„Am fost din nou pedepsiți” Târnovanu, semnal de alarmă după eșecul cu Shkendija: „Trebuie să facem cumva să ne calificăm”

Shkendija - FCSB 1-0 . Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul campioanei României, a vorbit după înfrângerea din prima manșă a turului doi preliminar din Liga Campionilor.

. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul campioanei României, a vorbit după înfrângerea din prima manșă a turului doi preliminar din Liga Campionilor. FCSB - Shkendija va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1, miercuri, 30 iulie, cu începere de la ora 20:30.

Târnovanu așteaptă o schimbare în ceea ce privește jocul din meciul retur și nu concepe altceva decât calificarea.

Shkendija - FCSB. Ștefan Târnovanu: „Trebuie să facem cumva să ne calificăm”

Totodată, portarul celor de la FCSB consideră că „centralul” partidei a luat foarte ușor decizia de a le acorda cartonașe roșii lui Kamer Qaka (30 de ani) și Florin Tănase (30 de ani).

„Un meci în care am simțit că dominăm. Am avut o posesie bună, am avut și ceva ocazii.

Tănase a avut bară, Miculescu a avut ceva situații, dar din nou nu dăm gol și suntem pedepsiți.

Am primit gol și din păcate n-am reușit să întoarcem. Trebuie să facem cumva săptămâna viitoare să ne calificăm.

Încercam să egalăm și ne-au prins pe câteva contraatacuri. Eu încerc să-mi fac treaba cât de bine pot. Sper din tot sufletul să fim bine până săptămâna viitoare.

În primul rând, nu trebuie să mai facem greșeli în apărare. Începând de la mine și terminând cu atacantul. Și să marcăm la ocaziile pe care le-am avut pentru că am avut multe ocazii.

Mi s-a părut ușor cartonașul roșu la Tănase, dar și al lor mi s-a părut la fel.

La București trebuie să dăm goluri. Trebuie neapărat să câștigăm. Trebuie să intrăm montați de la început”, a declarat Târnovanu, pentru voyo.ro.

Program FCSB în săptămânile următoare

26 iulie: FCSB - Farul (Liga 1)

29 iulie: FCSB - Shkendija (UCL)

2 august: Dinamo - FCSB (Liga 1)

5-6 august: turul 3 UCL/UEL

9 august: FCSB - Slobozia (Liga 1)

12-13 august: turul 3 UCL/UEL

16 august: Rapid - FCSB (Liga 1)

19-20 august: play-off UCL/UEL

23 august: FCSB - FC Argeș (Liga 1)

26-27 august: play-off UCL/UEL

31 august: CFR - FCSB (Liga 1).

VIDEO. Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11. Zdruncinat când a vorbit despre părinții săi adoptivi, furios pe subiectul Rapid

