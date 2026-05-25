Un singur jucător e de vânzare Nicolescu a dezvăluit planul lui Dinamo: „Doar lui i-am setat o valoare"
Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a anunțat care e singurul jucător pe care „câinii" ar accepta să îl vândă în această vară.
Superliga

Publicat: 25.05.2026, ora 19:03
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a anunțat care e singurul jucător pe care „câinii” ar accepta să îl vândă în această vară.

Cătălin Cîrjan (23 de ani) s-ar putea despărți de Dinamo în această vară, chiar dacă abia a semnat prelungirea contractului la începutul anului.

„Câinii” și-ar dori să obțină cel puțin 5 milioane de euro, clauza de reziliere a mijlocașului.

Nicolescu a dezvăluit planul lui Dinamo: „Doar lui Cîrjan i-am setat o valoare”

„Am spus că am setat o valoare doar pentru Cătălin Cîrjan, apropo de ofertă. Asta pentru a putea să intrăm într-o negociere, iar el, cumva, să facă un pas în față. În rest, nu e în planul nostru ca alți jucători să plece”, a spus Andrei Nicolescu la emisiunea Totul pentru Dinamo.

Oficialul lui Dinamo a vorbit și despre o posibilă plecare a lui Nikita Stoinov (20 de ani), însă susține că fundașului i se va oferi un nou contract:

„Există discuțiile legate de mărirea clauzei lui Stoinov, dar nu are rost să le facem acum, pentru că nu știm cum vor decurge. Noi știm ce am vorbit cu el.

El se simte foarte bine, simte că a progresat foarte mult la Dinamo și își dorește să mai rămână cel puțin un an cu noi. Știe că are nevoie cel puțin încă un an de încredere, meciuri și de pregătirea pe care a făcut-o cu noi anul acesta”

Cîrjan și-a prelungit contractul

În iarnă, Dinamo a refuzat 4,5 milioane de euro de la Metalist Kharkiv, care i-ar fi oferit lui Cîrjan un salariu de 60.000 de euro pe lună.

În februarie, mijlocașul și-a prelungit contractul cu Dinamo până în vara lui 2029. „Câinii” i-au introdus în contract și o clauză de reziliere de 5 milioane de euro.

