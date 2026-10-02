Conflictul din culise  Anthony Joshua ar putea renunța la meciul de  100 mil. $ cu Fury: gestul care schimbă totul

Anthony Joshua, 36 de ani, ar fi dispus să renunțe la mult așteptata confruntare cu Tyson Fury, 38 de ani, dacă Dana White va avea un rol în organizarea meciului.

Britanicul, care ar urma să încaseze aproximativ 100 de milioane de dolari pentru duelul cu fostul campion mondial, și-a exprimat public sprijinul pentru promotorul său, Eddie Hearn.

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Joshua și Hearn colaborează de mai bine de 13 ani, încă de la începutul carierei profesioniste a pugilistului. Relația dintre cei doi ar putea cântări decisiv în cazul în care apar din nou probleme legate de organizarea luptei cu Fury.

„Loialitatea mea este față de Eddie, așa că voi face orice își dorește el. Dacă vrea să renunțe la luptă, voi fi chiar acolo și voi trage de acel dop împreună cu el”, a declarat Anthony Joshua pentru talkSPORT Boxing.

Declarația vine în contextul în care eventuala implicare a lui Dana White, președintele UFC și una dintre figurile importante ale Zuffa Boxing, a devenit unul dintre subiectele controversate din jurul meciului.

Anthony Joshua și Tyson Fury, lupta de 100 de milioane de dolari

Confruntarea dintre Anthony Joshua și Tyson Fury a fost anunțată oficial după o perioadă lungă de negocieri, în care locația și detaliile comerciale ale evenimentului au reprezentat principalele puncte de discuție.

Una dintre variantele analizate pentru organizarea meciului a fost Madison Square Garden din New York, iar data vehiculată pentru confruntare este 11 decembrie. În cele din urmă, negocierile s-au concentrat asupra aducerii duelului în Marea Britanie.

Joshua susține că a acceptat inclusiv condiții financiare mai puțin avantajoase pentru ca meciul să aibă loc pe teren britanic. Pentru fostul campion mondial, decizia are și o semnificație personală, după ce în trecut a fost presat să își dispute marile meciuri în Statele Unite.

„Am acceptat mai puțini bani și i-am oferit campionului mai mulți bani pentru a aduce meciul în Regatul Unit și am spus și în interviuri că oamenii ar trebui să acorde mai mult respect boxerilor britanici, pentru că suntem luptători care merită respect și care trebuie luați în serios”, a explicat Joshua.

„Am luptat pentru boxul britanic”

Joshua a insistat asupra dorinței sale ca duelul cu Fury să fie organizat în Marea Britanie. Pugilistul consideră că acest lucru ar reprezenta o formă de recunoaștere pentru boxul britanic, după ani în care marile confruntări au fost mutate peste Ocean.

„Vreau doar să fiu ținut minte ca cineva care a luptat pentru boxul britanic și a încercat să readucă respectul aici. Atât, nimic mai mult. Nu vreau nimic în plus, nu mă aștept la nimic în plus și sunt împăcat cu asta”, a spus Joshua.

Totuși, în spatele declarațiilor despre boxul britanic se află o problemă care ar putea afecta direct desfășurarea meciului: poziția lui Eddie Hearn față de Dana White.

Atunci când confruntarea a fost anunțată, Hearn a avertizat că evenimentul nu va merge mai departe dacă White va avea un rol în promovare, după ce numele șefului UFC și Zuffa Boxing apăruse în comunicarea inițială.

Eddie Hearn, Dana White și conflictul din culisele meciului

Eddie Hearn a ajuns chiar să amenințe cu amânarea conferinței de presă după anunțul luptei, afirmând că mai existau detalii de pus la punct cu Netflix. Evenimentul a avut totuși loc miercuri la Londra.

Dana White nu a fost prezent la conferință, iar numele său nu a fost inclus în lista promotorilor citită de Michael Buffer la începutul evenimentului. Situația nu a lămurit însă complet dacă președintele UFC va avea sau nu un rol în organizarea confruntării.

Turki Alalshikh, unul dintre oamenii importanți implicați în proiect, l-a menționat pe White în discursul său, moment în care publicul a reacționat cu huiduieli.

Joshua a transmis astfel că, în cazul în care Hearn va decide că implicarea lui White este un motiv suficient pentru a opri proiectul, îl va susține fără ezitare.

„Loialitatea mea este față de Eddie, așa că, indiferent ce vrea el să facă, dacă vrea să renunțe la luptă, voi fi chiar acolo și voi trage de acel dop împreună cu el”, a repetat britanicul.

Dana White a avut deja un rol în revenirea lui Tyson Fury în SUA

Deși White nu a fost prezent la prima conferință de presă, numele său nu este complet străin de proiectul lui Tyson Fury. Potrivit informațiilor prezentate în materialul citat, șeful UFC a avut un rol în sprijinirea revenirii lui Fury în Statele Unite.

Fostul campion mondial britanic a ales ulterior să își organizeze cantonamentul pentru următoarea perioadă în South Florida, ceea ce a alimentat și mai mult discuțiile despre relația sa cu zona de promovare controlată de White.

Pentru moment, rămâne neclar dacă Dana White va avea un rol oficial în promovarea duelului dintre Fury și Joshua. Cert este că subiectul a devenit unul dintre principalele puncte de tensiune din jurul unei confruntări care a avut nevoie de luni întregi de negocieri pentru a fi oficializată.

În timp ce organizatorii încearcă să definitiveze toate detaliile, Anthony Joshua a transmis public că relația sa cu Eddie Hearn va avea prioritate în eventualul conflict cu Dana White.

Iar dacă pozițiile celor două tabere nu vor putea fi conciliate, britanicul spune că este pregătit să renunțe inclusiv la un contract despre care se estimează că i-ar putea aduce aproximativ 100 de milioane de dolari.

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