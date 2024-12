Ia în calcul Cipru  Vlad Dragomir, fost internațional de tineret al României, dezvăluie că va juca pentru  naționala care îi solicită serviciile

Vlad Dragomir, jucătorul celor de la Pafos, este dorit de ciprioți la naționala țării Afroditei.

Românul spune că ar prefera să evolueze sub tricolor, dar nu exclude reprezentativa țării în care activează.

Dragomir crede că valoarea campionatului din Cipru este cel puțin la același nivel cu cea a Ligii 1.

Plecat de la Poli Timișoara la Arsenal în 2015, Vlad Dragomir era considerat o mare speranță a fotbalului românesc. Ajuns la echipa mare a „tunarilor”, sub comanda lui Arsene Wenger, cariera lui Vlad continuă departe de Anglia. El a semnat, în 2021, cu Pafos, echipă din Grecia, după ce a trecut pe la Perugia, în Serie B italiană.

Vlad Dragomir: „O să joc unde sunt dorit”

Titular incontestabil la trupa cipriotă, Dragomir a declarat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că visul său este să îmbrace tricoul primei reprezentative a României, dar rămâne deschis, în cazul în care acesta nu se va materializa, și la propunerea ciprioților de a evolua pentru naționala lor.

Salut, Vlad! În ultimele două etape ai jucat pe două posturi foarte diferite. Fundaș stânga și mijlocaș în spatele vârfului. Unde te simți mai confortabil?

E adevărat, pentru că echipa a avut nevoie de mine pe acele posturi. Majoritatea carierei mele am evoluat ca mijlocaș în spatele atacantului, număr 8, așa că sunt mai familiarizat cu acel post. De când a venit Mister Carcedo joc și fundaș stânga. El m-a reprofilat. Am mai jucat fundaș stânga, chiar și în Italia, dar numai când era nevoie. Așa și acum. Nu am nicio problemă să joc fundaș stânga.

În acest moment, la nivel de echipă națională, ducem lipsă de fundași stânga. Crezi că ai fi meritat un loc în lotul selecționerului Mircea Lucescu pentru meciurile din Nations League?

Cred că toți jucătorii au impresia, mai ales atunci când joacă meci de meci la echipele lor de club, că merită să fie convocați. Cu siguranță aș avea loc, dar dacă Mister Lucescu decide că alți fotbaliști sunt în formă, și-l pot ajuta mai mult, atunci înseamnă că poate nu e timpul meu. Eu îmi aștept rândul, dacă va fi să vină vreodată, iar dacă nu, asta e.

26 de partide a jucat Vlad Dragomir pentru Pafos în acest sezon

Te-a sunat cineva, ții legătura cu cineva din staff-ul naționalei? A venit să te vadă la Pafos?

Am vorbit doar când am fost în lotul lărgit, m-au înștiințat de asta, iar apoi când nu eram convocat. De urmărit, nu cred că m-a văzut cineva jucând live din staff-ul naționalei. Poate doar dacă au venit, iar eu nu am știut.

Ai depus actele pentru a obține cetățenia cipriotă? Știu că ei te-ar dori la naționala lor. Ai spune nu unei eventuale convocări?

Mai am nevoie de un an, iar apoi pot aplica. Eu nu am închis nicio poartă. În caz că văd că-mi fac treaba bine, că sunt mereu în primul unsprezece la Pafos, iar echipa României nu are nevoie de serviciile mele, atunci cu siguranță o să mă gândesc și la varianta de a juca pentru Cipru. Ei deja m-au întrebat asta și le-am spus. Sigur, eu îmi doresc să joc pentru „tricolori”, pentru că e țara mea, acolo m-am născut, adică nu se pune problema de alegere. Dar dacă nu e nevoie de mine la echipa României, atunci o să merg acolo unde sunt dorit, chiar și la naționala din Cipru. Ar fi important pe plan profesional.

Vlad Dragomir: „Campionatul cipriot e puternic”

Pafos a eliminat CFR Cluj din Cupele Europene. Pe de altă parte, la nivel de echipă națională, România a învins Cipru în Nations League. Cele două campionate sunt apropiate valoric?

Aici e o mare confuzie. Lumea judecă acest campionatul cipriot după rezultatele naționalei. Numai că nu e corectă ideea. Un exemplu ar fi că la Pafos avem în lot doar trei ciprioți, dar nu sunt titulari. Din 26 de fotbaliști. Omonia, Apoel, Apollon, toate au foarte mulți străini buni. Așa că naționala Ciprului este formată din jucători ce nu prea prind multe partide la echipele lor de club. Atunci când vezi naționala lor, crezi că și campionatul din care provin fotbaliștii e mai slab. Dar nu e deloc adevărat. Competiția internă e mai puternică. Cel puțin la același nivel cu cea din România. De fapt am și demonstrat-o în cupele europene. Am trecut de CFR, iar acum câteva săptămâni au jucat foarte bine cu Fiorentina, chiar dacă am pierdut (n.r. – scor 2-3).

Sunteți pe primul loc în campionat, în ciuda înfrângerii din ultima etapă, cu Omonia. Ar fi primul titlu din istorie pentru Pafos.

Să știi că patronii au un singur scop. Câștigarea campionatului și a cupei. Altceva nu-i interesează. Astea sunt ambițiilor lor. În fiecare an încearcă și reușesc să aducă jucători valoroși. Au veenit jucători din Grecia (n.r. – Pepe, de la Olympiakos) și din Italia (n.r. – Quina, de la Udinese). E devreme să vorbim despre câștigarea titlului, mai ales că Aris s-a apropiat la doar două puncte. Dar avem una dintre cele mai bune echipe din Cipru.

27 de meciuri a jucat Vlad Dragomir la naționalele Under 15-21 ale României

Ce nu a mers la Perugia? Bănuiesc că ai vrut să rămâi acolo?

Problema cea mai mare a fost că am retrogradat. Eram una dintre favoritele la a promova în Serie A și am picat în Serie C. Se investiseră foarte mulți bani. Erau jucători care aveau salarii foarte mari pentru a doua divizie, de 1.5 milioane de euro. Deci așteptările erau foarte mari. Apoi, când am picat, a fost nebunie. Toți jucătorii au avut multe probleme cu fanii. După ultimul meci din play-out a trebuit să fugim din oraș. Ne căutau pe acasă. Eu îmi doream să rămân în Serie B și am ales Virtus Entella. Visul meu e să joc în prima divizie din Italia. Dar a venit oferta bună de la Pafos, așa că am ajuns aici.