această fază cu punctele și golaverajul obținute în fața celeilalte echipe din grupele preliminare.

„Dulăii” pornesc cu 0 puncte și un golaveraj modest, 49-70.

Primele 4 clasate se vor califica în sferturi, în timp ce locul 5 retrogradează în EHF European League. Practic, Dinamo trebuie să evite ultimul loc pentru a-și continua aventura europeană.

În prima etapă, roș-albii se vor deplasa la Lisabona pentru partida cu Sporting, programată pe 19 noiembrie, de la ora 21:45.

Clasamentul Grupei II

Barcelona - 4p Sporting - 4p Magdeburg - 4p Kielce - 0p GOG - 0p DINAMO - 0p

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