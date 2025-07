„Nu legi două pase” Basarab Panduru nu a iertat nimic după eșecul lui FCSB cu Shkendija: „Ai jucat cu trei Slobozii” + Critici dure pentru Tănase

Shkendija - FCSB 1-0. Basarab Panduru (55 de ani) i-a pus la zid pe jucătorii campioanei după eșecul de neînțeles din Macedonia.

Panduru nu înțelege cum a ajuns FCSB să aibă un joc atât de modest contra unor adversare cu mult sub valoarea ei.

Shkendija - FCSB 1-0 . Basarab Panduru: „De ce se ajunge în situația asta?”

Fostul jucător al Stelei nu-și poate explica dacă e vorba de o problemă fizică sau la nivel mental.

„Nu ştiu dacă e o problemă fizică, trebuie să te gândeşti de ce după minutul 60 nu mai merge nimic? Nu legi două pase, adversarul e mai proaspăt decât tine. De ce se ajunge în situaţia asta? Poate nu sunt pregătiţi să joace mai mult de 45-60 de minute.

Trei meciuri la rând să se întâmple acelaşi lucruri? Cu trei Slobozii. Am spus, valoarea lotului este de 5.500.000, am căutat cu cine am putea s-o comparăm din campionatul nostru, cu Unirea Slobozia, care are 5,7 milioane, ca să-ţi dai seama cu cine trebuie să joci”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

Basarab Panduru: „ N-am mai văzut un asemenea cartonaș roșu”

Panduru nu a iertat nici eliminarea lui Florin Tănase, după faultul inexplicabil al acestuia:

„N-am mai văzut un asemenea cartonaș roșu. Acum trebuia să ți se taie filmul sau trebuia să fii mai lucid ca niciodată? Acum trebuia să fii mai lucid ca niciodată, aveai om în plus și erai condus.

E urâtă rău de tot. Dar m-ar mira să ia mai mult de două etape de suspendare. Nu știu de ce a făcut asta, e prea urât”.

