Alexandru Stoian (17 ani) și-a luat la revedere de colegii săi de la Farul, pe rețelele sociale

Atacantul a fost achiziționat de către FCSB și se va alătura lotului coordonat de Mihai Pintilii și Elias Charalambous

Așa cum GOLAZO.ro informa în urmă cu câteva zile, FCSB i-a achiziționat pe Ionuț Cercel (18 ani) și Alexandru Stoian (17 ani) de la Farul Constanța, în schimbul a 1.000.000 de euro.

Cei doi ar fi trebuit să ajungă la formația roș-albastră din vară, însă planurile s-au schimbat, iar Alexandru Stoian va ajunge în aceste zile în cantonamentul campioanei.

FCSB l-ar fi dorit și pe Ionuț Cercel din această iarnă, însă Gică Hagi s-a opus mutării.

Alexandru Stoian a plecat de la Farul

Marți, Alexandru Stoian și-a luat la revedere de la tot ce ține de Farul Constanța - colegi, antrenori, suporteri - și este gata de un o nouă provocare în carieră.

„ A venit momentul să îmi iau rămas bun, am trecut prin multe clipe minunate în această perioadă, aici am debutat la seniori, aici am câştigat trofee, aici am cunoscut cei mai minunaţi colegi.

Mulţumesc, Farul Constanţa! Mulţumesc, Mister Gheorghe Hagi! Mulţumesc, Farişti! Veţi rămâne mereu în sufletul meu!”, a scris Alexandru Stoian pe contul personal de Instagram.

Mesajul său a strâns rapid foarte multe reacții. Unele dintre ele, din partea colegilor de la Farul Constanța, în frunte cu Denis Alibec și Rivaldinho.

„ Succes” / „Baftă frate ”, i-au urat cei doi atacanți de la malul mării.

Captură Instagram@Alexandru Stoian