Alexandru Stoian (17 ani), atacantul care trebuia să ajungă în vară la FCSB, va fi încorporat acum în lotul campioanei României.

Pe 11 ianuarie 2025, GOLAZO.ro a anunțat în exclusivitate că FCSB i-a transferat de la Farul pe Alexandru Stoian și Florin Cercel (18 ani) în schimbul sumei de 1.000.000 €.

Gigi Becali l-a vrut încă de acum și pe Ionuț Cercel, însă Hagi nu a fost de acord să-l cedeze pe fundașul care are semnat un acord cu FCSB.

Alexandru Stoian, chemat de urgență la FCSB

Conform surselor GOLAZO.ro, Alexandru Stoian, atacantul care a semnat cu FCSB un contract valabil din vară, va intra încă din aceste zile sub comanda lui Elias Charalambous.

Pe lista B, datorită vârstei, Alexandru Stoian va putea fi înscris în lotul pentru meciurile din Superliga României.

1.000.000 € a plătit FCSB pentru transferul fotbaliștilor Alexandru Stoian și Florin Cercel de la Farul Constanța

Alexandru Stoian, pariul lui Gigi Becali

Alexandru Stoian, fotbalist care a debutat în Liga 1 la 14 ani și 10 luni, este al doilea cel mai bine cotat jucător român născut în anul 2007, după Mihai Toma de la FCSB (250.000 de euro).

Stoian valorează 150.000 de euro și este eligibil pentru regula under 21 până în 2029.

Atacantul achiziționat de Gigi Becali a marcat 9 goluri în cele 37 de selecții la naționalele României under 15, under 16, under 17 și under 19.

În actualul sezon, Alexandru Stoian a jucat 7 meciuri în Superliga României și a marcat un gol în cele 4 partide disputate în UEFA Youth League.

Transferuri pe axa Farul-FCSB

2024-2025:

Mihai Popescu – 250.000 de euro

David Kiki – gratis

2023-2024:

Eduard Radaslavescu – 850.000 de euro

Radu Boboc – 200.000 de euro

2019/2020:

Ionuț Vînă – 850.000 de euro

2017/2018:

Florinel Coman – 3.000.000 de euro

Dragoș Nedelcu – 2.100.000 de euro

Robert Grecu – împrumut 30.000 de euro

Romario Benzar – 700.000 de euro

2016/2017:

Florin Tănase – 1.500.000 de euro

2014/2015:

Alin Toșca – 400.000 de euro

2013/2014:

Alexandru Târnovanu – 300.000 de euro

2012/2013:

Gabriel Iancu – 500.000 de euro