Ratează barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România înaintea celui mai important meci! Care e motivul

Baba Alhassan (26 de ani) nu se va afla în lotul celor de la FCSB, la meciul decisiv cu Dinamo pentru calificarea în Conference League.

Dinamo - FCSB se joacă vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Jucătorul african a plecat deja în țara natală, din motive personale, iar Marius Baciu nu va putea conta pe el la cea mai importantă partidă a finalului de sezon.

Baba Alhassan va rata barajul cu Dinamo

FCSB va juca vineri partida decisivă pentru accederea în cupele europene și va aduna toate forțele pentru duelul contra celor de la Dinamo, echipă care așteaptă o revenire în Europa după 9 ani.

Însă, Baba Alhassan nu va face parte din lotul echipei, după ce acesta a părăsit deja România.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, africanul a plecat în Ghana, unde soția sa urmează să nască. Acesta și-a dorit să îi fie alături, după ce, anul trecut, cuplului i-a murit un copil la naștere.

Alhassan a ajuns la FCSB la începutul anului 2024, de la Hermannstadt, în schimbul sumei de 600.000 de euro, iar contractul său va expira la 30 iunie, nefiind încă stabilit dacă va continua la echipă.

43 de apariții a bifat Baba Alhassan pentru FCSB în acest sezon, în toate competițiile, într-un total de 2.057 de minute, adică o medie de 47,8 minute pe meci.

Mijlocașul a cucerit două titluri și două Supercupe ale României alături de FCSB.

