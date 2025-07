Shkendija - FCSB 1-0. Florin Tănase (30 de ani) a tras primele concluzii, după eșecul din prima manșă a turului doi preliminar din Liga Campionilor.

Tănase s-a arătat dezamăgit de rezultat și de faptul că a primit cartonaș roșu, motiv pentru care nu își va putea ajuta colegii la meciul retur.

Shkendija - FCSB. Florin Tănase: „Meritat, nemeritat, e cartonaș roșu”

„O înfrângere dureroasă. Din păcate astăzi ne-am creat, zic eu, o sumedenie de ocazii.

Dacă marcam noi primii, cu siguranță altul era scorul. Din păcate, am făcut și eu acea prostie, la acel fault. Poate reușeam să revenim.

Îmi pare rău, dar mai este meciul retur unde cred eu că trebuie să marcăm multe goluri și să întoarcem.

Am lovit cam sus (n.r. pe Lafiti). Am vrut să opresc jocul, dar nu a fost cu talpa. Nu știu, meritat, nemeritat, e cartonaș roșu. Îmi pare rău. Am încredere în colegii mei că vor face un meci bun în retur și ne vom califica.

[Ți-ai da amendă pentru gestul acela?] Ce contează amenda? De amenzi ne arde acum?

Ne pare rău, noi ne gândeam că o să câștigăm astăzi și o să avem o opțiune importantă pentru calificare.

Returul trebuie jucat ofensiv, trebuie să marcăm. Avem nevoie de goluri. Cu siguranță va fi altceva pe Arena Națională. Așteptăm fanii noștri, ca de fiecare dată, să ne susțină pe toată durata partidei, pentru că acum avem cea mai mare nevoie de ei”, a declarat Tănase pentru Prima Sport.

Da, clar avem nevoie [de un atacant clasic]. M-m săturat să vorbesc atacant, neatacant. Trebuie să joci unde te pune, unde ești, în ce zonă ești și să faci lucrurile cât mai bine Florin Tănase, despre absențele lui Bîrligea și Alibec, pentru voyo.ro

