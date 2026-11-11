Nu vrea jucători de națională  Patronul FCSB a exclus transferul „tricolorului”: „Nu mă interesează”
Foto: Sport Pictures
Stranieri

Nu vrea jucători de națională Patronul FCSB a exclus transferul „tricolorului”: „Nu mă interesează”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 18:54
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 18:57
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre posibilitatea ca Tony Strata (22 de ani), fundașul dreapta de la Vitoria Guimaraes și al naționalei României, să fie transferat la gruparea roș-albaștră.
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Patronul de la FCSB a anunțat, marți, câteva plecări de la club, la nivelul staff-ului tehnic și al conducerii, și a confirmat că plănuiește să se ocupe personal de transferuri.

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Gigi Becali, despre Tony Strata: „Nu mă interesează”

Gigi Becali a exclus potențialul transfer al lui Tony Strata la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a explicat că o să aducă la echipă doar jucători străini.

„Știu că Lucescu... nu mai țin minte, Dumnezeu să-l ierte, atunci, acum vreun an aproape, era vorba de un fundaș central român care joacă în străinătate.

Nu mai țin minte. Nu știu dacă era Strata. Asta e fundaș dreapta, nu? De fundaș central era vorba. Dar nu, atunci nu. Nu știu, nu există! Nu mă interesează. O să aduc numai jucători străini”, a declarat Gigi Becali, citat de sport.ro.

4 milioane de euro
este cota de piață a lui Tony Strata, conform Transfermarkt

Gigi Becali a anunțat, marți, că se va întâlni cu impresarii Bogdan Apostu și Bogdan Mara și va urmări videoclipuri cu jucători, din care va alege următoarele transferuri.

Din informațiile GOLAZO.ro, întâlnirea din Becali și cei doi agenți ar urma să aibă loc luni.

Tony Strata este fundașul dreapta al clubului portughez Vitoria Guimaraes, unde evoluează din vara anului trecut. În acest sezon, apărătorul a jucat 12 meciuri, reușind o singură pasă decisivă.

Până acum, Strata a bifat două prezențe la echipa națională a României. A debutat în vara aceasta, cu Țara Galilor (2-1), amical în care a jucat 45 de minute.

A jucat 9 minute și în meciul cu Bosnia (2-4), în Liga Națiunilor.

Tony Strata, convocat din nou de Hagi la națională

Tony Strata a fost convocat de selecționerul Gică Hagi și pentru acțiunea de luna aceasta a naționalei, când „tricolorii” se vor duela cu Polonia (14 noiembrie) și Bosnia (17 noiembrie).

Lotul ales de Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia:

PORTARI

  • Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12)*, Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

*Răzvan Marin va putea evolua doar în meciul contra Bosniei.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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